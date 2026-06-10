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Congress Politics: राजकारणात भूकंप! मोठा पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन होणार? सोनिया गांधींचा प्रस्ताव

Updated On: Jun 10, 2026 | 03:07 PM IST
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सारांश

राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांचीही आज भेट झाली. सूत्रांनुसार, १० जनपथ येथे राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यात झालेली ही बैठक अंदाजे दीड तास चालली. दोन्ही नेत्यांमधील ही बैठक फलदायी ठरल्याचेही समोर आले आहे.

National Politics, TMC, Congress, Mamata Banerjee, Sonia Gandhi,

Congress Politics: राजकारणात भूकंप! मोठा पक्ष राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीन होणार? सोनिया गांधींचा प्रस्ताव

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विस्तार
  • माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या ८० आमदारांपैकी ५८ आमदारांनी स्वतःचा गट स्थापन केला
  • सोनिया गांधींकडून ममता बॅनर्जी यांना टीएमसीचे  काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव
  • विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि तृणमूलचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांचीही भेट
Congress Politics:  पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवाने तृणमूल काँग्रेसला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानंतरही तृणमूल काँग्रेसची गळती सुरू झाली. माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींच्या ८० आमदारांपैकी ५८ आमदारांनी स्वतःचा गट स्थापन केला आणि त्यानंतर दिल्लीतील सुमारे २० खासदारही टीएमसीमधून बाहेर पडले. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी यांनी टीएमसी अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडल्याची माहिती समोर आली आहे.

सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना टीएमसीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना टीएमसीचे विलीनीकरण करण्याची ऑफर दिल्याची माहिती आहे. तृणमूल काँग्रेसचे राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केल्यास त्या बदल्यात त्यांची काँग्रेसच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्षपदी नियुक्ती केली जाईल. इतकेच नाही, तर त्यांचे भाचे आणि खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनाही पक्षाचे सरचिटणीस पद दिले जाईल.

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सूत्रांनुसार, सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना असा प्रस्ताव दिला आहे की, भाजपकडून टीएमसीवर होणाऱ्या राजकीय हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपला पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करावा, अन्यथा भाजप आम आदमी पक्षाप्रमाणेच त्यांचाही छळ करेल. शिवाय, त्यांच्या पक्षातील अंतर्गत सदस्यही अभिषेक बॅनर्जी यांच्या विरोधात आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी परिस्थिती अधिक कठीण झाली आहे.

राहुल आणि अभिषेक बॅनर्जी यांची आज सुमारे दीड तास भेट

राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांचीही आज भेट झाली. सूत्रांनुसार, १० जनपथ येथे राहुल गांधी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्यात झालेली ही बैठक अंदाजे दीड तास चालली. दोन्ही नेत्यांमधील ही बैठक फलदायी ठरल्याचेही समोर आले आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर आणि नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल निवडणुकांवर चर्चा झाली.

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राहुल आणि अभिषेक यांची भेट

मंगळवारी 09 जून रोजी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि तृणमूलचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांचीही भेट झाली. १० जनपथ येथे झालेली ही भेट सुमारे दीड तास चालली. दोन्ही नेत्यांमधील ही भेट फलदायी ठरल्याचेही समोर आले आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि नुकत्याच झालेल्या पश्चिम बंगाल निवडणुकांवर चर्चा झाली. सोनिया गांधींनी ममता बॅनर्जी यांना दिलेल्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने मोठी बैठक बोलावली आहे. के. सी. वेणुगोपाल यांनी घोषणा केली की, ११ जून रोजी इंदिरा भवन येथे एआयसीसीचे सरचिटणीस, प्रभारी आणि राज्य काँग्रेस समित्यांच्या अध्यक्षांची बैठक होणार आहे. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे भूषवतील.

 

 

Web Title: Sonia gandhi offers merger proposal to tmc chief mamata banerjee amid bengal crisis

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Published On: Jun 10, 2026 | 03:07 PM

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