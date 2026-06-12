IND vs AFG 1st ODI: पहिल्याच वन-डे सामन्यात पाऊस पाणी फेरणार? धर्मशाला हादरले; हवामान खात्याचा मोठा इशारा

भारतीय हवामान विभागाने धर्मशालासाठी १३ ते १६ जून या कालावधीत ‘येलो अलर्ट’ आणि १२ जूनसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना दुपारी १:३० वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) सुरू होणार असून, नाणेफेक दुपारी १:०० वाजता होईल. १३ जूनच्या हवामानाबाबत बोलायचे झाल्यास, ‘अक्युवेदर’च्या (AccuWeather) अंदाजानुसार दिवसा पावसाची शक्यता ९०% आहे; संध्याकाळपर्यंत ही शक्यता फारशी कमी होणार नाही आणि ती साधारणपणे ६५% च्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी, सामन्यादरम्यान पावसामुळे व्यत्यय येणे अटळ वाटते आणि त्यामुळे षटकांची संख्या कमी करावी लागू शकते. तसेच, सामना पूर्णपणे रद्द होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. १३ जून रोजी धर्मशाला येथील तापमान १२ ते १८ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
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एकदिवसीय सामन्यांमध्ये भारताची अफगाणिस्तानविरुद्धची कामगिरी वर्चस्वपूर्ण राहिली आहे; या दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत चार सामने झाले आहेत, ज्यामध्ये भारताने तीन सामने जिंकले आहेत आणि एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. आतापर्यंत भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकदिवसीय सामने केवळ बहु-देशीय स्पर्धांपुरतेच मर्यादित होते; त्यामुळे एकदिवसीय फॉरमॅटमध्ये द्विपक्षीय मालिका खेळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रसीद कृष्णा, प्रिन्स यादव
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