Dhurandhar 2: साऊथच्या प्रेक्षकांसाठी खास असेल ‘धुरंधर’ चित्रपटाचा दुसरा भाग, मेकर्सनी केली विशेष तयारी

रणवीर सिंगचा “धुरंधर” हा चित्रपट सध्या बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई करत आहे. प्रदर्शित झाल्यानंतर काही दिवसांनीही तो पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने प्रेक्षक थिएटरमध्ये गर्दी करत आहेत. चित्रपटाच्या यशानंतर, निर्मात्यांनी त्याचा सिक्वेल “धुरंधर २” प्रदर्शित करण्याची घोषणा केली आहे. निर्मात्यांनी या चित्रपटाबाबत आणखी एक मोठी अपडेट दिली आहे. त्यांच्या मते, ईदच्या निमित्ताने प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट हिंदी आणि दक्षिण भारतीय दोन्ही भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल.
हा चित्रपट या भाषांमध्ये प्रदर्शित होईल
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, “धुरंधर २” १९ मार्च २०२६ रोजी, या वर्षी ईदच्या निमित्ताने प्रदर्शित होईल. हा चित्रपट हिंदीसह तेलुगू, तमिळ, कन्नड आणि मल्याळमसह सर्व दक्षिण भारतीय भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याचे वृत्त आहे. निर्मात्यांचा हा निर्णय दक्षिण भारतीय प्रेक्षकांसाठी एक मोठी भेट मानला जात आहे.
भाईजानसोबत दिसले Dhoni आणि AP Dhillon, जुना फोटो काही मिनिटांतच Viral; चाहत्यांनी केला प्रेमाचा वर्षाव
चित्रपटातील स्टारकास्ट
“धुरंधर” मध्ये रणवीर सिंग मुख्य भूमिकेत आहे आणि अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल आणि सारा अर्जुन यांच्याही भूमिका आहेत. “उरी: द सर्जिकल स्ट्राईक” फेम आदित्य धर दिग्दर्शित हा चित्रपट एका भारतीय गुप्तहेराची कथा सांगतो जो पाकिस्तानातील ल्यारी येथे जातो. हा चित्रपट सत्य घटनांपासून प्रेरित आहे.
#BreakingNews… ‘DHURANDHAR 2’ TO RELEASE IN HINDI + *ALL* SOUTH INDIAN LANGUAGES… The storm is set to return… This time, everywhere.#Dhurandhar2, slated for a grand #Eid release on 19 March 2026, will release *simultaneously* in #Hindi, #Telugu, #Tamil, #Kannada, and… pic.twitter.com/4xuRckoGjG — taran adarsh (@taran_adarsh) December 24, 2025
डोळ्यावर चष्मा, केसात तेल ‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री ६ वर्षात इतकी बदलली; चाहत्यांनी अभिनेत्रीच्या साधेपणाचे केले कौतुक
“धुरंधर” बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करत आहे. “धुरंधर” ५ डिसेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. तेव्हापासून, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर असाधारणपणे चांगली कामगिरी करत आहे. आतापर्यंत त्याने ५८९.५० कोटी रुपये कमावले आहेत आणि आता ६०० कोटी रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे.
‘धुरंधर २’ या ४ चित्रपटांशी स्पर्धा करेल
धुरंधर २ चा मार्ग पहिल्या भागाइतका सोपा नसेल. या काळात अनेक चित्रपट प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज आहेत. राम चरणचा पेड्डी प्रदर्शित होत आहे. अनुराग कश्यपचा डकॉइट देखील प्रदर्शित होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. दक्षिण भारतीय सुपरस्टार यशचा टॉक्सिक चित्रपट देखील त्याच सुमारास प्रदर्शित होत आहे. परिणामी, धुरंधरला अनेक मोठ्या चित्रपट स्पर्धांना सामोरे जावे लागणार आहे. हे निश्चित आहे की, २०२५ प्रमाणे, २०२६ मध्ये देखील बॉक्स ऑफिसवर टक्कर होताना दिसणार आहे.