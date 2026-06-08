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Sangli Crime: डोक्यात मारहाण करून हत्या, नंतर अपघाताचा बनाव, मेहुण्यानेच दिली भाऊजींची सुपारी; कारण काय?

Updated On: Jun 08, 2026 | 08:24 AM IST
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सारांश

सांगली जिल्ह्यातील चोरोची येथे विम्याचे 30 लाख रुपये मिळवण्यासाठी मेहुण्यानेच भाऊजींच्या खुनाची 3 लाखांची सुपारी दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. सुरुवातीला अपघात वाटणाऱ्या प्रकरणाचा पोलिसांनी तपास करत खुनाचा उलगडा केला असून दोघा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • 30 लाखांच्या विम्यासाठी मेहुण्याने भाऊजींच्या खुनाची सुपारी दिली.
  • खून करून अपघाताचा बनाव करण्याचा आरोपींचा प्रयत्न.
  • कवठेमहांकाळ पोलिसांनी तपास करत दोघा आरोपींना अटक केली.
सांगली: सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मेहुण्यानेच आपल्या भाऊजींची सुपारी देऊन हत्या केल्याचे समोर आले आहे. सुरुवातीला मृत व्यक्तीची अपघात म्हणून नोंद झाली होती. मात्र पोलिसांना संशय आला आणि पोलिसांनी या प्रकरणाचा छडा लावला. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली आहे. मात्र मेहुण्यानेच आपल्या भाऊजींची हत्या का केली? जाणून घेऊया…

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील मृत्यू झालेल्या भाऊजींचे नाव दत्तात्रय भगवान चावरे (वय 44, रा. खेराडकर पेट्रोल पंपाजवळ, अभयनगर, सांगली) असे आहे. तर आरोपींचे नाव रामचंद्र धनप्पा खिलारे (रा. अष्टविनायक नगर, विश्रामबाग, सांगली) व तुकाराम मारुती सांगोलकर (रा. खेराव,ता.जत) असे आहे. 19 मे ला रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास विजापूर–गुहागर राष्ट्रीय महामार्गावरील चोरोची गावाजवळील प्रेम ढाब्याजवळ दत्तात्रय भगवान चावरे हे मृत अवस्थेत आढळून आले. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला त्यांचा मृत्यू अपघाती झाले असल्याचे मानले जात होते. मात्र शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा आणि वैद्यकीय निष्कर्षातून पोलिसांना संशय बळावला. कवठेमहांकाळ पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करायला सुरुवात केली.

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पोलिसांनी रामचंद्र धनप्पा खिलारे आणि तुकाराम मारुती सांगोलकर यांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली. चौकशीत आर्थिक व्यवहाराच्या वादातून दत्तात्रय चाबरे यांच्या हत्येसाठी सुपारी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यानुसार मारहाण करून हत्या करण्यात आली. नंतर हा अपघात असल्याचे भासविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

मेहुण्याने का दिली सुपारी? कारण काय?

विम्याचे 30 लाख रुपये मिळविण्यासाठी 3 लाख रुपयांची सुपारी देऊन हत्या करण्यात आली. या घटनेने या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता २०२३ मधील संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे. या घटनेने गावात खळबळ उडाली आहे.

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सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सासरच्या लोकांनी सातत्याने केलेल्या छळामुळे एका विवाहितेचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. मुलगा होत नसल्याच्या कारणावरून आणि माहेरहून ५० तोळे सोने आणण्यासाठी तिचा अनेक वर्षांपासून मानसिक आणि शारीरिक छळ सुरु होता. आता तिचा तामिळनाडू राज्यातील नागापट्टीनम येथे संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय होते?

    Ans: मृत व्यक्तीचे नाव दत्तात्रय भगवान चावरे होते.

  • Que: आरोपींनी खुनामागे कोणता हेतू ठेवला होता?

    Ans: विम्याचे 30 लाख रुपये मिळवण्यासाठी खून करण्यात आला.

  • Que: पोलिसांनी या प्रकरणात काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून दोन्ही आरोपींना अटक केली.

Web Title: Sangli crime murder committed by striking the head followed by staging an accident brother in law hired a contract killer to eliminate his sisters husbandwhat was the motive

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Published On: Jun 08, 2026 | 08:24 AM

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