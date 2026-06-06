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Nanded Accident: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! पेट्रोल पंपावर 3 वर्षीय चिमुकला कारखाली चिरडला, आई-वडिलांचा आक्रोश

Updated On: Jun 06, 2026 | 02:38 PM IST
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सारांश

नांदेडमधील एका पेट्रोल पंपावर घडलेल्या भीषण अपघातात 3 वर्षीय शेख शयान याचा कारखाली चिरडून मृत्यू झाला. मामाच्या गावी जात असताना पेट्रोल भरण्यासाठी थांबलेल्या कुटुंबीयांसमोरच हा हृदयद्रावक प्रकार घडला. जखमी चिमुकल्याला रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • नांदेडमधील पेट्रोल पंपावर 3 वर्षीय मुलाचा कारखाली चिरडून मृत्यू.
  • मामाच्या गावी जात असताना कुटुंबीयांसमोरच भीषण अपघात.
  • सीसीटीव्ही तपासात हा अपघात असल्याचे स्पष्ट.
नांदेड: नांदेड येथून एक काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना समोर आली आहे. पेट्रोल पंपावर ३ वर्षीय चिमुकला कारखाली चिरडल्याचे समोर आले आहे. आई वडिलांच्या डोळ्यादेखत ही घटना घडली. या घटनेने परिसरात शोककळा पसरली असून अचानकपणे घडलेल्या या घटनेनं सर्वांना मोठा धक्का बसला.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील चिमुकल्याचा नाव शेख शयान शेख वाजिद (वय 3) असे आहे. तो कुटुंबियांसोबत परभणीतील जमजम कॉलनी परिसरातील रहिवासी होता. त्याच्या आईचं नांदेडमध्ये नई आबादी हे माहेर आहे. तो मामाच्या गावी जाताना, त्याचे वडील पेट्रोलपंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी गेले असता, त्याचदरम्यान चालत्या कारखाली येऊन त्याचा मृत्यू झाला.

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या घटनेने परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता, आईसह कुटुंबीयांनी घटनास्थळी हंबरडा फोडण्यास सुरूवात केली. अपघातात जखमी झालेल्या बाळाला रुग्णालयात दाखल केले, मात्र तोवर उशिर झाला. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. पंपावरील सीसीटीव्हीचा तपास केल्यानंतर दिसून आले की, हा एक अपघात आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

नांदेडमध्ये भररस्त्यात खून; किरकोळ वादातून पाठलाग करून मिस्त्रीवर चाकूने हल्ला

नांदेड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील इंदिरा नगर परिसरात एका मिस्त्रीचा भररस्त्यात हत्या करण्यात आल्याची समोर आले आहे. किरकोळ वादातून हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे नांदेडमधील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

या प्रकरणात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव प्रताप गायकवाड असे आहे. प्रताप यांचा काही व्यक्तींशी किरकोळ वाद झाला होता. हा वाद मिटला असे वाटत असतानाच, प्रताप घरी जात असतांना आरोपींनी त्यांचा पाठलाग सुरु केला. आपल्या मित्रांच्या मदतीने आरोपींनी प्रताप यांना वाटेत अडवले आणि त्यांच्यावर चाकूने सपासप वार केले. या हल्ल्यात प्रताप गंभीर जखमी झाले आणि उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह ताणब्यांत घेतला. या प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने तीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांची कसून चौकशी सुरु आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत चिमुकल्याचे नाव काय होते?

    Ans: शेख शयान शेख वाजिद असे मृत चिमुकल्याचे नाव होते.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: नांदेडमधील एका पेट्रोल पंपावर ही घटना घडली.

  • Que: पोलिस तपासात काय समोर आले?

    Ans: सीसीटीव्ही फुटेजनुसार हा एक अपघात असल्याचे समोर आले.

Web Title: Nanded accident a heart wrenching incident a 3 year old boy was crushed under a car at a petrol pump parents left devastated

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Published On: Jun 06, 2026 | 02:38 PM

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