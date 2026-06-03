Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Malviya Nagar Fire 21 Killed In Massive Hotel Blaze In Delhi

Malviya Nagar Fire : दिल्लीत अग्नीतांडव! हॉटेलमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २१ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी

Updated On: Jun 03, 2026 | 01:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

Delhi Hauj Rani Hotel Fire Update : राजधानी दिल्लीच्या मालवीय नगर परिसरात हौज रानी भागात एका हॉटेलला भीषण आग लागली. या आगीमुळे २० जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आतपर्यंत ३५ हून अधिक लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे.

Delhi Hauj Rani Hotel Fire

Malviya Nagar Fire : दिल्लीत अग्नीतांडव! हॉटेलमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २१ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Delhi Hauj Rani Hotel Fire News Marathi : दिल्लीत एक भयंकर दुर्घटना घडली आहे. दिल्लीतील मालवीय नगर येथे हौज रानी परिसरात एका बहुमजली इमारतीला भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत २१ जणांचा बळी गेल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग विझवण्याचे आणि बचाव कार्य सुरु आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (०३ जून) सकाळच्या सुमारास ही घटना घडली. या आगीत अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. आग एवढी भयानक होती की काही मिनिटांतच संपूर्ण इमारतीला आगीच्या ज्वाळांनी लपेटले होते. यामुळे हॉटेलमध्ये उपस्थित नागरिकांची पळापळ झाली.

जीववाचवण्यासाठी खिडक्यांमधून मारल्या उड्या

प्रत्यक्षदर्शनींनी सांगितल्यानुसार, आगीच्या ज्वाळा एवढ्या भयंकर होत्या की इमारतीतून धूराचे काळे लोट बाहेर येत होते. इमारतीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची जीव वाचवण्यासाठी धावपळ सुरु झाली होती. बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग न दिसल्याने लोकांनी खिडक्या आणि बाल्कनीतून खाली उड्या मारल्या. तर काही लोकांना या आगीतून सावरण्याची संधीही मिळाली नाही. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली होती.

परदेशी नागरिकही हॉटेलमध्ये उपस्थित

मिळालेल्या माहितीनुसार, हॉटेलमध्ये काही परदेशी पर्यटकही उपस्थित होते. या हॉटेलचे नाव फ्लोरिस्ट इन असे असून ही पाच मजली इमारत आहे. या इमातीत जवळपास २५ खोल्या आहेत. दुर्घटनेवेळी ४० हून अधिक लोक हॉटेलमध्ये होते. यामध्ये अधिक करुन परदेशी नागरिक असल्याचे सांगितले जात आहे.

बातमी अपडेट होत आहे.

Web Title: Malviya nagar fire 21 killed in massive hotel blaze in delhi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hanwha Explosion : दक्षिण कोरियात भीषण दुर्घटना! संरक्षण कारखान्यातील स्फोटा पाच जणांचा मृत्यू, २ गंभीर जखमी
1

Hanwha Explosion : दक्षिण कोरियात भीषण दुर्घटना! संरक्षण कारखान्यातील स्फोटा पाच जणांचा मृत्यू, २ गंभीर जखमी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs AFG: अफगाणिस्तान मालिकेपूर्वी BCCIचा मोठा निर्णय! टीम इंडियाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये मराठमोळ्या दिग्गजाची एन्ट्री

IND vs AFG: अफगाणिस्तान मालिकेपूर्वी BCCIचा मोठा निर्णय! टीम इंडियाच्या कोचिंग स्टाफमध्ये मराठमोळ्या दिग्गजाची एन्ट्री

Jun 03, 2026 | 01:32 PM
Vaibhav Suryavanshi: ख्रिस गेलचा १४ वर्षांपूर्वीचा रेकॉर्ड मोडणारा युवा ओपनर IIM च्या रडारवर; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Vaibhav Suryavanshi: ख्रिस गेलचा १४ वर्षांपूर्वीचा रेकॉर्ड मोडणारा युवा ओपनर IIM च्या रडारवर; काय आहे नेमकं प्रकरण?

Jun 03, 2026 | 01:29 PM
Uttarpradesh Crime: प्रयागराजमध्ये करोडपती कुटुंबातील चौघांचे संशयास्पद मृत्यू, भिंतीवर ‘सुनेने मारले आहे’; थरारक प्रकरण!

Uttarpradesh Crime: प्रयागराजमध्ये करोडपती कुटुंबातील चौघांचे संशयास्पद मृत्यू, भिंतीवर ‘सुनेने मारले आहे’; थरारक प्रकरण!

Jun 03, 2026 | 01:26 PM
IND vs AFG: रोहित – हार्दिकच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह, अफगाणिस्ताविरूद्ध खेळणार नाही RO-KO?

IND vs AFG: रोहित – हार्दिकच्या फिटनेसवर प्रश्नचिन्ह, अफगाणिस्ताविरूद्ध खेळणार नाही RO-KO?

Jun 03, 2026 | 01:25 PM
Critical Minerals: खनिज युद्धाची ठिणगी! चीनच्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ वर्चस्वावर अमेरिकेचा संताप; नव्या जागतिक आघाड्यांची घोषणा

Critical Minerals: खनिज युद्धाची ठिणगी! चीनच्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ वर्चस्वावर अमेरिकेचा संताप; नव्या जागतिक आघाड्यांची घोषणा

Jun 03, 2026 | 01:22 PM
Malviya Nagar Fire : दिल्लीत अग्नीतांडव! हॉटेलमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २१ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी

Malviya Nagar Fire : दिल्लीत अग्नीतांडव! हॉटेलमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २१ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी

Jun 03, 2026 | 01:18 PM
Inflation Protest : महागाईविरोधातील आंदोलन आक्रमक; सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड आणि रोहित पवार पोलिसांच्या ताब्यात

Inflation Protest : महागाईविरोधातील आंदोलन आक्रमक; सुप्रिया सुळे, जितेंद्र आव्हाड आणि रोहित पवार पोलिसांच्या ताब्यात

Jun 03, 2026 | 01:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM