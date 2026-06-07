China Cafe Viral Video: जग आता वेगाने बदलत आहे आणि या वेगाने बदलणाऱ्या जगात तंत्रज्ञान केवळ माणसापुरते मर्यादित राहीले नाही. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग आणि क्वांटम फिजिक्स यांसारखे विषय हे एकेकाळी केवळ शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांचे क्षेत्र मानले जात होते. ते आता लहान मुलांपर्यंत पोहचत आहे. चीनमधल्या एका व्हिडिओने या बदलाची झलक जगाला दाखवली आहे. एक महिला कॉफी पिण्यासाठी एका कॅफेमध्ये जाते, तेव्हा तिला लहान मुलांसाठी ठेवलेली पुस्तके पाहून थक्क होते. या पुस्तकांमध्ये क्वांटम फिजिक्स, जनरेटिव्हAI, मशीन लर्निंग आणि रॉकेट सायन्स यांसारख्या विषयांचा समावेश असतो. सोशल मीडियावरील या व्हायरल व्हिडिओने सर्वाचे लक्ष वेधले आहे.
या व्हिडिओमध्ये एला सांगते आहे की, ती एका कॅफेमध्ये कॉफीची ऑर्डर देऊन आपल्या नंबरची वाट पाहत होती, यादरम्यान तिची नजर तिथे लहान मुलांसाठी ठेवलेल्या पुस्तकांच्या शेल्फवर पडली. उत्सुकतेपोटी तिने ती पुस्तके पाहण्यास सुरू केली. जसजशी पुस्तकांची ती पाने पलटू लागली. तेव्हा तिला दिसून आले की, या पुस्तकांमध्ये ‘क्वांटम एन्टांगलमेंट फॉर बेबीज’, ‘जनरेटिव्ह AI’, ‘जनरल रिलेटिव्हिटी’, ‘न्यूटनियन फिजिक्स’ आणि ‘रॉकेट सायन्स’ यांसारख्या विषयांचा समावेश होता.
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एलेने व्हिडिओमध्ये सांगितले की, तिने लहान मुलांसाठी इतक्या कठीण वैज्ञानिक संकल्पना इतक्या सोप्या भाषेत समजावून सांगणारी पुस्तके यापूर्वी कधीही पाहिली नव्हती.
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हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हजारो लोकांनी आपापल्या प्रतिक्रिया दिल्या. अनेक युजर्सनी म्हटले आहे की, याच कारणामुळे चीन विज्ञान- तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये वेगाने पुढे जात आहे. एका युजरने म्हटले आहे की, मुलांमध्ये लहानपणापासूनच नवीन काहीतरी जाणून घेण्याची इच्छा निर्माण करण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे. तर आणखी एका युजरने म्हटले आहे की, कठीण विषय सोप्या भाषेत सांगितले तर मुले ते देखील सहज समजू शकतात.
या व्हिडिओने शिक्षणाच्या बदलत्या स्वरूपावर चर्चा सुरू केली आहे. तसेच चीनमधले हे टेक आधारित शिक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील सर्वात मोठी गुंतवणुक आहे. तसेच तज्ञांचे म्हणणे आहे आहे की, मुलांना लहान वयात नवीन तंत्रज्ञानाची ओळख करून देणे ही भविष्याची गरज आहे. यामुळे त्यांच्यात समस्या सोडवण्याची क्षमता, तार्किक विचार आणि नवसंशोधनाची भावना विकसित होते.
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