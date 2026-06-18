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Tri Nation A series: तिलक वर्मा ब्रिगेडची कमाल; अफगाणिस्तानला चारीमुंड्या चित करत फायनलमध्ये धडक! अंतिम सामना कधी?

Updated On: Jun 18, 2026 | 01:14 PM IST
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सारांश

India A Beat Afghanistan Reached Final inTri nation Series: भारत 'अ' संघाने अफगाणिस्तान 'अ'चा १०१ धावांनी पराभव करत त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम फेरीत दमदार प्रवेश केला. दांबुला येथे झालेल्या या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करत ३१९ धावा केल्या, तर अफगाणिस्तानचा डाव २१८ धावांत संपुष्टात आला.

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विस्तार
  • तिलक वर्मा ब्रिगेडची कमाल
  • अफगाणिस्तानवर ऐतिहासिक विजय
  • अंतिम सामना कधी?
भारत ‘अ’ आणि अफगाणिस्तान ‘अ’ यांच्यातील त्रिकोणीय मालिकेतील पाचवा सामना भारत ‘अ’ संघाने १०१ धावांनी जिंकला. हा सामना दांबुला येथे खेळला गेला, जिथे अफगाणिस्तान ‘अ’ संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना, भारताने ५० षटकांत ९ विकेट्स गमावून ३१९ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, अफगाणिस्तान संघ ३६.५ षटकांत २१८ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताने अफगाणिस्तावर दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासह, भारतीय संघ श्रीलंकेत खेळल्या जाणाऱ्या त्रिकोणीय मालिकेच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे. दरम्यान, या स्पर्धेचा अंतिम सामना कधी खेळला जाईल, जाणून घ्या.

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ट्राय सीरीजमध्ये भारताची कामगिरी

श्रीलंकेत सुरू असलेल्या त्रिपक्षीय क्रिकेट स्पर्धेत भारताची कामगिरी आतापर्यंत संमिश्र राहिली आहे. भारत ‘अ’ संघाने या त्रिकोणीय मालिकेत आतापर्यंत तीन सामने खेळले आहेत. संघाने एक सामना जिंकला असून दोन गमावले आहेत. संघाने श्रीलंका ‘अ’ संघाला ८ धावांनी निसटता पराभूत केले. त्यानंतर त्यांना अफगाणिस्तानकडून दुसऱ्या सामन्यात पराभव पत्करावा लागला. पावसामुळे खेळात व्यत्यय आल्याने या सामन्याचा निकाल डकवर्थ-लुईस पद्धतीने ठरवण्यात आला. श्रीलंकेविरुद्धचा तिसरा सामना सुरुवातीला बरोबरीत सुटला होता, पण संघ सुपर ओव्हरमध्ये पराभूत झाला. आता, चौथ्या आणि अंतिम साखळी सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानला १०१ धावांच्या मोठ्या फरकाने पराभूत केले आहे. भारताकडे दोन गुण आहेत. दरम्यान, श्रीलंकेने आपल्या तीनपैकी दोन सामने जिंकले असून तो अव्वल स्थानावर आहे. अफगाणिस्तानने आपल्या दोनपैकी एक सामना गमावला असून भारताविरुद्ध विजय मिळवला आहे.

तिलक वर्माकडे संघाचे नेतृत्व पण नजरा वैभव सूर्यवंशीवर

या स्पर्धेत तिलक वर्मा भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहेत, पण सर्वांच्या नजरा वैभव सूर्यवंशीवर आहेत, जो सध्या आपल्या आक्रमक फलंदाजीमुळे चर्चेत आहे. वैभवने टी-२० मध्ये भरपूर धावा करून स्वतःला सिद्ध केले आहे, पण एकदिवसीय सामन्यांमध्ये तो अद्याप आपली छाप सोडू शकला नाही. ४ सामन्यांमध्ये त्याला एकही अर्धशतक झळकावता आलेले नाही. पण आता भारतीय संघ अंतिम फेरीत पोहोचल्यामुळे त्याला आणखी एक संधी मिळेल.

कधी अन् केव्हा होणार ट्राय सीरीजचा फायनल सामना

भारतीय संघाने फायनलमध्ये धडक मारली आहे. परंतु, दुसरा संघ अजून निश्चित झालेला नाही. शुक्रवार, १९ जून रोजी श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सामना खेळला जाईल. या सामन्यातील विजेता संघ अंतिम फेरीत पोहोचेल. त्रिकोणीय मालिकेचा अंतिम सामना रविवार, २१ जून रोजी खेळला जाईल. या दिवशी वैभवला एकदिवसीय सामन्यात मोठी खेळी करून आपली निवड योग्य असल्याचे सिद्ध करण्याची संधी मिळेल. हा सामना सकाळी १० वाजता सुरू होईल.

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Web Title: India a beat afghanistan a by 101 runs reach tri nation series final vaibhav suryavanshi opportunity final date

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Published On: Jun 18, 2026 | 01:14 PM

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