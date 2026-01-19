Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?

इराण संकटामुळे भारतावर गंभीर परिणाम होत आहे. एकीकडे, तेथे राहणाऱ्या भारतीयांना घाईघाईने बाहेर काढावे लागले आणि दुसरीकडे, भारतातून इराणला बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरही विपरीत परिणाम होत आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 01:52 PM
India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत?

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारताच्या बासमती निर्यातीला धक्का; नवे आर्थिक धोक्याचे संकेत? (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • बासमती तांदूळ व्यापार संकटात
  • इराण संकटामुळे निर्यातदार धोक्यात
  • भारतातून एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान ५,९८,००० टन निर्यात
 

India Basmati Exports Iran: इराण संकटामुळे भारतावर गंभीर परिणाम होत आहे. एकीकडे, तेथे राहणाऱ्या भारतीयांना घाईघाईने बाहेर काढावे लागले आणि दुसरीकडे, भारतातून इराणला बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरही विपरीत परिणाम होत आहे. आजकाल, नवीन निर्यात ऑर्डर येत नाहीत. शिवाय, पूर्वी पाठवलेल्या तांदळाच्या खेपांचे पेमेंट प्रक्रिया केले जात नाही. इंडियन राईस एक्सपोर्टर्स फेडरेशनच्या मते, चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान, आम्ही अंदाजे ५,९८,००० टन बासमती तांदूळ इराणला पाठवला. तथापि, इराण संकटामुळे, तेथील खरेदीदार आता पैसे देण्यास असमर्थता व्यक्त करत आहेत.

आयआरईएफचे अध्यक्ष प्रेम गर्ग यांनी सांगितले की, इराणी खरेदीदारांशी संपर्क तुटला आहे. गर्ग यांनी स्पष्ट केले की, तेहरानमध्ये निदर्शने सुरू झाल्यापासून, इराणामधील दुकाने बंद आहेत. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी देखील विस्कळीत झाली आहे. परिणामी, आम्ही खरेदीदारांशी संपर्क साधू शकत नाही. शिवाय, भारतातून पाठवलेले तांदळाचे खेप इराणी बंदरांवर अडकले आहेत.

हेही वाचा: Standard Chartered Banking India: स्टँडर्ड चार्टर्डकडून भारतात नव्या ‘प्रायॉरिटी बँकिंग’ प्रस्तावाची घोषणा! जाणून घ्या सविस्तर

एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान, भारतातून इराणला बासमती नियांतीत २०.९ टक्क्यांनी वाढ झाली, जी ५,९९,००० टनांवर पोहोचली. याउलट, त्याच कालावधीत इराक आणि सौदी अरेबियाला होणारी निर्यात घटली. अलिकडच्या काही महिन्यांत इराण भारतीय बासमतीसाठी सर्वात विश्वासार्ह बाजारपेठ म्हणून उदयास आला आहे. बासमतीचा मोठा भाग दुबईमार्गे इराणला पोहोचतो. निर्यातदार दुबईला माल पाठवण्यासाठी युएईच्या मजबूत बँकिंग प्रणालीचा वापर करतात, जिथून नंतर तो इराणला पुरवला जातो.

१२ जानेवारी रोजी ट्रम्पने सोशल मीडिया पोस्टद्वारे इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५% अतिरिक्त कर लावण्याची घोषणा केली. जरी हा कर अद्याप अधिकृतपणे लागू झालेला नसला तरी, त्याच्या केवळ संकेताने व्यापारी समुदायात अनिश्चितता पसरली आहे. निर्यातदार नवीन करार करण्यास कचरत आहेत कारण त्यांना आधीच पाठवलेल्या वस्तूंसाठी पैसे देण्याची भीती आहे. या अनिश्चिततेचा थेट किमतीवर परिणाम झाला आहे. हरियाणाच्या बाजारपेठेत, पुसा बासमती- १५०९ ची किमत ऑक्टोबरमध्ये प्रति किलो ५४-५५ वरून डिसेंबरमध्ये ६८ पर्यंत वाढली होती, परंतु आता ती ६३-६४ पर्यंत घसरली आहे. त्याचप्रमाणे, पुसा बासमती-१७१८ ची घाऊक किमत देखील ७० वरून ६५-६६ पर्यंत घसरली आहे.

हेही वाचा: US AI Services: भारत-चीनसाठी अमेरिकन संसाधनांचा वापर का? ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवरो यांचा हल्ला

पुसा-१७१८ आणि पुसा-१५०९ जातींना इराणमध्ये जास्त मागणी आहे कारण ते शिजवल्यावर जास्त फुगवतात. एका कप तांदळातून अंदाजे साडेचार कप शिजवलेला भात मिळतो, ज्यामुळे बिर्याणीसारख्या पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कमी प्रमाणात सर्व्हिग करता येते. म्हणूनच इराणमध्ये या जातीची बाजारपेठ मजबूत राहिली आहे. १ जानेवारीपासून इराणी सरकारने अनुदानित परकीय चलन प्रणाली रद्द केली. पूर्वी तांदळासारख्या जीवनावश्यक वस्तूच्या आयातदारांना २८,००० तोमन दराने एक डॉलर मिळत होता, जो आता खुल्या बाजारात प्रति डॉलर १३०,००० तौमनपेक्षा जास्त झाला आहे. यामुळे आयात खर्च वाढला.

Web Title: Iran crisis disrupts indian basmati rice exports and delays payments

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 19, 2026 | 01:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?
1

India EU Free Trade Impact: भारत–EU एफटीए अंतिम टप्प्यात; शेअर बाजारासाठी ठरणार ‘गेम-चेंजर’?

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल
2

Budget Traditions: भारतात ‘हलवा’ समारंभ तर ‘या’ देशातील अर्थमंत्र्यांचा ‘बूट’ ठरवतो देशाचे भविष्य; वाचा ‘या’ रंजक परंपरेबद्दल

India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी
3

India-EU Summit 2026: युरोपची मोठी कबुली! ‘भारताशिवाय आमचा व्यापार चालूच शकत नाही’; प्रजासत्ताक दिनापूर्वी आनंदाची बातमी

युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल
4

युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Social Media Ban: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार बंदी? सरकारचा मोठा प्लॅन

Social Media Ban: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर येणार बंदी? सरकारचा मोठा प्लॅन

Jan 22, 2026 | 07:14 PM
अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Jan 22, 2026 | 07:07 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

Jan 22, 2026 | 07:03 PM
Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Jan 22, 2026 | 06:59 PM
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM