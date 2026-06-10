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एल निनो पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी सिआरए तंत्रज्ञान वापर करावा – जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:05 PM IST
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सारांश

Bhagyashree Pharande Visit to Agricultural project: वाई तालुक्यात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांनी शेतकऱ्यांच्या कृषी प्रकल्पांची पाहणी करून बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणाऱ्या CRA तंत्रज्ञानाचा उपयोग आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाबाबत मार्गदर्शन केले.

एल निनो पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी सिआरए तंत्रज्ञान वापर करावा – जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे
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विस्तार
  • शेतकऱ्यांनी सिआरए तंत्रज्ञान वापर करावा
  • जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे
  • भाग्यश्री फरांदे यांनी केली शेतकऱ्यांच्या कृषी प्रकल्पांची पाहणी
वाई : जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांनी वाई तालुक्यातील विविध कृषी प्रकल्पांना भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती घेतली तसेच मार्गदर्शन केले. या दौऱ्या दरम्यान कुसगाव ता वाई येथील शेतकरी संजीव वरे यांच्या आंबा लागवडीची तसेच क्राफ्ट (सीआरए) बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेणारी आणि शेतीचे उत्पादन टिकवून ठेवणारी शेती” या तंत्रज्ञान वापरून करण्यात आलेल्या कामांची पाहणी केली व त्यानंतर पसरणी येथील सुनील महांगडे यांच्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअंतर्गत विकसित फळबाग तसेच PMFME योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या मसाला प्रक्रिया उद्योगास भेट देण्यात आली दौऱ्या दरम्यान भाग्यश्री फरांदे यांनी शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, मूल्यवर्धन आणि कृषी प्रक्रिया उद्योगांचे महत्त्व याबाबत मार्गदर्शन केले.

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तसेच कृषी विभागामार्फत वाई तालुक्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची अंमलबजावणी समाधानकारक असून तालुक्यातील कामकाज अत्यंत उत्कृष्ट पद्धतीने सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.या दौऱ्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांची माहिती मिळून आधुनिक व शाश्वत शेतीला चालना मिळणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी तालुका कृषी अधिकारी हरीशचंद धुमाळ, मंडळ कृषी अधिकारी रवींद्र बेलदार, उप कृषी अधिकारी किरण बाबर निखिल मोरे, तसेच सहाय्यक कृषी अधिकारी सचिन जगताप व प्रविण नाळे प्रगतशील शेतकरी सुनील महांगडे तंटामुक्ती अध्यक्ष सदाशिव वरे राजश्री वरे शिवराज वरे उपस्थित होते.

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Web Title: Wai bhagyashree pharande agriculture project visit

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Published On: Jun 10, 2026 | 09:05 PM

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