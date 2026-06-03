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Post Office Savings Scheme : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुवर्णसंधी! पोस्ट ऑफिसच्या ‘या’ योजनेतून दरमहा मिळवा २० हजारांहून अधिक कमाई

Updated On: Jun 03, 2026 | 04:51 PM IST
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सारांश

Post Office Savings Scheme : पोस्ट ऑफिसची जेष्ठ नागरिक बचत योजना निवृत्त व्यक्तींसाठी नियमित आणि सुरक्षित उत्पन्नांचा उत्तम पर्याय ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या हमीमुळे योजनेवर सध्या ८. २ टक्के व्याज मिळत आहे. यामुळे जेष्ठ नागरिकांना दरमहा २० हजारांहून अधिक कमाई करण्याची संधी आहे.

Post office Saving Scheme for Senior Citizens

Post Office Savings Scheme : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुवर्णसंधी! पोस्ट ऑफिसच्या 'या' योजनेतून दरमहा मिळवा २० हजारांहून अधिक कमाई (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पोस्टाची नवीन बचत योजना ठरतेय फायदेशीर
  • ज्येष्ठांना दरमहा ₹२०,५०० उत्पन्नाची संधी
  • SCSS योजनेत ८.२ टक्के व्याज
Post Office Savings Scheme : पुणे : निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्न आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय शोधणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पोस्ट ऑफिसची ‘ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना’ (SCSS) अत्यंत फायदेशीर आणि आकर्षक ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या हमीमुळे ही  योजना १००% सुरक्षित मानली जाते. सध्या या योजनेवर ८.२ टक्के वार्षिक व्याज दिले जात असून, एकरकमी गुंतवणुकीतून सुरक्षित भविष्याची आणि नियमित उत्पन्न मिळविण्याची संधी उपलब्ध आहे.

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योजनेसाठी पात्रता व गुंतवणूकीची मर्यादा

या योजनेचा लाभ ६० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाच्या जेष्ठ व्यक्तींना घेता येतो. असे नागरिक वैयक्तिक किंवा आपल्य जोडीदारासोबत संयुक्त खाते उघडू शकतात. तसेच स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) घेतलेल्या ५५ ते ६० वयोगटातील व्यक्ती तसेच काही निवृत्त संरक्षण कर्मचारीही यासाठी पात्र आहेत. योजनेत सुरुवातील किमान एक हजार रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करता येते.

५ वर्षांची मुदत आणि व्याज करसवलत

या योजनेचा कालावधी पाच वर्षांचा असून, व्याजाची रक्कम दर तीन महिन्यांनी खातेदाराच्या खात्यात जमा केली जाते. एकदा खाते उघडल्यानंतर लागू झालेला व्याजदर संपूर्ण मुदतीसाठी कायम राहतो. तसेच आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत १.५ लाख रुपयांपर्यंत करसवलतीचाही लाभ मिळतो.

संयुक्त खात्यामार्फत कमाल ३० लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. अशा गुंतवणुकीवर वार्षिक २.४६ लाख रुपये व्याज मिळते. म्हणजेच सरासरी दरमहा सुमारे २० हजार ५०० रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. मुदतपूर्तीनंतर मूळ रक्कम काढून घेण्याचा किंवा खाते पुढील तीन वर्षांसाठी वाढविण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची वैशिष्ट्ये

  • व्याजदर : ८.२ टक्के वार्षिक
  • किमान गुंतवणूक : ₹१,०००
  • कमाल गुंतवणूक : सिंगल खाते ₹१५ लाख, संयुक्त खाते ₹३० लाख
  • मुदत : ५ वर्षे
  • व्याज वितरण : दर तीन महिन्यांनी
  • करसवलत : कलम ८०सी अंतर्गत ₹१.५ लाखांपर्यंत
  •  ₹३० लाख गुंतवणुकीवर वार्षिक व्याज : ₹२.४६ लाख
  • सरासरी मासिक उत्पन्न : सुमारे ₹२०,५००
  • खाते उघडण्याची सुविधा : देशातील सर्व पोस्ट कार्यालयांमध्ये उपलब्ध.
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Web Title: Post office savings scheme senior citizens can earn rs 20000 monthly

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Published On: Jun 03, 2026 | 04:51 PM

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