Malviya Nagar Fire : दिल्लीत अग्नीतांडव! हॉटेलमध्ये लागलेल्या भीषण आगीत २१ जणांचा होरपळून मृत्यू, अनेक जखमी

Delhi Hauj Rani Hotel Fire News Marathi : दिल्लीत एक भयंकर दुर्घटना घडली आहे. दिल्लीतील मालवीय नगर येथे हौज रानी परिसरात एका बहुमजली इमारतीला भीषण आग लागली. या दुर्घटनेत २१ जणांचा बळी गेल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग विझवण्याचे आणि बचाव कार्य सुरु आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (०३ जून) सकाळच्या सुमारास ही घटना घडली. या आगीत अनेकजण गंभीर जखमी झाले आहेत. आग एवढी भयानक होती की काही मिनिटांतच संपूर्ण इमारतीला आगीच्या ज्वाळांनी लपेटले होते. यामुळे हॉटेलमध्ये उपस्थित नागरिकांची पळापळ झाली.
प्रत्यक्षदर्शनींनी सांगितल्यानुसार, आगीच्या ज्वाळा एवढ्या भयंकर होत्या की इमारतीतून धूराचे काळे लोट बाहेर येत होते. इमारतीमध्ये अडकलेल्या नागरिकांची जीव वाचवण्यासाठी धावपळ सुरु झाली होती. बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग न दिसल्याने लोकांनी खिडक्या आणि बाल्कनीतून खाली उड्या मारल्या. तर काही लोकांना या आगीतून सावरण्याची संधीही मिळाली नाही. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हॉटेलमध्ये काही परदेशी पर्यटकही उपस्थित होते. या हॉटेलचे नाव फ्लोरिस्ट इन असे असून ही पाच मजली इमारत आहे. या इमातीत जवळपास २५ खोल्या आहेत. दुर्घटनेवेळी ४० हून अधिक लोक हॉटेलमध्ये होते. यामध्ये अधिक करुन परदेशी नागरिक असल्याचे सांगितले जात आहे.
20 people have lost their lives in the Malviya Nagar fire incident: Delhi Police pic.twitter.com/cbAomtoBuK — IANS (@ians_india) June 3, 2026
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