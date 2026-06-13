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ADAS Technology: भारतीय रस्त्यांवर AI ची जादू! आता 15 लाखांच्या गाड्यांमध्येही मिळणार ‘आलिशान’ सुरक्षा; पाहा फीचर्स

Updated On: Jun 14, 2026 | 10:57 AM IST
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सारांश

AI and ADAS in Indian Cars:भारतातील ADAS आणि AI तंत्रज्ञान आता केवळ आलिशान गाड्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. १५ ते २५ लाख रुपये किमतीच्या गाड्यांमध्येही आता ही वैशिष्ट्ये उपलब्ध होत आहेत, ज्यामुळे वाहन चालवणे पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित झाले आहे.

ai and adas technology in indian budget cars safety features and price details

भारतीय रस्त्यांवर AI ची जादू! आता १५ लाखांच्या गाड्यांमध्येही मिळणार 'आलिशान' सुरक्षा; पाहा फीचर्स ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • मध्यमवर्गीयांच्या बजेटमध्ये हायटेक फीचर्स
  • सुरक्षेची नवी ढाल आणि ड्रायव्हरवर लक्ष
  • भारतीय बाजारपेठेत मागणीचा विस्फोट

AI and ADAS in Indian cars 2026 : भारतीय ऑटोमोबाईल ( Automobile news) क्षेत्र सध्या एका ऐतिहासिक आणि तांत्रिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. आज गाड्या हे केवळ एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचे किंवा वाहतुकीचे साधे साधन राहिलेले नाही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI – कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टीम्स (ADAS) या दोन अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मिलाफामुळे आता आपल्या गाड्या स्वतःहून विचार करू लागल्या आहेत, शिकू लागल्या आहेत आणि अत्यंत ‘स्मार्ट’ बनल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची आणि आनंददायी गोष्ट म्हणजे, हे तंत्रज्ञान आता केवळ मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू किंवा ऑडी यांसारख्या करोडोंच्या आलिशान गाड्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते आता थेट भारतातील मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या बजेटमध्ये आले आहे, ज्यामुळे भारतीय रस्त्यांवरील प्रवासाची व्याख्या संपूर्णपणे बदलत आहे.

एआय आणि एडीएएस: सुरक्षेची एक अभेद्य ‘डिजिटल ढाल’

आधुनिक वाहनांमध्ये एआय (AI) आणि एडीएएस (ADAS) हे दोन्ही तंत्रज्ञान एखाद्या अत्यंत विश्वासू सह-चालकाप्रमाणे (Co-driver) एकत्र मिळून काम करतात. कारमध्ये बसवलेले हाय-टेक कॅमेरे, रडार आणि सेन्सर्स अविरतपणे रस्त्यावरील प्रत्येक हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवून असतात. या सेन्सर्सकडून मिळणाऱ्या अथांग डेटाचे विश्लेषण कारमधील एआय (AI) मेंदू करतो, तर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रत्यक्ष सुरक्षितता पुरवण्याचे काम एडीएएस (ADAS) प्रणाली करते.

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याला ऑटोमोबाईल भाषेत “एआय-पॉवर्ड एडीएएस” (AI-Powered ADAS) असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही हायवेवर गाडी चालवत असाल आणि अचानक तुमच्या गाडीसमोर एखादे वाहन, प्राणी किंवा पादचारी आला, तर ही प्रणाली एका सेकंदाच्या काही भागात चालकाला ऑडिओ आणि व्हिज्युअल अलर्टद्वारे सतर्क करते. जर चालकाचे लक्ष नसेल किंवा त्याला ब्रेक लावण्यास उशीर झाला, तर ही सिस्टीम स्वतःहून इमर्जन्सी ब्रेक (Automatic Emergency Braking) लावते आणि संभाव्य भीषण अपघात जागेवरच टाळते. याशिवाय लेन कीप असिस्ट (Lane Keep Assist) मुळे गाडी स्वतःहून रस्त्यावरील पांढऱ्या पट्ट्यांच्या (Lane) आत राहून प्रवास करते.

मध्यमवर्गाच्या बजेटमध्ये हाय-टेक क्रांती

भारतीय वाहन बाजारपेठेत सध्या स्मार्ट आणि कनेक्टेड कार्सची मागणी प्रचंड वाढली आहे. ग्राहकांना आता केवळ मायलेज किंवा लुक नको आहे, तर त्यांना गाडीत सर्वोच्च सुरक्षा हवी आहे. अधिकृत आकडेवारीवर नजर टाकली तर, एडीएएस (ADAS) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या गाड्यांचा बाजारपेठेतील वाटा मागील वर्षीच्या ६.२% वरून २०२५ पर्यंत ८.३% पर्यंत वाढण्याचा स्पष्ट अंदाज आहे.

पूर्वी ज्या फीचर्ससाठी ३० ते ४० लाख रुपये मोजावे लागायचे, तेच फीचर्स आता अवघ्या १५ लाख ते २५ लाख रुपयांच्या किमतीच्या बजेट कार्समध्ये सहज उपलब्ध करून दिले जात आहेत. अग्रगण्य जागतिक संशोधन संस्थांचा असा अंदाज आहे की, येत्या काही वर्षांत भारतातील रस्त्यांवर धावणाऱ्या एकूण कार्सपैकी तब्बल ४० ते ४५% कार्स या पूर्णपणे ‘कनेक्टेड’ आणि ‘स्मार्ट’ असतील. हा आकडा भारतीय ऑटोमोबाईल जगताचे भविष्य किती वेगाने बदलत आहे, हे दर्शवण्यासाठी पुरेसा आहे.

केवळ रस्ताच नाही, तर चालकावरही असणार कडक नजर!

या नवीन पिढीच्या स्मार्ट कार्स केवळ बाहेरील धोके किंवा रस्त्यावरील खड्डे आणि वाहनेच पाहत नाहीत, तर त्या गाडी चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या शारीरिक स्थितीवरही बारीक लक्ष ठेवतात. यासाठी कारच्या डॅशबोर्डवर ‘ड्रायव्हर मॉनिटरिंग सिस्टीम’ (Driver Monitoring System) बसवलेली असते. हा कॅमेरा चालकाच्या डोळ्यांच्या पापण्यांची हालचाल आणि चेहऱ्यावरील हावभाव टिपत राहतो.

रात्रीच्या वेळी किंवा लांबच्या प्रवासात चालकाला थकवा आल्यास, सुस्ती आल्यास किंवा डुलकी लागल्यास ही सिस्टीम त्वरित ओळखते आणि मोठा अलार्म वाजवून चालकाला जागे करते. याव्यतिरिक्त, दैनंदिन ड्रायव्हिंगचा अनुभव सुसह्य आणि आनंददायी करण्यासाठी गाड्यांमध्ये एआय-आधारित व्हॉईस असिस्टंट (Voice Assistant), अखंड ३६०-डिग्री कॅमेरे (360-Degree Camera) आणि विंडशील्डवर थेट नॅव्हिगेशनच्या दिशा दाखवणारे ‘ऑगमेंटेड रिॲलिटी’ (AR Navigation) सारखे चक्रावून टाकणारे फीचर्स दिले जात आहेत.

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सध्या कोणत्या गाड्यांमध्ये उपलब्ध आहे ही जादू?

भारतामध्ये हे ‘स्मार्ट’ सुरक्षेचे फीचर्स सध्या प्रामुख्याने मिड-साईज एसयूव्ही (Mid-size SUV) आणि प्रीमियम सेडान सेगमेंटमध्ये धुमाकूळ घालत आहेत. जर तुम्ही नवीन सुरक्षित कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर भारतीय बाजारपेठेत ह्युंदाई क्रेटा (Hyundai Creta), महिंद्रा एक्सयूव्ही ७०० (Mahindra XUV700), होंडा एलिव्हेट (Honda Elevate), एमजी अ‍ॅस्टर (MG Astor), ह्युंदाई वर्ना (Hyundai Verna) आणि टाटा नेक्सॉन ईव्ही (Tata Nexon EV) या गाड्यांमध्ये हे फीचर्स दिलेले आहेत.

या गाड्यांची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे ₹११ लाख रुपयांपासून सुरू होऊन टॉप मॉडेलसाठी ₹२५ लाख रुपयांपर्यंत जाते. ऑटोमोबाईल तज्ज्ञांच्या मते, हा तर फक्त सुरुवातीचा टप्पा आहे; आगामी काळात स्पर्धा वाढल्यामुळे हे एआय तंत्रज्ञान आणखी परवडणाऱ्या आणि १० लाख रुपयांच्या आतील गाड्यांमध्येही पाहायला मिळेल, ज्यामुळे भारतातील प्रत्येक सर्वसामान्य नागरिक आपल्या कुटुंबासह सुरक्षित प्रवास करू शकेल.

Web Title: Ai and adas technology in indian budget cars safety features and price details

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Published On: Jun 13, 2026 | 03:45 PM

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