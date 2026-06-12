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IND vs AFG 1st ODI: पहिल्याच वन-डे सामन्यात पाऊस पाणी फेरणार? धर्मशाला हादरले; हवामान खात्याचा मोठा इशारा

Updated On: Jun 12, 2026 | 08:27 PM IST
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सारांश

IND vs AFG: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका १३ जूनपासून सुरू होत असून, पहिला सामना धर्मशाला स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे; मात्र, पावसाचा व्यत्यय येऊ शकतो.

पहिल्याच वन-डे सामन्यात पाऊस पाणी फेरणार? (Photo Credit- X)

पहिल्याच वन-डे सामन्यात पाऊस पाणी फेरणार? (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • पहिल्याच वन-डे सामन्यात पाऊस पाणी फेरणार?
  • धर्मशाला हादरले
  • हवामान खात्याचा मोठा इशारा
IND vs AFG: भारत आणि अफगाणिस्तान (IND vs AFG) यांच्यातील तीन सामन्यांची एकदिवसीय (ODI) मालिका १३ जूनपासून सुरू होत आहे. या मालिकेसह टीम इंडिया २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या तयारीला सुरुवात करणार आहे. यापूर्वी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात भारताने एक डाव आणि ३०० धावांनी दणदणीत विजय मिळवला होता; त्यामुळे या एकदिवसीय मालिकेतही भारत तशीच एकतर्फी कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे. पहिला सामना निसर्गरम्य अशा धर्मशाला स्टेडियमवर होणार आहे; मात्र, हवामान विभागाने १३ जूनसाठी ‘येलो अलर्ट’ जारी केला आहे, ज्यामुळे पावसामुळे सामना रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

धर्मशालामध्ये १३ जून रोजी पावसाची ९०% शक्यता

भारतीय हवामान विभागाने धर्मशालासाठी १३ ते १६ जून या कालावधीत ‘येलो अलर्ट’ आणि १२ जूनसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना दुपारी १:३० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) सुरू होणार असून, नाणेफेक दुपारी १:०० वाजता होईल. १३ जूनच्या हवामानाबाबत बोलायचे झाल्यास, ‘अक्युवेदर’च्या (AccuWeather) अंदाजानुसार दिवसा पावसाची शक्यता ९०% आहे; संध्याकाळपर्यंत ही शक्यता फारशी कमी होणार नाही आणि ती साधारणपणे ६५% च्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, सामन्यादरम्यान पावसामुळे व्यत्यय येणे अटळ वाटते आणि त्यामुळे षटकांची संख्या कमी करावी लागू शकते. तसेच, सामना पूर्णपणे रद्द होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. १३ जून रोजी धर्मशाला येथील तापमान १२ ते १८ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

IND vs AFG: शुभमन गिलसमोर इतिहास रचण्याची संधी! अफगाणिस्तानविरुद्ध फक्त ‘इतक्या’ धावांची गरज

टीम इंडियाची आतापर्यंतची वर्चस्वपूर्ण कामगिरी

एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताची अफगाणिस्तानविरुद्धची कामगिरी वर्चस्वपूर्ण राहिली आहे; या दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत चार सामने झाले आहेत, ज्यामध्ये भारताने तीन सामने जिंकले आहेत आणि एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. आतापर्यंत भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकदिवसीय सामने केवळ बहु-देशीय स्पर्धांपुरतेच मर्यादित होते; त्यामुळे एकदिवसीय फॉरमॅटमध्ये द्विपक्षीय मालिका खेळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताचा संघ

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रसीद कृष्णा, प्रिन्स यादव

IND vs AFG: मैदानात रोहित शर्मा पाऊल ठेवताच तुटणार 37 वर्ष जुना रेकॉर्ड, सचिन-विराट तर कोसो दूर

Web Title: Will rain play spoilsport in the very first odi dharamshala shaken major warning from the meteorological department

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Published On: Jun 12, 2026 | 08:27 PM

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