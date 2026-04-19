Solapur News: बांधकाम व्यावसायिकांमुळे विकासाला गती; आमदार देवेंद्र कोठे यांचे प्रतिपादन

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या पदग्रहण समारंभात आमदार देवेंद्र कोठे यांनी बांधकाम व्यावसायिकांमुळे विकासाचा आलेख उंचावल्याचे सांगितले. पायाभूत सुविधा आणि शहरी विकासात या क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

Updated On: Apr 19, 2026 | 06:36 PM
सोलापूर : बांधकाम व्यावसायिकांमुळे शहराच्या विकासात भर पडते. त्यांच्यामुळे शहराच्या विकासाचा आलेख प्रगतीच्या दिशेने जातो, असे प्रतिपादन आमदार देवेंद्र कोठे यांनी केले. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या सोलापूर शाखेचा पदग्रहण समारंभ शनिवारी सायंकाळी हॉटेल फर्नच्या सभागृहात उत्साहात झाला.

याप्रसंगी व्यासपीठावर आमदार देवेंद्र कोठे, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वेस्ट झोनचे उपाध्यक्ष महेश मुद्दा, माजी अध्यक्ष अविनाश पाटील, माजी आमदार विश्वनाथ चाकोते, मावळते अध्यक्ष संतोष कलकुटगी, मावळते सचिव जी. के. देशमुख, नूतन चेअरमन मनोज म्हेत्रस, व्हाईस चेअरमन हणमंत कुलकर्णी, सचिव यशवंत पाथरूट, सहसचिव अमोल बंगाळे, खजिनदार सलिम दर्जी उपस्थित होते.

आमदार देवेंद्र कोठे म्हणाले, कोरोनासारख्या संकटाच्या काळातही टिकून राहून बांधकाम व्यवसायिकांनी विकासात योगदान दिले आहे. इमारतीचा दर्जा पाहून विकासाचे मोजमाप केले जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दृष्टीने सोलापूर हे महत्त्वाचे शहर आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सोलापूरला भरघोस निधी देत आहेत. सोलापूरच्या विकासाचे सकारात्मक पाऊल पडत आहे. आगामी काही दिवसातच सोलापूरचे अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होऊन येत्या जून महिन्यापासूनच अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही आमदार देवेंद्र कोठे यांनी याप्रसंगी सांगितले. महेश मुद्दा म्हणाले, बांधकाम व्यावसायिक आपले काम सचोटीने करतात. बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रामाणिकपणे काम करून व्यवसाय मोठा करावा. सोलापूरच्या बांधकाम व्यवसायिकांचे काम अप्रतिम आहे.

असोसिएशनचे नूतन चेअरमन मनोज म्हेत्रस म्हणाले, बांधकाम व्यवसायिकांसाठी अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक काम आणि विकासाचा नवा दृष्टिकोन बांधकाम व्यवसायिकांना देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू. सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेवून उपक्रम राबवणार आहोत. तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही नूतन चेअरमन मनोज म्हेत्रस यांनी सांगितले.

असोसिएशनचे माजी चेअरमन संतोष कलकुटगी यांनी प्रास्ताविक केले. मावळते सचिव जी. के. देशमुख यांनी अहवाल सादरीकरण केले. पल्लवी माने यांनी सूत्रसंचालन तर नूतन सचिव यशवंत पाथरूट यांनी आभार प्रदर्शन केले. या कार्यक्रमास दत्तात्रय मुळे, युवराज चुंबळकर, अशोक गांधी, एम. बी. कावळे, नामदेव म्हेत्रस, सुनील फुरडे, गुरुशांत धुत्तरगावकर, जगन्नाथ जाधव, सचिन देशमुख, संजय साठे, अजय गुजर, कौस्तुभ मोरे, बी. एम. जाधव, राम दुधाळ, अजय अन्नलदास, अभिनव साळुंखे, शशिकांत जिड्डीमनी आदी उपस्थित होते.

असोसिएशनचे नवनियुक्त पदाधिकारी

बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांची घोषणा करून यावेळी त्यांचा सत्कार करण्यात आला. असोसिएशनचे नवनियुक्त पदाधिकारी पुढीलप्रमाणे – नूतन चेअरमन – मनोज म्हेत्रस, व्हाईस चेअरमन – हणमंत कुलकर्णी, सचिव – यशवंत पाथरूट, सहसचिव – अमोल बंगाळे, खजिनदार – सलिम दर्जी उपस्थित होते.

Published On: Apr 19, 2026 | 06:36 PM

