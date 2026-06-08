Sangli Crime: डोक्यात मारहाण करून हत्या, नंतर अपघाताचा बनाव, मेहुण्यानेच दिली भाऊजींची सुपारी; कारण काय?

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या भाऊजींचे नाव दत्तात्रय भगवान चावरे (वय 44, रा. खेराडकर पेट्रोल पंपाजवळ, अभयनगर, सांगली) असे आहे. तर आरोपींचे नाव रामचंद्र धनप्पा खिलारे (रा. अष्टविनायक नगर, विश्रामबाग, सांगली) व तुकाराम मारुती सांगोलकर (रा. खेराव,ता.जत) असे आहे. 19 मे ला रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास विजापूर–गुहागर राष्ट्रीय महामार्गावरील चोरोची गावाजवळील प्रेम ढाब्याजवळ दत्तात्रय भगवान चावरे हे मृत अवस्थेत आढळून आले. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला त्यांचा मृत्यू अपघाती झाले असल्याचे मानले जात होते. मात्र शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा आणि वैद्यकीय निष्कर्षातून पोलिसांना संशय बळावला. कवठेमहांकाळ पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करायला सुरुवात केली.
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पोलिसांनी रामचंद्र धनप्पा खिलारे आणि तुकाराम मारुती सांगोलकर यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली. चौकशीत आर्थिक व्यवहाराच्या वादातून दत्तात्रय चाबरे यांच्या हत्येसाठी सुपारी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यानुसार मारहाण करून हत्या करण्यात आली. नंतर हा अपघात असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
मेहुण्याने का दिली सुपारी? कारण काय?
विम्याचे 30 लाख रुपये मिळविण्यासाठी 3 लाख रुपयांची सुपारी देऊन हत्या करण्यात आली. या घटनेने या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे. या घटनेने गावात खळबळ उडाली आहे.
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सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सासरच्या लोकांनी सातत्याने केलेल्या छळामुळे एका विवाहितेचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. मुलगा होत नसल्याच्या कारणावरून आणि माहेरहून ५० तोळे सोने आणण्यासाठी तिचा अनेक वर्षांपासून मानसिक आणि शारीरिक छळ सुरु होता. आता तिचा तामिळनाडू राज्यातील नागापट्टीनम येथे संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
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Ans: मृत व्यक्तीचे नाव दत्तात्रय भगवान चावरे होते.
Ans: विम्याचे 30 लाख रुपये मिळवण्यासाठी खून करण्यात आला.
Ans: पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून दोन्ही आरोपींना अटक केली.