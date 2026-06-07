मोठी बातमी ! प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरेंनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट; भेटीदरम्यान केली ‘ही’ महत्त्वाची विनंती

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहे. त्यातच महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन २२ जूनपासून सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी महत्त्वाचा अर्थ खाते परत मिळवण्यासाठी आपले प्रयत्न अधिक तीव्र केले आहेत. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अर्थ विभाग उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे परत सोपवण्याची औपचारिक विनंती केली आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेही अर्थ विभाग होते, परंतु त्यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे खाते स्वतःकडेच ठेवले. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अगदी आधी, २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. परंतु, त्यांना अर्थ विभागाची जबाबदारी देण्यात आली नाही.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनानंतर घेतलेल्या आपल्या सुरुवातीच्या निर्णयाचा बचाव करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, अर्थसंकल्प केवळ एका भाषणापुरता मर्यादित नसतो; त्यासाठी मोठ्या विभागीय बैठकीची आवश्यकता असते. पाच महिन्यांहून अधिक काळानंतर सुनेत्रा यांनी कर्तव्ये चांगल्या प्रकारे पार पाडली आहेत.
भाजपला स्वतःकडे ठेवायचे अर्थ खाते
सूत्रांनुसार, भाजपला अर्थ खाते कायम ठेवायचे आहे. मोठ्या योजनांसाठी निधी आणि इतर आर्थिक निर्णय घेणे ही एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचा अनुभव पाहता, हे काम सोपे नसेल. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा विश्वास आहे की, फायदेशीर अर्थ विभाग हातात आल्यास ते अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतात. मंत्रिमंडळात त्यांचे महत्त्वही वाढेल. मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी काँग्रेसला अर्थ खाते देण्यास सहमत होतील की नाही हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.
छगन भुजबळ राज्यसभेवर जाणार
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या राज्यसभेच्या जागेवर कुणाची वर्णी लागणार याबाबत चर्चा सुरू होत्या. भाजपच्या नेत्या नवनीत राणा यांनी यासाठी थेट सुनेत्रा पवारांची भेटही घेतली होती. पण राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांची राज्यसभेवर वर्णी लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
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