Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • India Us Row India Summons Us Diplomat Jason Meeks Again Over Gulf Of Oman Action

India Summons US Diplomat: ओमानच्या आखातात ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू; परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे राजदूत जेसन मीक्स यांना झापले

Updated On: Jun 12, 2026 | 05:32 PM IST
जाहिरात
सारांश

मागील गेल्या चार दिवसांत अमेरिकन सैन्याने सलग तीन जहाजांवर कारवाई केली. ८ जून रोजी पलाऊच्या ध्वजाखालील ‘मारिवेक्स’ या तेलवाहू जहाजावर पहिला हल्ला झाला. या जहाजावर २४ भारतीय खलाशी होते. हल्ल्यानंतर जहाज निकामी झाले असले तरी सर्वांना सुरक्षितपणे वाचविण्यात आले.

India Summons US Diplomat: ओमानच्या आखातात ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू; परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे राजदूत जेसन मीक्स यांना झापले

India Summons US Diplomat: ओमानच्या आखातात ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू; परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे राजदूत जेसन मीक्स यांना झापले

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स यांना पुन्हा एकदा समन्स
  • अमेरिकन नौदलाच्या या कथित कारवाईत ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला
    नागरी व्यापारी जहाजांवर अशा प्रकारे प्राणघातक शक्तीचा वापर करणे आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन
India Summons US Diplomat : ओमानच्या आखातात भारतीय खलाशी असलेल्या व्यापारी जहाजांवर अमेरिकन नौदलाने केलेल्या कथित कारवाईवर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणी परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतातील अमेरिकन मिशनचे कार्यवाहक राजदूत जेसन मीक्स यांना पुन्हा एकदा समन्स बजावच भारताकडून कडक निषेध नोंदविला. दक्षिण ब्लॉकमध्ये झालेल्या बैठकीत भारताने अमेरिकन नौदलाच्या कारवाईबाबत गंभीर आक्षेप घेतला. विशेष म्हणजे, जेसन मीक्स यांना यापूर्वी बुधवारी रात्रीही समन्स बजावण्यात आले होते.

परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नागरी व्यापारी जहाजांवर प्राणघातक शक्तीचा वापर करणे पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे. अशा प्रकारच्या हिंसक घटना आंतरराष्ट्रीय सागरी सुरक्षेसाठी गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. तसेच त्याचा प्रादेशिक स्थैर्यावरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी भारताने अमेरिकेकडे केली आहे.

‘कैलाशनाथ मंदिर’ होतं राष्ट्रकुटांच्या शाही ‘प्रचाराचे तंत्र’? असा होता कैलाशनाथ मंदिर बांधण्या मागचा ‘प्रॉपगेंडा’!

दरम्यान, या कारवायांमध्ये तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाल्याचे भारत सरकारने मान्य केले आहे. भारतीय खलाशांचा समावेश असलेल्या तीन जहाजांना अमेरिकन नौदलाने लक्ष्य केल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी दिली. नागरिकांचे जीवितहानी टाळणे शक्य असताना अशा घटना घडल्याबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील गेल्या चार दिवसांत अमेरिकन सैन्याने सलग तीन जहाजांवर कारवाई केली. ८ जून रोजी पलाऊच्या ध्वजाखालील ‘मारिवेक्स’ या तेलवाहू जहाजावर पहिला हल्ला झाला. या जहाजावर २४ भारतीय खलाशी होते. हल्ल्यानंतर जहाज निकामी झाले असले तरी सर्वांना सुरक्षितपणे वाचविण्यात आले. १० जून रोजी पलाऊच्या ‘सेटेबेलो’ या दुसऱ्या तेलवाहू जहाजावर हल्ला झाला. या हल्ल्यात २४ भारतीयांपैकी तीन खलाशांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पुन्हा ११ जून रोजी गिनी-बिसाऊच्या ध्वजाखालील ‘जलवीर’ या तेलवाहू जहाजावर तिसरी कारवाई करण्यात आली. या जहाजावर २० भारतीय खलाशी होते.

RSS चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या रेल्वेवर दगडफेक; हल्लेखोरांनी E-1 ला केले लक्ष्य

रणधीर जयस्वाल म्हणाले की, या तीन जहाजांपैकी दोन जहाजांवर अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या परकीय मालमत्ता नियंत्रण कार्यालयाने (OFC) निर्बंध लागू केले होते, तर एक जहाज नियमांचे पालन करत नसल्याचा आरोप होता. ही संस्था इराणी आणि रशियन तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर निर्बंध लावण्याचे काम करते. मात्र, निर्बंधांची अंमलबजावणी करताना नागरी जहाजांवर प्राणघातक कारवाई करणे योग्य नसल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे

 

Web Title: India us row india summons us diplomat jason meeks again over gulf of oman action

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 05:32 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पेंटागॉनमध्ये हाय-ड्रामा! ‘Hazmat Alert’मुळे लष्करी मुख्यालयात लॉकडाऊन, पोलीस गॅस मास्कमध्ये; नेमके काय घडले वॉशिंग्टनमध्ये?
1

पेंटागॉनमध्ये हाय-ड्रामा! ‘Hazmat Alert’मुळे लष्करी मुख्यालयात लॉकडाऊन, पोलीस गॅस मास्कमध्ये; नेमके काय घडले वॉशिंग्टनमध्ये?

Strait Of Hormuz : अमेरिकेच्या ‘मिशन होर्मुझ’ला भारताचा थेट नकार; पाश्चात्त्य देशांच्या दबावानंतरही पंतप्रधान मोदींचा बाणेदारपणा
2

Strait Of Hormuz : अमेरिकेच्या ‘मिशन होर्मुझ’ला भारताचा थेट नकार; पाश्चात्त्य देशांच्या दबावानंतरही पंतप्रधान मोदींचा बाणेदारपणा

Strait Of Hormuz : भारताचा अमेरिकेला थेट इशारा; ओमानच्या समुद्रात भारतीय खलाशांवर हल्ले का? MEA ने बजावला ‘डिमार्च’
3

Strait Of Hormuz : भारताचा अमेरिकेला थेट इशारा; ओमानच्या समुद्रात भारतीय खलाशांवर हल्ले का? MEA ने बजावला ‘डिमार्च’

Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी इराणचा हल्लाबोल; अमेरिकेवर केला गंभीर आरोप
4

Hormuz Attack: भारतीय नाविकांच्या मृत्यूप्रकरणी इराणचा हल्लाबोल; अमेरिकेवर केला गंभीर आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Summons US Diplomat: ओमानच्या आखातात ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू; परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे राजदूत जेसन मीक्स यांना झापले

India Summons US Diplomat: ओमानच्या आखातात ३ भारतीय खलाशांचा मृत्यू; परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे राजदूत जेसन मीक्स यांना झापले

Jun 12, 2026 | 05:32 PM
400 गुऱ्हाळे बंद, हजारो टन ऊस गाळप ठप्प; तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईने दौंडमध्ये खळबळ

400 गुऱ्हाळे बंद, हजारो टन ऊस गाळप ठप्प; तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईने दौंडमध्ये खळबळ

Jun 12, 2026 | 05:22 PM
Translator Career: भाषांची आवड आहे? मग ‘भाषांतर’ क्षेत्रात करा करिअर; मिळेल मोठी कमाई आणि जग फिरण्याची संधी!

Translator Career: भाषांची आवड आहे? मग ‘भाषांतर’ क्षेत्रात करा करिअर; मिळेल मोठी कमाई आणि जग फिरण्याची संधी!

Jun 12, 2026 | 05:06 PM
IND-W vs PAK-W: महामुकाबला! भारत-पाक भिडणार; कधी अन् कुठे पाहाल सामना? जाणून घ्या अपडेट्स

IND-W vs PAK-W: महामुकाबला! भारत-पाक भिडणार; कधी अन् कुठे पाहाल सामना? जाणून घ्या अपडेट्स

Jun 12, 2026 | 05:05 PM
IND vs AFG: मैदानात रोहित शर्मा पाऊल ठेवताच तुटणार 37 वर्ष जुना रेकॉर्ड, सचिन-विराट तर कोसो दूर

IND vs AFG: मैदानात रोहित शर्मा पाऊल ठेवताच तुटणार 37 वर्ष जुना रेकॉर्ड, सचिन-विराट तर कोसो दूर

Jun 12, 2026 | 05:00 PM
International Yoga Day 2026: योग दिनानिमित्त कॅफे अकासाचे खास हेल्दी मील; प्रवासातही जपा निरोगी जीवनशैली

International Yoga Day 2026: योग दिनानिमित्त कॅफे अकासाचे खास हेल्दी मील; प्रवासातही जपा निरोगी जीवनशैली

Jun 12, 2026 | 04:57 PM
‘प्रवाशांना वेठीस धरून आंदोलन नको; उर्वरित मागण्यांसाठी सरकार कटिबद्ध,’ मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे एसटी कर्मचाऱ्यांना भावनिक आवाहन

‘प्रवाशांना वेठीस धरून आंदोलन नको; उर्वरित मागण्यांसाठी सरकार कटिबद्ध,’ मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे एसटी कर्मचाऱ्यांना भावनिक आवाहन

Jun 12, 2026 | 04:42 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा