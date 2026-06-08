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Crime News: अनोळखी मृतदेहापासून खुनाचा उलगडा; नवघर पोलिसांनी २ तासांत आरोपींना जेरबंद केले

Updated On: Jun 08, 2026 | 06:48 PM IST
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सारांश

अनोळखी मृतदेह सापडल्याच्या घटनेचा नवघर पोलिसांनी अवघ्या दोन तासांत उलगडा करत खुनाच्या गंभीर गुन्ह्यातील दोन आरोपींना अटक केली असून एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. जलद तपास आणि तांत्रिक माहितीच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींपर्यंत पोहोचत गुन्ह्याचा छडा लावला. या कारवाईमुळे नवघर पोलिसांच्या तपास कौशल्याचे कौतुक होत आहे.

अनोळखी मृतदेहापासून खुनाचा उलगडा; नवघर पोलिसांनी २ तासांत आरोपींना जेरबंद केले

अनोळखी मृतदेहापासून खुनाचा उलगडा; नवघर पोलिसांनी २ तासांत आरोपींना जेरबंद केले

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विस्तार
  • नवघर पोलिसांची खुनाच्या गंभीर गुन्ह्याची उकल
  • २ तासांत दोन आरोपी अटकेत
  • एक अल्पवयीन ताब्यात
विजय काते, भाईंदर : नवघर पोलिसांनी एका अनोळखी मृतदेहाच्या तपासातून खुनाच्या गंभीर गुन्ह्याची अवघ्या दोन तासांत उकल करत दोन आरोपींना अटक करण्यात आली. एका विधीसंघर्षग्रस्त अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईमुळे नवघर पोलिसांच्या तपास कौशल्याचे पुन्हा एकदा दर्शन घडले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ६ जून २०२६ रोजी सायंकाळी सुमारे ६ वाजण्याच्या सुमारास मीरा-भाईंदर पूर्व येथील सचिन तेंडुलकर मैदानासमोरील कांदळवनातील झाडाझुडपांमध्ये एका अनोळखी पुरुषाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला होता. मृतदेह काही प्रमाणात जळालेल्या अवस्थेत असल्याने मृताची ओळख पटवणे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान होते.

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या प्रकरणी नवघर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू करण्यात आला. घटनास्थळी मिळालेल्या वस्तू आणि बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींची माहिती पडताळताना गौरव विजयप्रकाश बडसर (वय २५, रा. पूजा नगर, केबिन क्रॉस रोड, भाईंदर पूर्व) हा युवक बेपत्ता असल्याची नोंद पोलिसांना मिळाली. घटनास्थळी सापडलेल्या वस्तू आणि गौरवच्या वस्तूंमध्ये साम्य आढळून आल्याने तपासाची दिशा स्पष्ट झाली.

तपासादरम्यान गौरव बडसर याचा खून झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर नवघर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०३(१) अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण, मोबाईल लोकेशन आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. त्यातून विमल प्रेमकुमार राजभर (वय १९) आणि विशाल प्रेमकुमार राजभर (वय २५), दोघेही राहणार गणेश गल्ली, नवघर रोड, भाईंदर पूर्व, तसेच १६ वर्षीय एका विधीसंघर्षग्रस्त अल्पवयीन मुलाचा सहभाग समोर आला.

पोलिस तपासात आरोपींनी जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून गौरव बडसर याला दारू पाजून सचिन तेंडुलकर मैदानासमोरील निर्जन कांदळवन परिसरात नेल्याची कबुली दिली. तेथे त्याच्यावर चाकूने वार करून आणि दगडाने ठेचून त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह जाळण्याचाही प्रयत्न करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे.

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Web Title: Navghar police solve murder case two accused arrested minor detained

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Published On: Jun 08, 2026 | 06:48 PM

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