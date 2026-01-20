Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

Greenland Controversy : आर्क्टिक प्रदेशात तणाव वाढला आहे. डेन्मार्कने लष्करी तुकड्या वाढवल्या असून ग्रीनलँड अमेरिकेला विकणार नाही हा ठाम संदेश यातून डेन्मार्कने ठाम सांगितले आहे. हे थेट अमेरिकेला युद्धाचं आव्हानं आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 01:56 PM
denmark military in greenland

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हानं, पाहा VIDEO (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ग्रीनलँडमध्ये डेन्मार्कच्या लष्करी उपस्थितीत वाढ
  • डेन्मार्कचे थेट अमेरिकेला आव्हानं
  • तिसरे महायुद्ध अटळ?
US Denmark Tension over Greenland : नूक : ग्रीनलँड (Greebland) आता युद्धाचे मैदान बनत चालले आहे. डेन्मार्कने आपली लष्करी उपस्थिती ग्रीनलँडमध्ये वाढवली आहे. सोमवारी (१९ जानेवारी २०२६) डॅनिश लष्कर प्रमुख पीटर बॉयसेन यांच्यासह लष्कराची आणखी नवी तुकडी ग्रीनलँडमध्यै तैनात करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण यामुळे डेन्मार्क अमेरिकेत तणाव वाढला आहे.

पुतिनची मोदींना आश्वासक साद, पण चीन ठरतोय अडथळा! ‘त्या’ समुद्री मार्गावर ताबा मिळवण्यासाठी भारताला रशियाची मोठी ऑफर

डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ग्रीनलँड विकत घेयचे आहे. परंतु ग्रीनलँड, डेन्मार्क आणि इतर काही युरोपीय देशांनी याला तीव्र विरोध केला आहे. यामुळे ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर हल्ल्याची धमकी दिली आहे. यामुळेच ग्रीनलँडमध्ये डेन्मार्क आपले सैन्य प्रस्थापित करत आहेत. तसेच फ्रान्स (France), ब्रिटन(Britain), जर्मनी(Germany) ने देखील आपली एक तुकडी ग्रीनलँडमध्ये पाठवली आहे. परंतु यामुळे आर्क्टिक प्रदेशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

डेन्मार्क अमेरिकेला प्रत्युत्तर देण्यास सज्ज

डेन्मार्कची लष्करी तुकडी ग्रीनलँडमध्ये तैनात झाली आहे. या रॉयल डॅनिश आर्मीचे सैन्य पश्चिम ग्रीनलँडमधील कांगेरलुसुआक भागात उतरले आहे. याचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसापासून डेन्मार्क या बेटावर आपली उपस्थिती वाढवत आहे.यापूर्वी डेन्मार्कने ग्रीनलँडची राजधानी नुउकमध्ये देखील ११० सैन्याची तुकडी तैनात केली आहे.ही डेन्मार्कची आर्क्टिक एन्ड्युरन्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज आहे. सैन्य दिर्घकालापर्यंत तैनात केले जाणार आहे. ट्रम्प यांच्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवरच ही सर्व तयारी केली जात आहे. सध्या यामुळे युरोप आणि अमेरिकेतही तणाव वाढला आहे.

काय हवे आहे ट्रम्प यांना ग्रीनलँड?\

ट्रम्पच्या म्हणण्यानुसार, ग्रीनलँड त्यांना अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी विकत घ्यायचा आहे. कारण या भागात चीन आणि रशियाची उपस्थिती वाढत चालली असून यामुळे अमेरिकेला धोका निर्माण होत आहे. यामुळेच या भागातील चीन रशियाचा प्रभाव रोखण्यासाठी ट्रम्प यांना ग्रीनलँड हवे आहे.

Greenland Dispute : ‘ब्लॅकमेलिंगला बळी पडणार नाही’ ; टॅरिफ धमकीवर डेन्मार्कचा ट्रम्पला स्पष्ट इशारा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ग्रीनलँडमध्ये डेन्मार्कने सैन्य का तैनात केले आहे?

    Ans: ट्रम्प यांच्या धमक्यांमुळे आणि ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्यांमुळे ग्रीनलँडमध्ये डेन्मार्कने सैन्य का तैनात केले आहे.

  • Que: ग्रीनलँडचे नियंत्रण कोणाकडे आहे?

    Ans: ग्रीनलँड हा एक स्वायत्त बेट असून तो डेन्मार्कच्या नियंत्रणाखाली येतो.

