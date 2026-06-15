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IND A vs SL A: क्रिकेटचा सर्वात विचित्र नियम! पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त 4 धावा, तरीही स्कोअरबोर्डवर 14?

Updated On: Jun 15, 2026 | 05:15 PM IST
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सारांश

पहिला इशारा मिळूनही, इंडिया 'अ' संघाचा फलंदाज विप्राज निगम खेळपट्टीच्या संरक्षित क्षेत्रात दोनदा धावताना झेलबाद झाला. यामुळे श्रीलंकेने आपल्या २६६ धावांच्या लक्ष्यात आधीच १० धावांची भर घातली होती.

नक्की काय आहे प्रकरण (फोटो सौजन्य - X.com)

नक्की काय आहे प्रकरण (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • श्रीलंकेला का मिळाल्या १० धावा अधिक 
  • भारतीय अ संघाने काय केली चूक 
  • काय आहे हा नियम 
श्रीलंकेत सुरू असलेल्या त्रिकोणीय एकदिवसीय मालिकेत, भारत ‘अ’ संघाविरुद्ध धावांचा पाठलाग करताना श्रीलंका ‘अ’ संघावर एकही धाव न काढता १० धावांचा दंड आकारण्यात आल्याने सर्वांनाच धक्का बसला. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या ४/० असताना, धावफलकावर १४/० अशी धावसंख्या दिसत होती. नंतर असे आढळून आले की, क्रिकेटच्या एका नियमामुळे भारत ‘अ’ संघावर १० धावांचा दंड आकारण्यात आला होता, ज्याचा थेट फायदा यजमान श्रीलंका ‘अ’ संघाला झाला.

आतापर्यंत हा नियम तुम्हाला माहीत होता का? हा नियम नक्की काय आहे आणि कशा पद्धीतने त्याचा वापर होतो हे आपण पहिल्यांदा या लेखाच्या मार्फत जाणून घेऊया. केवळ ४ धावा झालेल्या असताना स्कोअरबोर्डवर नक्की १४ धावा कशा झळकल्या याबाबत अनेकांना नियमच माहीत नाहीत. तेच आपण अधिक विस्तारपूर्वक समजून घेऊया.

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हा १० धावांचा दंड कोणत्या नियमांतर्गत आकारण्यात आला?

वास्तविक पाहता, क्षेत्ररक्षक पंच प्रगीथ रामबुकवेल्ला आणि शांता फोन्सेका यांनी ३४ व्या ते ३७व्या षटकांदरम्यान भारत ‘अ’ संघावर दोनदा प्रत्येकी पाच धावांचा दंड लावला होता. दुसरी चूक तेव्हा घडली, जेव्हा विप्राज निगमने चेंडू शॉर्ट थर्डच्या दिशेने खेळला आणि धाव घेण्यासाठी धावला, पण नॉन-स्ट्रायकर सूर्यांश शेडगेने त्याला परत पाठवले. आपल्या क्रीजवर परतण्याच्या प्रयत्नात, विप्राज निगम खेळपट्टीच्या मधोमध धावला, ज्याला ‘संरक्षित क्षेत्र’ (protected area) म्हणून ओळखले जाते. यामुळेच केवळ ४ धावा असूनही १० धावा अधिक मिळाल्या आणि संघाला याचा अधिक फायदा झाला. 

वैभव सूर्यवंशी पुन्हा अपयशी

आयपीएल २०२६ मध्ये ७०० हून अधिक धावा करून आपली पहिली मालिका खेळणारा वैभव सूर्यवंशी सलग तिसऱ्या सामन्यात अपयशी ठरला. तो १४ चेंडूंमध्ये २१ धावा करून बाद झाला. प्रभसिमरन सिंग, ऋतुराज गायकवाड आणि कर्णधार तिलक वर्मा हे देखील स्वस्तात बाद झाले. संघाची धावसंख्या ७ गडी बाद १४३ असताना, विप्राज निगमने (४९ चेंडूंमध्ये ५१ धावा) सूर्यांश शेडगेसोबत (६६ चेंडूंमध्ये ७२ धावा) इंडिया ‘अ’ संघाचा डाव सावरण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी आठव्या विकेटसाठी १०४ धावा जोडून इंडिया ‘अ’ संघाची धावसंख्या २६५ पर्यंत पोहोचवली.

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Web Title: Ind a vs sl a 10 runs penalised for running on the protected pitch area to india a

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Published On: Jun 15, 2026 | 05:10 PM

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