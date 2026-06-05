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Shivrajyabhishek Din 2026: कराडच्या संदीप डाकवे यांची अनोखी शिवभक्ती; ‘वारली’ चित्रकलेतून साकारला ऐतिहासिक शिवराज्याभिषेक सोहळा

Updated On: Jun 05, 2026 | 07:38 PM IST
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सारांश

कराडचे युवा कलाकार संदीप डाकवे यांनी शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त वारली चित्रकलेच्या माध्यमातून रायगडावरील ऐतिहासिक राज्याभिषेक सोहळ्याचे सुंदर चित्र रेखाटले आहे.

Shivrajyabhishek Din 2026: कराडच्या संदीप डाकवे यांची अनोखी शिवभक्ती; ‘वारली’ चित्रकलेतून साकारला ऐतिहासिक शिवराज्याभिषेक सोहळा
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विस्तार

 

  • कराडच्या संदीप डाकवे यांची अनोखी शिवभक्ती
  • ‘वारली’ चित्रकलेतून साकारला ऐतिहासिक शिवराज्याभिषेक सोहळा
कराड/प्रतिनिधी : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याचा ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी क्षण वारली चित्रकलेच्या माध्यमातून साकारत सैदापूर (ता. कराड) येथील युवा कलाकार संदीप डाकवे यांनी शिवराज्याभिषेक दिनाला अनोखी कलात्मक भेट दिली आहे. महाराष्ट्राच्या लोकपरंपरेशी नाळ जोडणाऱ्या वारली शैलीत त्यांनी रायगडावरील राज्याभिषेक सोहळ्याचे आकर्षक चित्र रेखाटून शिवचरित्राविषयीची आपली निष्ठा व्यक्त केली आहे.

ज्ञानेश्वर कॉलनी येथे वास्तव्यास असलेल्या डाकवे यांनी कागदावर अत्यंत बारकाईने आणि अभ्यासपूर्ण पद्धतीने ही कलाकृती साकारली आहे. पेन्सिलच्या साहाय्याने केलेल्या अचूक भौमितिक रचनांवर सूक्ष्म ब्रशवर्क करत त्यांनी सिंहासनारूढ शिवराय, राजदरबार, तुतारी व ढोल वाजवणारे मावळे तसेच राज्याभिषेक सोहळ्याचे साक्षीदार असलेले नागरिक यांचे चित्रण केले आहे. वारली कलेच्या साध्या पण प्रभावी रेषांमधून शिवकालीन वैभवाचे दर्शन घडविण्याचा त्यांनी यशस्वी प्रयत्न केला आहे.

शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा महाराष्ट्राच्या जनमानसात खोलवर रुजलेला आहे, तर वारली ही लोकजीवनातून जन्मलेली कला आहे. या दोन सांस्कृतिक घटकांची सांगड घालून शिवराज्याभिषेकाचा प्रसंग नव्या कलाभाषेत मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचे डाकवे यांनी सांगितले.

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संदीप डाकवे यांची ही पहिलीच ऐतिहासिक कलाकृती नसून यापूर्वीही त्यांनी वारली शैलीतून दत्तजयंती सोहळा, श्रीरामनवमी यांसारखे धार्मिक आणि सांस्कृतिक विषय साकारले आहेत. विशेष म्हणजे रक्ताचा वापर करून रेखाटलेली छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा यापूर्वी राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली असून त्या कलाकृतीचेही मोठ्या प्रमाणावर कौतुक झाले आहे.

शिवभक्ती आणि कलाविष्कार यांचा संगम साधत डाकवे यांनी विविध माध्यमांतून शिवरायांना मानवंदना दिली आहे. भिंतीवर साकारलेला शिवराज्याभिषेक सोहळा, कवडीवर रेखाटलेली सिंहासनारूढ महाराजांची प्रतिमा, भाकरीवर साकारलेले शिवराय, तसेच मावळे आणि किल्ल्यांच्या नावांमधून उभी केलेली शिवरायांची प्रतिमा यांसारखे अभिनव प्रयोग त्यांनी यापूर्वी केले आहेत. शिवराज्याभिषेक दिनानिमित्त साकारलेल्या वारली चित्रकृतीमुळे त्यांच्या कलासाधनेला पुन्हा एकदा विशेष दाद मिळत आहे.

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Web Title: Karad artist sandeep dakwe creates shivrajyabhishek sohala in warli painting style

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Published On: Jun 05, 2026 | 07:37 PM

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