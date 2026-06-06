Nanded Accident: काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! पेट्रोल पंपावर 3 वर्षीय चिमुकला कारखाली चिरडला, आई-वडिलांचा आक्रोश

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील चिमुकल्याचा नाव शेख शयान शेख वाजिद (वय 3) असे आहे. तो कुटुंबियांसोबत परभणीतील जमजम कॉलनी परिसरातील रहिवासी होता. त्याच्या आईचं नांदेडमध्ये नई आबादी हे माहेर आहे. तो मामाच्या गावी जाताना, त्याचे वडील पेट्रोलपंपावर पेट्रोल भरण्यासाठी गेले असता, त्याचदरम्यान चालत्या कारखाली येऊन त्याचा मृत्यू झाला.
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या घटनेने परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता, आईसह कुटुंबीयांनी घटनास्थळी हंबरडा फोडण्यास सुरूवात केली. अपघातात जखमी झालेल्या बाळाला रुग्णालयात दाखल केले, मात्र तोवर उशिर झाला. डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. पंपावरील सीसीटीव्हीचा तपास केल्यानंतर दिसून आले की, हा एक अपघात आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.
नांदेडमध्ये भररस्त्यात खून; किरकोळ वादातून पाठलाग करून मिस्त्रीवर चाकूने हल्ला
नांदेड येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शहरातील इंदिरा नगर परिसरात एका मिस्त्रीचा भररस्त्यात हत्या करण्यात आल्याची समोर आले आहे. किरकोळ वादातून हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकारामुळे नांदेडमधील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
या प्रकरणात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव प्रताप गायकवाड असे आहे. प्रताप यांचा काही व्यक्तींशी किरकोळ वाद झाला होता. हा वाद मिटला असे वाटत असतानाच, प्रताप घरी जात असतांना आरोपींनी त्यांचा पाठलाग सुरु केला. आपल्या मित्रांच्या मदतीने आरोपींनी प्रताप यांना वाटेत अडवले आणि त्यांच्यावर चाकूने सपासप वार केले. या हल्ल्यात प्रताप गंभीर जखमी झाले आणि उपचारापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला.
Ans: शेख शयान शेख वाजिद असे मृत चिमुकल्याचे नाव होते.
Ans: नांदेडमधील एका पेट्रोल पंपावर ही घटना घडली.
Ans: सीसीटीव्ही फुटेजनुसार हा एक अपघात असल्याचे समोर आले.