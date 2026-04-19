Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Ipl 2026 Kkr Vs Rr Rajasthan Royals Won The Toss Selected To Bat First

Toss Update RR vs KKR: राजस्थान रॉयल्सच्या बाजूने नाणेफेक, KKR ला देणार धावांचे लक्ष्य; पहिले करणार फलंदाजी

राजस्थान रॉयलच्या रियान परागने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे आणि कोलकाता नाईट रायडर्सच्या संघाला बॉलिंग करण्यासाठी आमंत्रित केले. धावा जास्त करून लक्ष्य देण्याचा निर्णय घेतला

Updated On: Apr 19, 2026 | 03:23 PM
नाणेफेक जिंकून राजस्थान रॉयल्सचा फलंदाजी करण्याचा निर्णय (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

नाणेफेक जिंकून राजस्थान रॉयल्सचा फलंदाजी करण्याचा निर्णय (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • राजस्थान रॉयल्सने जिंकला टॉस 
  • कोलकाताविरुद्ध खेळणार राजस्थान 
  • पहिले फलंदाजी कऱण्याचा निर्णय 
IPL 2026 मध्ये आज कोलकाता आणि राजस्थान रॉयल्सदरम्यान सामना खेळण्यात येत आहे. रियान पराग आणि अजिंक्य रहाणे यांना नाणेफेकीसाठी पाचारण करण्यात आले आणि यावेळी RR च्या कप्तान रियान परागने टॉस जिंकला. त्याने कोलकाताला सर्वप्रथम बॉलिंग करण्याचा आणि राजस्थानने बॅटिंग पहिली करावी हा निर्णय घेतला आहे. आता हा निर्णय कितपत योग्य ठरतो हे मात्र सामना संपल्यावरच लक्षात येईल. 

कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स सामन्याची नाणेफेक दुपारी ३:०० वाजता झाली आणि सामना दुपारी ३:३० वाजता सुरू होईल. दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना अपेक्षित आहे. आतापर्यंत कोलकाताने एकही सामना जिंकलेला नाही. तर वैभव सूर्यवंशी मागच्या मॅचमध्ये पहिल्याच ओव्हरमध्ये आऊट झाला होता. त्यामुळे दोन्ही संघ जीव ओतून हा सामना खेळतील यात काडीमात्र शंका नाही.

कुठे पाहू शकता सामना?

चाहते कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध राजस्थान रॉयल्स सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर थेट पाहू शकतात. जिओहॉटस्टार ॲप आणि त्याच्या वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) उपलब्ध असेल. संपूर्ण वेळ तुम्हाला हा सामना पाहता येणार आहे.

आयपीएल २०२६ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सला अद्याप एकही सामना जिंकता आलेला नाही. त्यांनी खेळलेल्या सहा सामन्यांपैकी पाच सामन्यांमध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला आहे, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. त्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये कोलकाता सध्या सर्वात शेवटच्या स्तरावर आहे.

KKR vs RR: वैभव सूर्यवंशी कोणता रेकॉर्ड तोडणार? 15 वर्षाच्या या खेळाडूची नजर इतिहास रचण्यावर

वैभववर असणार नजर 

राजस्थान रॉयल्सच्या १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीवर सर्वांच्या नजरा असतील. त्याने या हंगामात अव्वल क्रमांकाच्या गोलंदाजांविरुद्ध आक्रमक फलंदाजी केली आहे. हैदराबादविरुद्धच्या मागील सामन्यात तो पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला असला तरी, तो कोलकातासाठी एक मोठा धोका ठरू शकतो. वैभव सूर्यवंशी हा कधीच बॉलरकडे बघून खेळत नाही त्यामुळे कधीच घाबरून खेळत नाही. त्याचे लक्ष संपूर्णतः चेंडूवर असते आणि आपल्याला जास्तीत जास्त किती धावा करता येतील हेच वैभवचे लक्ष्य असते त्यामुळे सध्या सगळेच संघ वैभवला घाबरून असल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान मागची मॅच हैदराबादविरूद्ध राजस्थान रॉयल्स हरले आहेत आणि हा पराभव त्यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. आतापर्यंत लागोपाठ मॅच जिंकून RR ने आपले पहिले स्थान टिकवून ठेवले होते. मात्र आता गुणतालिकेत हा  संघ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाव वैभव सूर्यवंंशी ऑरेंज कॅप मिळविण्याचाही मानकरी आहे. त्यामुळे त्याला या मॅचमध्ये ही संधी नक्कीच चालून आली आहे.

राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11
RR: वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकिपर), रियान पराग (कॅप्टन), शिमरन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, ब्रिजेश शर्मा, रवि बिश्नोई

कोलकाता नाइटराइडर्स की प्लेइंग 11
KKR: अजिंक्य रहाणे (कॅप्टन), टिम सीफर्ट (विकेटकिपर), कॅमरून ग्रीन, रोवमॅन पॉवेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती

IPL 2026 : आईपीएलमध्ये आज Rajasthan Royals विरुद्ध Kolkata Knight Riders भिडणार, सूर्यवंशीवर राहणार सर्वांच्या नजरा

Web Title: Ipl 2026 kkr vs rr rajasthan royals won the toss selected to bat first

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 03:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली
1

IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या
2

RCB vs PBKS: आरसीबी विरुद्ध पंजाबच्या ‘करो या मरो’ सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय
3

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर
4

KKR vs GT IPL LIVE Score: कॅमरून ग्रीन – अंगकृष रघुवंशीने पाडला 6 चा पाऊस, कोलकाताने उभा केला 247 धावांचा डोंगर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

Market Outlook : रुपयाची घसरण, परदेशी गुंतवणूकदारांकडून Shares ची विक्री… नव्या आठवड्यात मार्केटची घसरण सुरुच राहणार?

May 17, 2026 | 02:22 PM
Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

Gautam Buddha : शांत राहणं कमीपणा असतो का ? गौैतम बुद्धांनी काय उत्तर दिलं ?

May 17, 2026 | 02:18 PM
Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

Kiara Advani : हे काय म्हणाली कियारा? “प्रत्येकाशीच मी लग्न करणार…” नात्यांबद्दल व्यक्त केले मत, लेकीला देणार प्रेमाची शिकवणी

May 17, 2026 | 02:15 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

Vasai Virar : मध्ये ४० कुटुंबांवर बेघर होण्याची वेळ, धोकादायक इमारतींवर कारवाई

May 17, 2026 | 02:09 PM
RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

RTE admission : पुणे जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या ३ हजाराहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेशासाठी ‘या’ तारखेपर्यंत मुदत

May 17, 2026 | 02:08 PM
Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

Amazon Sale 2026: घाई करा! बजेट किंमतीत खरेदी करा ‘हा’ OnePlus 5G फोन… असे आहे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

May 17, 2026 | 02:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM