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धक्कादायक ! गुंगीचे औषध देऊन तरूणीवर अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर ब्लॅकमेल करून…

Updated On: Jun 09, 2026 | 01:43 PM IST
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सारांश

पीडित तरुणी केज तालुक्यातील अंबाजोगाईतील एका महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती. याच काळात तिची ओळख महेश करपे आणि पवन कराड यांच्याशी झाली. ओळख वाढल्यानंतर दोघेही तिचा पाठलाग करत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

धक्कादायक ! गुंगीचे औषध देऊन तरूणीवर अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर ब्लॅकमेल करून...

धक्कादायक ! गुंगीचे औषध देऊन तरूणीवर अत्याचार; फोटो, व्हिडिओही काढले अन् नंतर ब्लॅकमेल करून...

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विस्तार

बीड : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. त्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय आहेत. असे असताना आता बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे 20 वर्षीय विद्यार्थिनीवर गुंगीचे औषध देऊन लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, पीडित तरुणी केज तालुक्यातील अंबाजोगाईतील एका महाविद्यालयात शिक्षण घेत होती. याच काळात तिची ओळख महेश करपे आणि पवन कराड यांच्याशी झाली. ओळख वाढल्यानंतर दोघेही तिचा पाठलाग करत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. महेश करपे याने मंच्युरियनमध्ये गुंगीचे औषध मिसळून तरुणीला दिल्याचा आरोप असून, ती बेशुद्ध झाल्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक करून पुढील तपास सुरू केला आहे.

फोटो, व्हिडिओ दाखवत ब्लॅकमेल

तसेच पवन कराड यानेही गुंगीचे औषध देऊन तरुणीला पुण्यातील एका लॉजवर नेले आणि तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. आरोपींनी पीडितेचे फोटो व व्हिडिओ कुटुंबीयांना दाखवण्याची धमकी देत तिला ब्लॅकमेल केले. याच माध्यमातून तिच्याकडून सुमारे ३ लाख रुपये आणि साडेनऊ तोळे सोने घेतल्याचेही समोर आले आहे.

सततच्या त्रासाला कंटाळून अखेर पोलिसांत तक्रार

सततच्या त्रासाला कंटाळून तरुणीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली. अंबाजोगाई शहर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून दोन्ही आरोपींना अटक केली असून प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे.

व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवत आत्महत्येचा प्रयत्न

साताऱ्यातील वडूज पोलीस ठाण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. समाजाला सुरक्षा देणाऱ्या खाकी वर्दीतील एका महिला पोलिसाने ‘Good Bye All Of You…’ असा व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याने एकच खळबळ उडाली. मात्र, सहकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे वेळीच तिचे प्राण वाचवण्यात यश आले आहे.

चोरीच्या संशयावरून दलित तरुणाला विहिरीत उलटे करून मारले, कायद्याचे राज्य आणि मानवाधिकारांवर गंभीर प्रश्न ?

Web Title: Young woman sexually assaulted after being drugged incident in beed

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Published On: Jun 09, 2026 | 01:43 PM

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