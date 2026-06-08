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महायुतीची कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक! मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी; विजय वडेट्टीवार यांची मागणी

Updated On: Jun 08, 2026 | 09:18 PM IST
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सारांश

काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारच्या कर्जमाफी योजनेला 'शेतकऱ्यांची फसवणूक' म्हटले आहे. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी त्यांनी नागपुरात केली.

राज्यात कर्जमाफी योजना निव्वळ फसवणूक: वडेट्टीवार (Photo Credit- X)

राज्यात कर्जमाफी योजना निव्वळ फसवणूक: वडेट्टीवार (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • महायुतीची कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक!
  • मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी
  • विजय वडेट्टीवार यांची मागणी
नागपूर: काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी महायुती सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचे म्हटले. त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज पूर्णपणे आणि बिनशर्त माफ करण्याची मागणी केली. नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना वडेट्टीवार यांनी मागणी केली की, राज्य सरकारने गुंतागुंतीचे नियम आणि अटी लादण्याऐवजी सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज कोणत्याही अटीशिवाय पूर्णपणे माफ करावे.

वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की, महायुती सरकारने या योजनेतून अशा लाखो शेतकऱ्यांना वगळले आहे ज्यांना यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला होता. त्यांनी सांगितले की, याचा परिणाम म्हणून प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या सरकारच्या दाव्यांपेक्षा खूपच कमी असेल. त्यांनी या योजनेचे वर्णन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा एक फसवा प्रयत्न असे केले.


शेतीविषयक परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करताना वडेट्टीवार यांनी नमूद केले की, कडक उन्हाळा आणि मान्सूनच्या विलंबामुळे महाराष्ट्रात दुष्काळाचा धोका वाढला आहे. त्यांनी नमूद केले की, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, कांदा उत्पादकांच्या सततच्या समस्या आणि मान्सूनबाबतची अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आणि सामान्य जनता अत्यंत त्रस्त आहे. या परिस्थितीचा विचार करता, मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्या आणि राज्यापुढील विविध आव्हानांवर चर्चा करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांची एक सर्वसमावेशक बैठक लवकरच घेतली जावी.

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राष्ट्रीय राजकारणावर भाष्य करताना वडेट्टीवार म्हणाले की, देश आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक आव्हानांचा सामना करत आहे. या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी होणारी ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीची बैठक अत्यंत महत्त्वाची आहे. वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल. यामध्ये पेपरफुटीच्या घटनांमुळे तरुण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वाढलेली नाराजी, परीक्षा आणि मूल्यमापन पद्धतींमधील कथित अनियमितता, महागाईमुळे सामान्य माणसावर पडणारा वाढता आर्थिक बोजा आणि पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या किमती यांचा समावेश आहे.

वडेट्टीवार यांनी टिप्पणी केली की, देशातील तरुण न्यायाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरत आहेत. त्यांनी पुढे सांगितले की, वारंवार होणारी पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील अनियमितता यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास उडाला आहे आणि विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. त्यांनी यावर भर दिला की, ‘इंडिया’ आघाडी या समस्यांवर ठोस उपाय शोधण्यासाठी एकजुटीने आवाज उठवेल.

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Web Title: The mahayutis loan waiver is a deception of farmers vijay wadettiwars demand

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Published On: Jun 08, 2026 | 09:18 PM

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