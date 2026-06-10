Maitri Chashak Kabaddi: वाईत रंगला ‘मैत्री चषक’; पाचगणीच्या व्यायाम मंडळाने पटकावला तृतीय क्रमांक, दिग्गज खेळाडूंचा भव्य सत्कार

या स्पर्धेचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे जिल्ह्यातील जुन्या जाणत्या कबड्डी पटूंना पुन्हा एकदा मैदानावर उतरून आपला दम दाखवण्याची संधी मिळाली, ज्यामुळे प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले. वाढत्या वयातही खेळाडूंचा शारीरिक आणि मानसिक फिटनेस पाहून उपस्थित तरुण वर्ग कमालीचा प्रोत्साहित झाला. वय पडताळणीसाठी अधिकृत ओळखपत्रांची कडक अंमलबजावणी करत अत्यंत पारदर्शक वातावरणात हे सामने पार पडले.
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या स्पर्धेत तृतीय क्रमांक पटकावणाऱ्या पाचगणीच्या व्यायाम मंडळाच्या संघात संतोष गोळे, संदेश कासुर्डे, रवी गोळे, राजू काकडे, दीपक पारठे, शशिकांत भिलारे, राजू दुधाने, अमोल कळंबे, जाधव आणि संजय राजपुरे या कसलेल्या खेळाडूंचा समावेश होता. या सर्वच खेळाडूंनी मैदानावर चढाई आणि पकडीचा उत्कृष्ट नमुना पेश केला. उपांत्य फेरीत केवळ एका गुणाच्या निसटत्या फरकाने संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला, मात्र त्यांच्या या झुंजार खेळाचे संपूर्ण मैदानात कौतुक झाले. या यशस्वितेबद्दल संघाला कायम चषक आणि सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.
या संघाने मंडळाचे संचालक अंकुश आबा मालुसरे यांच्या मोलाच्या मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. या यशाबद्दल आज पाचगणी येथे मंडळाचे संचालक नानासाहेब कासुर्डे, राजूशेठ राजपुरे, राजू आबा भिलारे, शेखर दादा कासुर्डे, रावसाहेब भिलारे, प्रविणशेठ भिलारे, यशवंत पारठे आणि शरद कासुर्डे आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपूर्ण संघाचा भव्य सत्कार करण्यात आला. यावेळी छत्रपती शिबाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आपला आंनदोत्सव साजरा करण्यात आला. खेळाडूंच्या या दैदिप्यमान कामगिरीमुळे आणि त्यांनी दाखवलेल्या क्रीडा कौशल्यामुळे संपूर्ण तालुक्यातून आणि क्रीडा वर्तुळातून या खेळाडूंचे आणि मार्गदर्शकांचे जोरदार अभिनंदन होत आहे.
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