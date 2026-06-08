NCP Rajya sabha Candidate: भुजबळांचा पत्ता कट; राष्ट्रवादीकडून बड्या नेत्याला राज्यसभेची उमेदवारी

Rajendra Jain Rajya Sabha NCP Candidate: गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात महायुती आघाडीतील एकमेव रिक्त राज्यसभा जागेसाठी तीव्र संघर्ष सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबल हे केंद्रात जाणार असल्याची चर्चा सुरू असतानाच, भाजप नेते नवनीत राणा यांच्या प्रवेशाने ही लढत अधिकच रंजक बनली. दुसरीकडे विदर्भात पक्षाची संघटना मजबूत करण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकीची परिस्थिती लक्षात घेता, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपले गेल्या अनेक वर्षांपासून निष्ठावान आणि अनुभवी नेते राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रविवारी रात्री मुंबईतील देवगिरी येथील निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या तातडीच्या बैठकीत सर्व ज्येष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या विस्तृत विचारविनिमयानंतर हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी राजेंद्र जैन यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली. ते म्हणाले की, सुनेत्रा पवार यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या जागेसाठी विविध नावांवर सविस्तर चर्चा झाली. छगन भुजबळ यांच्या उमेदवारी स्पष्टीकरण दिले. “भुजबळ साहेब आमचे सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांनी १९९९ मध्ये पक्षाची स्थापना झाल्यावर पहिले प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला होता. त्यांच्या नावाचाही गांभीर्याने विचार करण्यात आला आणि भविष्यात त्यांच्या प्रतिष्ठेला आणि ज्येष्ठतेला योग्य तो आदर देण्याचा निर्णय संपूर्ण पक्षाने एकमताने घेतला. घोषणेच्या वेळी भुजबळ यांना मिळालेला पाठिंबा हे दर्शवतो की पक्षात कोणतेही मतभेद नाहीत आणि संपूर्ण राष्ट्रवादी काँग्रेस एकजूट आहे.” असंही त्यांनी सांगितलं.
राज्यसभेवर निवडून आलेले राजेंद्र जैन यांना व्यापक आणि तळागाळातील राजकीय अनुभव आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल त्यांना अत्यंत जवळचे आणि विश्वासू मानतात. जैन यांनी भंडारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून महाराष्ट्र विधान परिषदेत (एमएलसी) सलग १२ वर्षे पक्षाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. याशिवाय, त्यांनी राज्यातील विविध प्रमुख सहकारी आणि वित्तीय संस्थांमध्ये दीर्घकाळ महत्त्वाच्या आणि धोरणात्मक जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळल्या आहेत. विदर्भाच्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रदेशातील राजेंद्र जैन यांचा प्रभाव लक्षात घेऊन, पक्षाने त्यांना दिल्लीला पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या राज्यसभा जागेचा उर्वरित कार्यकाळ जुलै २०२८ पर्यंत आहे, ज्यामुळे महायुतीला वरिष्ठ सभागृहात आपले स्थान मजबूत करण्यास मदत होईल. सुनील तटकरे यांच्या माहितीनुसार, राजेंद्र जैन सोमवारी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून आपले नामनिर्देशनपत्र दाखल करणार आहेत. या निर्णयामुळे विदर्भातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह निर्माण झाला असला तरी, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, भुजबळ यांना राज्यात ठेवून आणि जैन यांना केंद्र सरकारमध्ये पाठवून, अजित पवार यांनी पक्षांतर्गत प्रादेशिक आणि जातीय संतुलन राखण्यासाठी एक अत्यंत मोजूनमापून पाऊल उचलले आहे.