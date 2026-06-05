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  • 5th June2026 Live Breaking News Marathi Maharashtra National International Sports Crime Share Market Live Update

Maharashtra Breaking News Updates Today:  सुनेत्रा पवारांच्या जागेसाठी नवनीत राणा इच्छुक, पवारांची घेतली भेट

Updated On: Jun 05, 2026 | 10:40 AM
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सारांश

Maharashtra Breaking News: या २४ मुख्य जागांव्यतिरिक्त दोन महत्त्वाच्या जागांसाठी पोटनिवडणूक (Bye-election) देखील याच दिवशी होणार आहे. महाराष्ट्रात सुनेत्रा पवार यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या एका जागेसाठी आणि तामिळनाडूमधील एका जागेसाठी ही पोटनिवडणूक घेतली जात आहे.

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Maharashtra Breaking News Updates Today:

Maharashtra Breaking News Updates Today

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विस्तार

  • 05 Jun 2026 10:40 AM (IST)

    05 Jun 2026 10:40 AM (IST)

    उर्जा सुरक्षेसाठी भारताचा नवा प्लॅन; क्रूड ऑइलसाठी व्हेनेझुएलासोबत वाढवणार सहकार्य

    भारत आणि व्हेनेझुएलाच्या संबंधांना नवी दिशा मिळत आहे. व्हेनेझुएलाच्या कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज सध्या भारताच्या पाच दिवसीय दौऱ्यावर आल्या आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Nrendra Modi), परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक केली. या बैठकीत दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध आणि भारताच्या उर्जा सुरक्षेला प्राधान्या देण्यात आले.

  • 05 Jun 2026 10:30 AM (IST)

    05 Jun 2026 10:30 AM (IST)

    बहिणीची छेड काढल्याचा जाब विचारणाऱ्या भावाची हत्या; चाकूने सपासप वार केले अन् क्षणातच

    गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता बहिणीच्या छेडखानीचा जाब विचारणाऱ्या भावाची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. ही घटना जयसियाराम नगर येथे घडली. एका घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.

  • 05 Jun 2026 10:20 AM (IST)

    05 Jun 2026 10:20 AM (IST)

    मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडणार महागात

    जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारताची वाढती ताकद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा दबदबा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिद्ध झाला आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी सेंट पीटर्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचाच्या (SPIEF) पार्श्वभूमीवर जागतिक वृत्तसंस्थांच्या प्रमुखांशी संवाद साधताना भारताची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे. पुतिन यांनी अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देशांना उघड इशारा दिला आहे की, भारताला रशियासोबत सहकार्य करण्यापासून रोखण्यासाठी त्याच्यावर दबाव आणण्याचे प्रयत्न पूर्णपणे निष्फळ ठरतील. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या महान राष्ट्रावर दबाव आणणे आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी अत्यंत हानिकारक आहे,” अशा कडक शब्दांत पुतिन यांनी पाश्चात्त्य देशांच्या भूमिकेवर तोफ डागली.

  • 05 Jun 2026 10:10 AM (IST)

    05 Jun 2026 10:10 AM (IST)

    वाढत्या प्रदूषणामुळे पर्यावरण संवर्धानाची गरज अधोरेखित करणारा दिवस जागतिक पर्यावरण दिन

    आज, ०५ जून जागतिक पर्यावरण दिन असून संयुक्त राष्ट्राने १९७५ पासून हा दिवस साजरा करण्याची घोषणा केली होती. आजचा हा दिवस निसर्ग संवर्धन, पर्यावरण सरक्षण आणि शाश्वत विकासाचा संदेश देणार आहे. वाढते प्रदूषण, जंगतोलड, प्लास्टिकचा वाढता वापर, हवामान बदल आणि जैवविधतेवरील संकट लक्षात घेता पर्यावरणाचे जतन अधिक महत्त्वाचे बनत चालले आहे. यामुळे आजाचा दिवस हा पृथ्वीचे संतुलन टिकवण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाच्या कर्तव्याची जाणीव करुन देणारा आहे. पुढच्या पिढीसाठी हरित आणि सुरक्षित भविष्य उभारायचे असेल तर पर्यावरण संवर्धन हा एकमेव मार्ग आहे.

  • 05 Jun 2026 10:00 AM (IST)

    05 Jun 2026 10:00 AM (IST)

    गेममध्ये झाली Football Royal ईव्हेंटची दमदार एंट्री! पॅम्पास ईगल अन् बुलफायटरसह

    फ्री फायर मॅक्समध्ये फुटबॉल रॉयल ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटद्वारे प्लेअर्सना फुटबॉल थीम इन-गेम रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या रिवॉर्ड्समध्ये पॅम्पास ईगल आणि बुलफायटर इत्यादींचा समावेश असणार आहे. हा एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे, ज्यामध्ये यूजर्सना रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. प्रत्येक स्पिननंर प्लेअर्सना एक रिवॉर्ड मिळणार आहे. ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना फुटबॉल रॉयल थीमसंबंधित टॉप, बॉटम, शूज व लूट क्रेट इत्यादी मिळणार आहे.

  • 05 Jun 2026 09:50 AM (IST)

    05 Jun 2026 09:50 AM (IST)

    GICL Share Price Crash: दमदार आर्थिक निकालानंतरही 'ग्लोब इंटरनॅशनल'च्या शेअरमध्ये १६% पेक्षा जास्त घसरण 

    GICL Share Price Crash:  भारतीय शेअर बाजारात (Stock Market) गुरुवारी संमिश्र वातावरण पाहायला मिळाले. एकीकडे प्रमुख बेंचमार्क निर्देशांक असलेल्या 'निफ्टी ५०' (Nifty 50) मध्ये किंचित वाढ झाली, तर दुसरीकडे लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील स्मॉल-कॅप कंपनी 'ग्लोब इंटरनॅशनल कॅरियर्स' (Globe International Carriers - GICL) च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (FY26) चे अत्यंत मजबूत आणि नफा वाढवणारे निकाल जाहीर करूनही या शेअरवरील दबावाचे सत्र कायम राहिले.

    निफ्टी ५० मध्ये किंचित वाढ गुरुवारच्या व्यापारी सत्रात भारतीय इक्विटी बेंचमार्क्स किंचित वाढीसह बंद झाले. यामध्ये 'निफ्टी ५०' निर्देशांक ०.०५ टक्क्यांच्या किरकोळ वाढीसह २३,४१६.५५ च्या पातळीवर पोहोचला. बाजारात सकाळपासूनच सावधपणे व्यवहार सुरू होते.

  • 05 Jun 2026 09:45 AM (IST)

    05 Jun 2026 09:45 AM (IST)

    इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक खर्च वाढला; जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड

    देशभरात सातत्याने होणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा मोठा भडका आता जुन्नर तालुक्यात उडाला आहे. आधीच अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करणाऱ्या जुन्नर तालुक्यातील बळीराजा आणि व्यापारी वर्गाचे या इंधन दरवाढीमुळे कंबरडे मोडले आहे. डिझेलचे दर गगनाला भिडल्यामुळे वाहतूक खर्च प्रचंड वाढला असून, याचा थेट परिणाम म्हणून जुन्नर तालुक्यातील मालवाहतूक वाहन व्यावसायिक संघटनेने वाहतूक भाड्यात १५ ते २० टक्क्यांची मोठी वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

  • 05 Jun 2026 09:40 AM (IST)

    05 Jun 2026 09:40 AM (IST)

    Virat Kohli Injury : विराट कोहली अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर 

    Virat Kohli Injury : अफगाणिस्तानविरुद्ध आगामी काळात सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय (वनडे) मालिकेपूर्वी (IND vs AFG ODI Series) भारतीय क्रिकेट संघाला एक खूप मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली (Virat Kohli) या मालिकेतून पूर्णपणे बाहेर पडला आहे. या अनपेक्षित बातमीमुळे क्रिकेटप्रेमी आणि विराटचे चाहते कमालीचे निराश झाले आहेत.

    आयपीएल २०२६ च्या अंतिम सामन्यात झाली दुखापत

    मिळालेल्या माहितीनुसार, आयपीएल २०२६ (IPL 2026) च्या अंतिम सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) कडून खेळताना गुजरात टायटन्सविरुद्ध फलंदाजी दरम्यान विराट कोहलीच्या हॅमस्ट्रिंगला (Hamstring Injury) गंभीर दुखापत झाली होती. या सामन्यात त्याने ४२ चेंडूंत नाबाद ७५ धावांची मॅचविनिंग खेळी करत आरसीबीला सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवून दिले होते.

  • 05 Jun 2026 09:35 AM (IST)

    05 Jun 2026 09:35 AM (IST)

    Free Fire Max: गेममध्ये झाली Football Royal ईव्हेंटची दमदार एंट्री

    Free Fire Max Event: फ्री फायर मॅक्समध्ये फुटबॉल रॉयल ईव्हेंट लाईव्ह झाला आहे. या ईव्हेंटद्वारे प्लेअर्सना फुटबॉल थीम इन-गेम रिवॉर्ड्स क्लेम करण्याची संधी मिळणार आहे. या रिवॉर्ड्समध्ये पॅम्पास ईगल आणि बुलफायटर इत्यादींचा समावेश असणार आहे. हा एक लक रॉयल ईव्हेंट आहे, ज्यामध्ये यूजर्सना रिवॉर्ड्स क्लेम करण्यासाठी स्पिन करावे लागणार आहे. स्पिन करण्यासाठी डायमंड्स खर्च करावे लागणार आहेत. प्रत्येक स्पिननंर प्लेअर्सना एक रिवॉर्ड मिळणार आहे. ईव्हेंटमध्ये प्लेअर्सना फुटबॉल रॉयल थीमसंबंधित टॉप, बॉटम, शूज व लूट क्रेट इत्यादी मिळणार आहे.

  • 05 Jun 2026 09:28 AM (IST)

    05 Jun 2026 09:28 AM (IST)

    SPIEF 2026 : मोदींवर दबाव आणणे पाश्चात्त्यांनाच पडेल महाग

    St Petersburg International Economic Forum SPIEF 2026 India : जागतिक राजकारणाच्या पटावर भारताची वाढती ताकद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा दबदबा पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सिद्ध झाला आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी सेंट पीटर्सबर्ग आंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचाच्या (SPIEF) पार्श्वभूमीवर जागतिक वृत्तसंस्थांच्या प्रमुखांशी संवाद साधताना भारताची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे. पुतिन यांनी अमेरिकेसह पाश्चात्त्य देशांना उघड इशारा दिला आहे की, भारताला रशियासोबत सहकार्य करण्यापासून रोखण्यासाठी त्याच्यावर दबाव आणण्याचे प्रयत्न पूर्णपणे निष्फळ ठरतील. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या महान राष्ट्रावर दबाव आणणे आंतरराष्ट्रीय संबंधांसाठी अत्यंत हानिकारक आहे,” अशा कडक शब्दांत पुतिन यांनी पाश्चात्त्य देशांच्या भूमिकेवर तोफ डागली.

  • 05 Jun 2026 09:21 AM (IST)

    05 Jun 2026 09:21 AM (IST)

    IAS तुकाराम मुंढेंचा धडक अ‍ॅक्शन प्लॅन: अन्न व औषध भेसळ तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक

    FDA Maharashtra Tukaram Mundhe Action: डॅशधडाकेबाज आणि शिस्तप्रिय अधिकारी म्हणून ओळख असलेले आयएएस (IAS) तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांनी अन्न व औषध प्रशासन (FDA Maharashtra) आयुक्तपदाची धुरा सांभाळताच राज्यात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि अन्न-औषधांमधील भेसळ करणाऱ्यांविरोधात जोरदार मोहीम उघडली आहे. मुंढे यांच्या आदेशानंतर गेल्या ६ दिवसांत संपूर्ण महाराष्ट्रात धडक कारवाईचा तडाखा पाहायला मिळत आहे.

    नागरिकांसाठी थेट तक्रार करण्याचे आवाहन (प्लॅटफॉर्म उपलब्ध) अनेकदा नागरिकांना अन्न किंवा औषधांमधील भेसळीबाबत किंवा प्रतिबंधित गुटखा विक्रीबाबत कुठे तक्रार करावी, याची माहिती नसते. हीच अडचण ओळखून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जनतेला थेट तक्रार करण्यासाठी एक हक्काचा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिला आहे. नागरिकांनी जागरूक राहून खालील अधिकृत क्रमांकावर आणि ई-मेलवर थेट तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे:

    • अन्न व औषध भेसळ तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक: १८००२२२३६५ (1800222365)

    • अधिकृत ई-मेल आयडी: jc-foodhq@gov.in

    या सुविधेमुळे आता सामान्य जनता थेट प्रशासनाशी जोडली जाणार असून, अवैध गुटखा आणि भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

  • 05 Jun 2026 09:18 AM (IST)

    05 Jun 2026 09:18 AM (IST)

    Kerala Monsoon Arrival Update: ८ जूनपर्यंत महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता

    पुणे: देशवासीयांसाठी आणि विशेषतः शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. बहुप्रतीक्षित नैऋत्य मान्सून अखेर केरळमध्ये दाखल झाला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) गुरुवारी मान्सूनच्या आगमनाची अधिकृत घोषणा केली. यासोबतच देशात जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांच्या मुख्य पावसाळी हंगामाला अधिकृतपणे सुरुवात झाली आहे.

    तामिळनाडू आणि कर्नाटकातही मान्सूनची घोडदौड हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी मान्सूनने केवळ केरळमध्येच हजेरी लावली नाही, तर तामिळनाडू आणि कर्नाटकच्या काही भागांमध्येही यशस्वी घोडदौड केली आहे. मान्सूनची पुढील वाटचाल अत्यंत अनुकूल परिस्थितीमध्ये सुरू आहे.

Maharashtra to National And International Breaking News:

Rajya Sabha Election 2026 Maharashtra: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यसभेच्या २४ रिक्त जागांसाठी आणि महत्त्वपूर्ण पोटनिवडणुकीसाठी अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या घोषणेमुळे देशातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या सर्व जागांसाठी आगामी १८ जून २०२६ रोजी मतदान पार पडणार असून, त्याच दिवशी सायंकाळी मतमोजणी करून निकाल देखील घोषित केले जाणार आहेत.

१० राज्यांतील २४ जागांचा समावेश

जाहीर झालेल्या कार्यक्रमानुसार, देशातील १० राज्यांमधील २४ राज्यसभेच्या रिक्त जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील राज्यांचा समावेश आहे:

  • ४ जागा प्रत्येकी: आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक
  • ३ जागा प्रत्येकी: राजस्थान आणि मध्य प्रदेश
  • २ जागा: झारखंड
  • १ जागा प्रत्येकी: मणिपूर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम

 

Web Title: 5th june2026 live breaking news marathi maharashtra national international sports crime share market live update

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Published On: Jun 05, 2026 | 09:17 AM

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