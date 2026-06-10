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Amir Khan कडून जंगी पार्टी, ‘लगान’ आणि ‘आमिर खान प्रॉडक्शन्स’ला 25 वर्षे पूर्ण, 13 जूनला कोण राहणार उपस्थित?

Updated On: Jun 10, 2026 | 07:10 PM IST
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सारांश

सुपरस्टार Aamir Khan यांनी स्थापन केलेल्या या निर्मिती संस्थेने पुढे Dangal, Taare Zameen Par, आणि Secret Superstar यांसारख्या अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांद्वारे मोठे यश मिळवले. आपल्या चित्रपटांमधून या बॅनरने नेहमीच प्रेक्षकांना प्रभावी आणि अविस्मरणीय सिनेमॅटिक अनुभव दिले आहेत. आता, या दोघांनाही 25 वर्ष पूर्ण झाली आहेत.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

1999 मध्ये, आमिर खान प्रॉडक्शन्सची सुरुवात कल्ट क्लासिक चित्रपट Lagaan पासून झाली. सुपरस्टार Aamir Khan यांनी स्थापन केलेल्या या निर्मिती संस्थेने पुढे Dangal, Taare Zameen Par, आणि Secret Superstar यांसारख्या अनेक उत्कृष्ट चित्रपटांद्वारे मोठे यश मिळवले. आपल्या चित्रपटांमधून या बॅनरने नेहमीच प्रेक्षकांना प्रभावी आणि अविस्मरणीय सिनेमॅटिक अनुभव दिले आहेत. आता, ‘लगान’ आणि आमिर खान प्रॉडक्शन्स या दोघांनाही 25 वर्षे पूर्ण होत असल्याने, आमिर खान 13 जून रोजी कलाकार आणि तांत्रिक टीमसाठी एका भव्य सेलिब्रेशनचे आयोजन करणार आहेत.

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गेट-टुगेदर आयोजित

15 जून रोजी प्रदर्शित झालेल्या ‘लगान’ला या महिन्यात 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत आणि त्याचबरोबर आमिर खान प्रॉडक्शन्सचाही 25वा वर्धापनदिन आहे. हा दुहेरी आनंद साजरा करण्यासाठी आमिर खान 13 जून रोजी एक भव्य गेट-टुगेदर आयोजित करणार आहेत, ज्यामध्ये चित्रपटाची संपूर्ण कलाकार आणि तांत्रिक टीम एकत्र येणार आहे. ‘लगान’ आणि आमिर खान प्रॉडक्शन्स त्यांच्या सिल्वर ज्युबिलीचा उत्सव त्या सर्व सहकाऱ्यांसोबत साजरा करणार आहेत, जे या प्रवासाच्या सुरुवातीपासून त्यांच्यासोबत होते.

कोण राहणार उपस्थित?

आमिर खान या 25 वर्षांच्या प्रवासात आमिर खान प्रॉडक्शन्स आणि त्यांच्या चित्रपटांशी जोडलेल्या सर्व कलाकार, तंत्रज्ञ, चित्रपट निर्माते आणि सर्जनशील व्यक्तींनाही निमंत्रित करणार आहेत. या बॅनरच्या लोकप्रिय चित्रपटांशी संबंधित अनेक कलाकार आणि क्रू सदस्य या विशेष सोहळ्यात सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम आमिर खान प्रॉडक्शन्सच्या संपूर्ण परिवाराचे मोठे पुनर्मिलन ठरणार आहे.

#LagaanPosterChallenge

याशिवाय, 25व्या वर्धापनदिनानिमित्त निर्मात्यांनी प्रेक्षकांना #LagaanPosterChallenge मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. चाहते ‘लगान’च्या आयकॉनिक पोस्टरची आपल्या शैलीत पुनर्निर्मिती करू शकतात. विजेत्यांना चित्रपटाच्या कलाकार आणि तांत्रिक टीमसोबत त्याचे विशेष स्क्रीनिंग पाहण्याची संधी मिळणार आहे.

‘लगान’चे प्रदर्शन अनेक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये करण्यात आले होते आणि या चित्रपटाने अनेक पुरस्कार जिंकले होते. हा चित्रपट भारतातील तिसरा आणि 2025 पर्यंतचा शेवटचा असा चित्रपट ठरला, ज्याला Academy Awards मध्ये सर्वोत्तम परदेशी भाषेतील चित्रपट या श्रेणीसाठी नामांकन मिळाले होते. तसेच 49th National Film Awards मध्ये या चित्रपटाने ‘सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय चित्रपट’सह एकूण आठ पुरस्कार आपल्या नावावर केले होते.

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Web Title: Aamir khan grand party lagaan and akp completes 25 years guest list marathi news

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Published On: Jun 10, 2026 | 07:10 PM

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