Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • The New Curriculum Is Being Implemented In The State In A Phased Manner

नवीन अभ्यासक्रमासाठी ‘सेतू’ची अमलबजावणी; राष्ट्रीय धोरणानुसार होणार टप्प्याटप्प्याने सुरुवात

Updated On: Jun 13, 2026 | 01:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात नवीन अभ्यासक्रमाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू असून, विद्यार्थ्यांना नव्या अभ्यासक्रमाशी सुसंगतपणे जुळवून घेता यावे यासाठी यंदा शाळा सुरू होताच सेतू अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहे.

नवीन अभ्यासक्रमासाठी 'सेतू'ची अमलबजावणी; राष्ट्रीय धोरणानुसार होणार टप्प्याटप्प्याने सुरुवात

सौजन्य - सोशल मिडीया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात नवीन अभ्यासक्रमाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी सुरू असून, विद्यार्थ्यांना नव्या अभ्यासक्रमाशी सुसंगतपणे जुळवून घेता यावे यासाठी यंदा शाळा सुरू होताच सेतू अभ्यासक्रम राबविण्यात येणार आहे. इयत्ता तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा सेतू अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला असून, तो पूर्ण झाल्यानंतर नियमित अध्यापनाला सुरुवात केली जाणार आहे.

 

राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून नवीन अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठी नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला आहे. यापैकी तिसरी, चौथी आणि सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सेतू अभ्यासाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नवीन अभ्यासक्रमातील संकल्पना, क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती यांची जुन्या अभ्यासक्रमाशी सांगड घालण्यासाठी हा सेतू अभ्यास तयार करण्यात आला आहे. हा अभ्यासक्रम परिषदेच्या संकेतस्थळावर ‘www.maa.ac.in’पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आला असून तो सर्वांसाठी खुला आहे.

‘‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये अपेक्षित केलेल्या ध्येयांची परिपूर्ती करण्याच्या दृष्टीने हा सेतू अभ्यास तयार केला आहे. शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम २०२६ मधील ध्येये, क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती साध्य करण्याच्या हेतूने हा अभ्यास महत्त्वाचा ठरेल. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा अभ्यास उपयुक्त ठरणार आहे.’’ – डॉ. हेमंत वसेकर, संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)

हे सुद्धा वाचा : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

सेतू अभ्यासक्रमाची रचना

  • अभ्यासक्रमासाठी २१ दिवसांचा कालावधी आहे
  • क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे
  • विद्यार्थ्यांच्या पूर्वज्ञानाची व्याप्ती अभ्यासात अधोरेखित केली
  • विद्यार्थ्यांचे ज्ञान, आकलन आणि कौशल्याचा विकास साधणार
  • सेतू अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर अध्यापन सुरू होणार.
हे सुद्धा वाचा : भरधाव ट्रक थेट लॉजमध्ये घुसला, एकाचा मृत्यू तर एक जखमी; धुळे-सोलापूर हायवेवर भीषण अपघात

शिक्षक प्रशिक्षण पुन्हा मार्गी

शिक्षकांना देण्यात आलेल्या जनगणनेच्या कामांमुळे पुढे ढकलावे लागलेल्या शिक्षक प्रशिक्षणाचे नवे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार इयत्ता दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावी या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले असून, १० जुलैपर्यंत तालुका स्तरापर्यंतचे पूर्ण करण्यात येणार आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या (एससीईआरटी) सहसंचालक डॉ. कमलादेवी आवटे यांनी प्रशिक्षण वेळापत्रकासह सूचनांचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले.

Web Title: The new curriculum is being implemented in the state in a phased manner

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 01:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शेतकऱ्यांचा मित्र मृग किडा नामशेष होण्याच्या मार्गावर; रासायनिक शेतीमुळे अस्तित्व धोक्यात
1

शेतकऱ्यांचा मित्र मृग किडा नामशेष होण्याच्या मार्गावर; रासायनिक शेतीमुळे अस्तित्व धोक्यात

स्मार्ट मीटर बसविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला; कणकवलीत कंपनीचे अधिकारी अन् ग्राहकांमध्ये बाचाबाची
2

स्मार्ट मीटर बसविण्याचा प्रयत्न हाणून पाडला; कणकवलीत कंपनीचे अधिकारी अन् ग्राहकांमध्ये बाचाबाची

Teacher Training : जनगणनेमुळे रखडलेले शिक्षक प्रशिक्षण पुन्हा मार्गी; ‘या’ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार
3

Teacher Training : जनगणनेमुळे रखडलेले शिक्षक प्रशिक्षण पुन्हा मार्गी; ‘या’ तारखेपर्यंत पूर्ण होणार

दौंडच्या पूर्व भागात मुसळधार पाऊस; बळीराजा सुखवला! खरीप हंगामातील शेती कामांना वेग
4

दौंडच्या पूर्व भागात मुसळधार पाऊस; बळीराजा सुखवला! खरीप हंगामातील शेती कामांना वेग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Affordable Cars: मासिक उत्पन्न ५० हजार असणाऱ्यांसाठी टाटाची मोठी भेट! अवघ्या ₹४.६९ लाखांत घर आणा नवीन ‘टाटा टियागो ईव्ही’

Affordable Cars: मासिक उत्पन्न ५० हजार असणाऱ्यांसाठी टाटाची मोठी भेट! अवघ्या ₹४.६९ लाखांत घर आणा नवीन ‘टाटा टियागो ईव्ही’

Jun 13, 2026 | 01:20 PM
IND vs AFG ODI Live: धर्मशाळेत पावसाने घातला खोळंबा, टॉसला विलंब; सामना रद्द होणार का?

IND vs AFG ODI Live: धर्मशाळेत पावसाने घातला खोळंबा, टॉसला विलंब; सामना रद्द होणार का?

Jun 13, 2026 | 01:19 PM
Recipe : फ्यूजन डिशने वाढवा संध्याकाळच्या नाश्त्याची रंगत, घरी बनवा ‘स्मॅश्ड आलू टिक्की टॅको’, लहान मुले होतील खुश

Recipe : फ्यूजन डिशने वाढवा संध्याकाळच्या नाश्त्याची रंगत, घरी बनवा ‘स्मॅश्ड आलू टिक्की टॅको’, लहान मुले होतील खुश

Jun 13, 2026 | 01:15 PM
Aaditya Thackeray Birthday : सामाजिक कार्यक्रमांसह साजरा केला जाणार आदित्य ठाकरेंचा वाढदिवस; ‘मातोश्री’वर शिवसैनिकांची गर्दी

Aaditya Thackeray Birthday : सामाजिक कार्यक्रमांसह साजरा केला जाणार आदित्य ठाकरेंचा वाढदिवस; ‘मातोश्री’वर शिवसैनिकांची गर्दी

Jun 13, 2026 | 01:13 PM
Assam Plane Crash : आसाममध्ये मोठा विमान अपघात! भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान कोसळले

Assam Plane Crash : आसाममध्ये मोठा विमान अपघात! भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहू विमान कोसळले

Jun 13, 2026 | 01:09 PM
नवीन अभ्यासक्रमासाठी ‘सेतू’ची अमलबजावणी; राष्ट्रीय धोरणानुसार होणार टप्प्याटप्प्याने सुरुवात

नवीन अभ्यासक्रमासाठी ‘सेतू’ची अमलबजावणी; राष्ट्रीय धोरणानुसार होणार टप्प्याटप्प्याने सुरुवात

Jun 13, 2026 | 01:08 PM
MT Liaki Freedom: 4 भारतीय खलाशांचा मृत्यू? ‘ते’ व्हायरल दावे ठरले खोटे; परराष्ट्र मंत्रालयाने केला मोठा गौप्यस्फोट

MT Liaki Freedom: 4 भारतीय खलाशांचा मृत्यू? ‘ते’ व्हायरल दावे ठरले खोटे; परराष्ट्र मंत्रालयाने केला मोठा गौप्यस्फोट

Jun 13, 2026 | 12:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा