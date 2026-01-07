ज्याने लग्न मोडलं, तोच ६ महिन्यानंतर परतला अन्, नीना गुप्ता यांनी केला मोठा खुलासा, म्हणाल्या…

“पंचायत”, “बधाई हो”, “वध” आणि “मेट्रो इन डिनो” सारख्या चित्रपट आणि मालिकांमध्ये काम केलेल्या अभिनेत्री नीना गुप्ता यांनी एका मुलाखतीत त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल खुलासा केला. त्यांनी खुलासा केला की आई होण्यापूर्वी तिचे लग्न एका पुरूषाशी झाले होते जो लग्नाआधीच तिला सोडून गेला होता. त्याने का हे स्पष्ट केले नाही. त्याने फक्त सायनस ऑपरेशनचे कारण सांगून लग्न रद्द केले.
ह्युमन्स ऑफ बॉम्बेला दिलेल्या मुलाखतीत नीना गुप्ता म्हणाल्या, “माझे लग्न होण्यापूर्वीच एका माणसाशी लग्न झाले होते ज्याने मला फसवले होते. मी आई होईन असे मला वाटले होते. मला बाळ होईल. आमचे लग्न ठरले होते. मी दिल्लीत खरेदी करण्यासाठी, कपडे आणि दागिने खरेदी करण्यासाठी गेली होती. पण अचानक त्याने फोन केला आणि सांगितले की लग्न होत नाहीये. मी त्याला कारण विचारले तेव्हा त्याने सांगितले की त्याला सायनस सर्जरी करावी लागेल.”
नीना गुप्ता पुढे म्हणाली, “त्याचे म्हणणे ऐकून मी म्हणाली, ‘ठीक आहे. ऑपरेशननंतर आपण लग्न करू शकतो.’ पण आजपर्यंत, लग्न का तुटले हे मला माहित नाही. मी त्याच्या पालकांना काय झाले ते विचारले, पण त्यांनी काहीही सांगितले नाही. मग, सुमारे सहा महिन्यांनंतर, तो आला आणि लग्नाबद्दल बोलू लागला.”
अभिनेत्रीने त्या माणसाला सांगितले, “येथून निघून जा. मला आता तुझ्याशी लग्न करायचे नाही.” जेव्हा नीना यांनी त्याला सहा महिन्यांपूर्वी लग्न रद्द करण्याबद्दल विचारले तेव्हा त्याने तिला सांगितले नाही. “तरीही, मी त्याला लग्न का रद्द केले ते सांगण्यास सांगितले, परंतु त्याने मला काहीही सांगितले नाही.” अभिनेत्री म्हणाली की लोक अनेकदा कोणत्या कठीण परिस्थितीतून जात आहेत याची त्यांना जाणीव नसते. काही निर्णय जबरदस्तीनेही घ्यावे लागतात.
त्यांच्या लग्नानंतर, नीना यांचे क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्सशी प्रेमसंबंध निर्माण झाले. जरी त्यांचे लग्न झाले नव्हते, तरी ती आधीच गर्भवती राहिली आणि त्यांची मुलगी मसाबाला जन्म दिला. त्यांनी एकट्याने तिचे पालनपोषण केले. त्यानंतर, २००८ मध्ये, त्यांनी विवेक मेहराशी लग्न केले आणि ती स्थिरावली. कामाच्या बाबतीत, अभिनेत्री ६ फेब्रुवारी रोजी संजय मिश्रा सोबत “वध २” मध्ये दिसणार आहे.
