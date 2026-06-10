Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Citizenship Revocation Indian Faces Denaturalization H 1b Visa Fraud Case

US citizenship revocation : भारतीय प्रवाशाला अमेरिकेत मोठा झटका; नागरिकत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु, कारण काय?

Updated On: Jun 10, 2026 | 11:04 AM IST
जाहिरात
सारांश

US citizenship revocation : अमेरिकेने खोट्या बनावट एच-१बी व्हिसा प्रकरणात एका भारतीय व्यक्तीविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. या भारतीय व्यक्तीचे नागरिकत्व रद्द होण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. तसेच आणखी १७ जणांचाही समावेश आहे.

Indian-Origin Man Faces Loss of U.S. Citizenship Over H-1B Visa Fraud

US citizenship revocation : भारतीय प्रवाशाला अमेरिकेत मोठा झटका; नागरिकत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु, कारण काय? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अमेरिकेचा मोठा निर्णय
  • एका भारतीयासह १७ जणांचे नागरिकत्व रद्द करणार
  • खोट्या एच-१ही व्हिसा प्रकरणात अडकले लोक
  • काय आहे प्रकरण?
US citizenship revocation News in Marathi : अमेरिकेत गंभीर गुन्ह्यांच्या आरोपांखाली एका भारतीय नागरिकाविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. या भारतीय नागरिकाचे अमेरिकन नागरिकत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु असून णखी १७ जणांचा यामध्ये सामावेश आहे. सोमवारी (०८ जून) अमेरिकेच्या न्याय विभागाने याची माहिती दिली. या कारवाईमुळे अमेरिकेत स्थायिक परदेशी नागरिकांची चिंता वाढली आहे.

H-1B Visa Update : भारतीयांना मोठा दिलासा! अमेरिकन कोर्टाने रद्द केली महागडी व्हिसा फी, ट्रम्प सरकारला झटका

नेमकं प्रकरण काय?

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात न्यू जर्सीतील प्लेसमेंट कंपनी मॅग्नाव्हिजन एलएलसीचे मालक नीरज शर्मा यांचा सामावेश आहे. नारीज शर्मा यांनी ११ बनावट एच-१बी व्हिसा (H-1B Visa) अर्जांवर स्वाक्षऱ्या केल्याचा आरोप आहे. संबंधित उमेदवार जागतिक आर्थिक संस्थांमध्ये काम करणारा असल्याचा दावा करण्यात आला होता. माहितीनुसार, एच-१बी व्हिसा अर्जांसाठी आधारभूत कापत्रे म्हणून शर्मा यांनी सादर केलेल्या पत्रांवर  वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या आढळल्या.

नीरज शर्मा यांनी २०१७ मध्ये अमेरिकन नागरिकत्वासाठी अर्ज केला होता. त्याना डिसेंबरमध्ये अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले होते. पण नागरिकत्व मिळण्यापूर्वी त्यांच्यावर व्हिसाचा गैरवापर आणि फसवणुकीच्या प्रकरणाता त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते. हे आरोप त्यांनी मुलाखतीदरम्यान लपवले असल्याचे न्याय विभागाने म्हटले.

अमेरिकेचा स्पष्ट इशारा

दरम्यान अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा विभागाचे प्रमुख मार्कवेन यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, अमेरिकेचे नागरिकत्व हा एक विशेषाधिकार असून कायदा मोडणाऱ्या किंवा नागरिकत्व मिळवण्यासाठी खोटी माहिती देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

अमेरिकन इमिग्रेशन आणि नागरिकत्व कायदा

अमेरिकेच्या इमिग्रेशन आणि नागरिकत्व कायद्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीने महत्त्वाची माहिती लपवली किंवा चुकीची माहिती देऊन नागरिकत्व मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर ते रद्द केले जाते. शिवाय कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये व्यक्तीचा समावेश असले तर नागरिकत्व मिळणे कठीण असते.

सध्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इमिग्रेशन आणि नागरिकत्व धोरणात कडक बदल केले आहे. अमेरिकेत बेकायदेशीर स्थलांतिरतांना रोखणे आणि सीमा सुरक्षेसाठी तपासणी अत्यंत कडक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत अवैधपणे अमेरिकेत राहणाऱ्या लाखो लोकांना डिपोर्ट करण्यात आले आहे.

आणखी १७ जणांचा समावेश

अमेरिकेने एका भारतीयसह आणखी १७ जणांचे नागरिकत्व रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे. या १७ जणांवर बाल लैंगिक अत्याचार, अश्लील साहित्य बाळगणे आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.

H-1B Visa Update : ६० दिवसांत नोकरी शोधा, नाहीतर देश सोडा ; भारतीय आयटी इंजिनियर्सना अमेरिकेचा थेट अल्टीमेटम

Web Title: Us citizenship revocation indian faces denaturalization h 1b visa fraud case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 11:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hejaz Railway Project : होर्मुझला बायपास? मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी-तुर्कीत मोठा करार, जाणून घ्या काय आहे?
1

Hejaz Railway Project : होर्मुझला बायपास? मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सौदी-तुर्कीत मोठा करार, जाणून घ्या काय आहे?

US Blacklist : ट्रम्प यांचा चीनला मोठा झटका! Alibaba, BYD सह अनेक दिग्गज कंपन्या अमेरिकेच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये
2

US Blacklist : ट्रम्प यांचा चीनला मोठा झटका! Alibaba, BYD सह अनेक दिग्गज कंपन्या अमेरिकेच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये

शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral
3

शिक्षक ठरले देवदूत! भूकंपाच्या थरारात हजारो विद्यार्थ्यांचे वाचवले प्राण, जगभरातून होतंंय कौतुक, Video Viral

H-1B Visa Update : भारतीयांना मोठा दिलासा! अमेरिकन कोर्टाने रद्द केली महागडी व्हिसा फी, ट्रम्प सरकारला झटका
4

H-1B Visa Update : भारतीयांना मोठा दिलासा! अमेरिकन कोर्टाने रद्द केली महागडी व्हिसा फी, ट्रम्प सरकारला झटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US citizenship revocation : भारतीय प्रवाशाला अमेरिकेत मोठा झटका; नागरिकत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु, कारण काय?

US citizenship revocation : भारतीय प्रवाशाला अमेरिकेत मोठा झटका; नागरिकत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरु, कारण काय?

Jun 10, 2026 | 11:04 AM
सोशल मीडियावर मुलांचे फोटो शेअर करता? तुमची एक चूक सायबर गुन्हेगारांना देऊ शकते आमंत्रण; पोलिसांचा गंभीर इशारा

सोशल मीडियावर मुलांचे फोटो शेअर करता? तुमची एक चूक सायबर गुन्हेगारांना देऊ शकते आमंत्रण; पोलिसांचा गंभीर इशारा

Jun 10, 2026 | 11:02 AM
Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘दुसरी भाजी बनव’ म्हणताच बहिण संतापली; मुलाला बोलावून भावावर जीवघेणा हल्ला

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: ‘दुसरी भाजी बनव’ म्हणताच बहिण संतापली; मुलाला बोलावून भावावर जीवघेणा हल्ला

Jun 10, 2026 | 11:00 AM
Government Jobs: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी शोधत आहात? FSSAI मध्ये विविध ‘या’ पदांसाठी मोठी भरती सुरू!

Government Jobs: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी शोधत आहात? FSSAI मध्ये विविध ‘या’ पदांसाठी मोठी भरती सुरू!

Jun 10, 2026 | 10:53 AM
Relationship Tips: कधीच होणार नाही नवरा-बायकोत भांडणं, ऋजुता दिवेकरच्या ३ टिप्स दीर्घकाळ टिकवून ठेवतील लग्न

Relationship Tips: कधीच होणार नाही नवरा-बायकोत भांडणं, ऋजुता दिवेकरच्या ३ टिप्स दीर्घकाळ टिकवून ठेवतील लग्न

Jun 10, 2026 | 10:52 AM
अगं बाई, ही तर चिखलातली जलपरी! रिलसाठी महिलेने मातीत लोळत केला नागिण डान्स… पाहून यूजर्सने डोक्याला लावला हात; Video Viral

अगं बाई, ही तर चिखलातली जलपरी! रिलसाठी महिलेने मातीत लोळत केला नागिण डान्स… पाहून यूजर्सने डोक्याला लावला हात; Video Viral

Jun 10, 2026 | 10:47 AM
IND vs AFG: रोहित शर्मा – हार्दिक पांड्या IN, विराट कोहली मात्र OUT, अफगाणिस्तानविरुद्ध ODI Playing 11 अशी असणार

IND vs AFG: रोहित शर्मा – हार्दिक पांड्या IN, विराट कोहली मात्र OUT, अफगाणिस्तानविरुद्ध ODI Playing 11 अशी असणार

Jun 10, 2026 | 10:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें