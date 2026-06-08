Crime News: अनोळखी मृतदेहापासून खुनाचा उलगडा; नवघर पोलिसांनी २ तासांत आरोपींना जेरबंद केले

कोरेगाव खुर्दमध्ये दोन गटांत मारहाण, 4 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल; नेमकं काय घडलं?
या प्रकरणी नवघर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू करण्यात आला. घटनास्थळी मिळालेल्या वस्तू आणि बेपत्ता झालेल्या व्यक्तींची माहिती पडताळताना गौरव विजयप्रकाश बडसर (वय २५, रा. पूजा नगर, केबिन क्रॉस रोड, भाईंदर पूर्व) हा युवक बेपत्ता असल्याची नोंद पोलिसांना मिळाली. घटनास्थळी सापडलेल्या वस्तू आणि गौरवच्या वस्तूंमध्ये साम्य आढळून आल्याने तपासाची दिशा स्पष्ट झाली.
तपासादरम्यान गौरव बडसर याचा खून झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर नवघर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०३(१) अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण, मोबाईल लोकेशन आणि सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. त्यातून विमल प्रेमकुमार राजभर (वय १९) आणि विशाल प्रेमकुमार राजभर (वय २५), दोघेही राहणार गणेश गल्ली, नवघर रोड, भाईंदर पूर्व, तसेच १६ वर्षीय एका विधीसंघर्षग्रस्त अल्पवयीन मुलाचा सहभाग समोर आला.
पोलिस तपासात आरोपींनी जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून गौरव बडसर याला दारू पाजून सचिन तेंडुलकर मैदानासमोरील निर्जन कांदळवन परिसरात नेल्याची कबुली दिली. तेथे त्याच्यावर चाकूने वार करून आणि दगडाने ठेचून त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह जाळण्याचाही प्रयत्न करण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
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