ONGC कडून प्रोजील ग्रीन एनर्जीला 2,000 कोटी रुपयांहून अधिकचा पवन ऊर्जा प्रकल्प; IPO पूर्वी मोठी कामगिरी

नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रातील वेगाने प्रगती करणाऱ्या Prozeal Green Energy ला देशातील आघाडीची ऊर्जा कंपनी Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) कडून 2,000 कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचे कंत्राट मिळाले आहे. कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ONGC साठी भारतात 250 मेगावॅट क्षमतेचा कॅप्टिव्ह आणि ISTS-कनेक्टेड पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे काम प्रोजील ग्रीन एनर्जीकडे सोपविण्यात आले आहे. या संदर्भात ONGC कडून कंपनीला अधिकृत ‘नोटिफिकेशन ऑफ अवॉर्ड’ (NOA) प्राप्त झाले आहे. आगामी IPO च्या पार्श्वभूमीवर मिळालेला हा मोठा प्रकल्प प्रोजील ग्रीन एनर्जीसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. यामुळे कंपनीची भारतातील नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रातील उपस्थिती अधिक मजबूत होणार आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, देशातील प्रमुख ऊर्जा क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रमाने आपल्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्पासाठी प्रोजीलवर दाखवलेला विश्वास हा कंपनीच्या अभियांत्रिकी कौशल्य, प्रकल्प अंमलबजावणी क्षमता आणि उद्योगातील विश्वासार्हतेचा पुरावा आहे. या प्रकल्पामध्ये केवळ पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारणीच नव्हे तर संपूर्ण अभियांत्रिकी, खरेदी आणि बांधकाम (EPC) कामांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, हा प्रकल्प प्रोजील ग्रीन एनर्जीचा युटिलिटी-स्केल पवन ऊर्जा क्षेत्रातील पहिला मोठा प्रवेश ठरणार आहे. याआधी कंपनीने प्रामुख्याने सौर ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये आपली ओळख निर्माण केली होती. आता पवन ऊर्जा क्षेत्रातही कंपनीने पाऊल टाकल्याने तिच्या व्यवसायाच्या विस्ताराला नवे परिमाण मिळणार आहे. या कंत्राटामध्ये प्रकल्प उभारणीनंतर 10 वर्षांसाठी व्यापक ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स (O&M) सेवांचाही समावेश आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या दीर्घकालीन कार्यक्षमतेची जबाबदारीही कंपनीकडे राहणार आहे. अशा प्रकारच्या दीर्घकालीन करारामुळे कंपनीला स्थिर महसूल मिळण्याची संधी निर्माण होणार आहे.
भारत सरकारने स्वच्छ ऊर्जा आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या उद्दिष्टांसाठी नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रावर विशेष भर दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर पवन आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पांची संख्या वाढत असून मोठ्या उद्योगसमूहांकडूनही हरित ऊर्जेकडे कल वाढताना दिसत आहे. ONGC सारख्या ऊर्जा क्षेत्रातील दिग्गज कंपनीकडून मिळालेला हा प्रकल्प देशाच्या हरित ऊर्जा संक्रमणाला गती देणारा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे. प्रोजील ग्रीन एनर्जीने या यशाबद्दल आनंद व्यक्त करताना, “ऊर्जा सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक भारत घडविण्याच्या दिशेने हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. प्रत्येक टर्बाइनसोबत अधिक हरित भविष्य घडविण्याचे आमचे ध्येय कायम राहील,” असे म्हटले आहे.
या करारामुळे कंपनीची ऑर्डर बुक मजबूत होण्यास मदत होणार असून, आगामी IPO पूर्वी गुंतवणूकदारांमध्ये कंपनीबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच, नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रातील वाढत्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी कंपनी सज्ज असल्याचेही या प्रकल्पातून स्पष्ट होत आहे.