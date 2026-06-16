Rajasthan Crime: शेजारीणच्या घरात गेली अन् परत आलीच नाही…, 5 वर्षीय मुलीची निर्घृण हत्या; धक्कादायक कारण समोर

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काय घडलं नेमकं?
शनिवारी सकाळी या प्रकरणातील मृत मुलीचे वडील कामावर गेले होते. त्यांनंतर दुपारी १ च्या सुमारास त्यांची मुलगी बेपत्ता झाल्याचे त्यांच्या पत्नीने फोन करून सांगितले. कुटुंबीयांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी मुलीचा सर्वत्र शोध घेतला, परंतु ती कुठेही न सापडल्याने अखेर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. तपास सुरु असतांना पोलिसांना समजले की, ती चिमुरडी अनेकदा शेजारी राहणाऱ्या गुडिया देवी (30) हिच्या घरी खेळायला जात होती.
पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले तेव्हा ती मुलगी आरोपीच्या घरात जाताना दिसली. मात्र तिथून ती बाहेर निघालीच नाही. यावरून पोलिसांना गुडिया देवीवर संशय आला. पोलिसांनी गुडिया देवीच्या घराची झडती घेतली तेव्हा तिचा मृतदेह आढळून आला. तिचा मृतदे एका ब्लँकेटमध्ये गुंडाळून ठेवण्यात आले होते. जुंमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली.
कशी केली हत्या?
13 जून रोजी जेव्हा ती चिमुरडी खेळता खेळता तिच्या घरी आली, तेव्हा आरोपीने तिला घरात कोंडले आणि तिचे तोंड दाबून तिची निर्घृण हत्या केली. यानंतर तिने मृतदेह ब्लँकेटमध्ये लपवून ठेवला. पोलिसांची दिशाभूल करण्यासाठी आणि स्वतःचा बचाव करण्यासाठी रात्रीच्या अंधारात हा मृतदेह जवळच्या जंगलात फेकून देण्याची तिची योजना होती.
का केली हत्या?
गुडिया देवीचा पती अफरोज उर्फ फिरोज खान याच्याशी मुलीची आई फोनवर बोलते, असा संशय गुडिया देवीला होता. त्यातच पाणी भारण्यावरून नुकताच वाद झाला होता. त्यामुळे गुडिया देवी चिमुकलीच्या आईवर चिडून होती. पीडित मुलीच्या आईला आयुष्यभराचे दुःख देण्याच्या हेतूने आरोपी गुडिया देवी गेल्या काही दिवसांपासून कट रचत होती. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
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Ans: गुडिया देवी असे आरोपी महिलेचे नाव आहे.
Ans: आरोपी महिलेच्या घरात ब्लँकेटमध्ये गुंडाळलेल्या अवस्थेत मृतदेह सापडला.
Ans: पतीचे पीडित मुलीच्या आईशी संबंध असल्याच्या संशयातून हत्या केल्याचा आरोप आहे.