MI Vs LSG Pitch Report: आजची लढाई ‘अस्तित्वासाठी’; पहा वानखेडेचा स्पेशल पीच रीपोर्ट

मुंबई इंडियन्सवर आता केवळ स्पर्धा म्हणून खेळण्याची वेळ
लखनौ सुपर जायंट्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स आमनेसामने
वानखेडे स्टेडियमवर रंगणार अस्तित्वाचा सामना
Tata IPL 2026 MI Vs LSG Live Updates: आज लखनौ आणि मुंबई इंडियन्स आमनेसामने येणार आहेत. आज वानखेडे स्टेडियमवर 47 वा सामना होणार आहे. पॉईंट्स टेबलमध्ये हे दोन्ही संघ शेवटच्या दोन स्थानावर आहेत. त्यामुळे आजचा सामना जिंकून दोन्ही संघाचा शेवटच्या स्थानावर न राहण्याचा प्रयत्न असणार आहे. दरम्यान (IPL 2026) आजच्या सामन्याचा पीच रिपोर्ट जाणून घेऊयात.
पॉईंट्स टेबलमध्ये हे दोन्ही संघ तळाला आहेत. मुंबई इंडियन्सचे होम ग्राऊंड असलेले वानखेडेचे पीच हे फलंदाजांसाठी नंदनवन समजले जाते. येथील पीच हे लालमातीचे आहे. यामुळे बॉल चांगल्या पद्धतीने बॅटवर येतो. त्यामुळे या स्टेडियमवर आज रन्सचा पाऊस पडू शकतो.
सुरुवातीच्या काही ओव्हर्समध्ये वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते. मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराहसारख्या वेगवान गोलंदाजांना मदत मिळू शकते. सामना सुरू होऊन काही वेळ झाला की, स्पिनर्सना मदत मिळू शकते. रात्रीचया वेळेस या ठिकाणी दव पडू शकते. त्यामुळे टॉस जिंकून प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय कर्णधार घेण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाची माहिती
वेळ: संध्याकाळी ७:३० वाजता (टॉस ७:०० वाजता).
मैदान: वानखेडे स्टेडियम, मुंबई.
आजची स्थिती: दोन्ही संघ सध्या गुणतालिकेत 9 व्या आणि 10 व्या स्थानावर आहेत. आजचा पराभव मुंबई इंडियन्सचा प्लेऑफचा मार्ग अधिक कठीण करू शकतो.
मुंबई इंडियन्सला आपल्या घरच्या मैदानावर विजयाची नोंद करण्याची मोठी संधी आहे, तर दुसरीकडे लखनऊचा संघ पुनरागमन करण्यासाठी सज्ज आहे. मुंबई इंडियन्ससाठी हा सामना केवळ एक खेळ नसून स्पर्धेत टिकून राहण्याची शेवटची संधी आहे. टॉप 4 मध्ये आणि प्ले ऑफमध्ये जाण्याची संधी मुंबई इंडियन्सने जवळपास गमावली आहे. हार्दिक पंड्याला मुंबई इंडियन्सला यश मिळवून देण्यात सपशेल अपयशी ठरला आहे. दुसरीकडे लखनौचा संघ देखील शेवटच्या स्थानी आहे. आजचा सामना जिंकून थोडीशी आघाडी घेण्याचा प्रयत्न लखनौचा संघ करताना दिसेल. कर्णधार ऋषभ पंतला साजेशी कामगिरी अद्याप करता आलेली नाही.
मुंबई इंडियन्सची संभाव्य टीम: रायन रिकेल्टन (यष्टीरक्षक), विल जॅक्स, नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार.
एलएसजीची टीम: जोश इंग्लिश, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (कर्णधार/यष्टीरक्षक), निकोलस पूरन, एडेन मार्करम, आयुष बदोनी, मोहम्मद शमी, रवी बिश्नोई, मयंक यादव / मोहसीन खान, शाहबाज अहमद / अर्शीन कुलकर्णी.