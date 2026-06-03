कल्याण ग्रामीणमध्ये राजकीय ट्विस्ट! भाजपमध्ये गेलेले कार्यकर्ते दोन दिवसांतच मनसेत परत; खोणी गावात राजकीय चर्चांना उधाण

संबंधित कार्यकर्त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या स्पष्टीकरणात, काही राजकीय घडामोडी आणि गैरसमजांमुळे आपण भाजपमध्ये प्रवेश केला होता, असे नमूद केले. मात्र, विचारधारा, पक्षनिष्ठा आणि स्थानिक पातळीवरील बांधिलकी मनसेशीच असल्याची जाणीव झाल्यानंतर पुन्हा पक्षात परतण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
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खोणी गावातील या घडामोडीमुळे कल्याण ग्रामीणच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. स्थानिक पातळीवर पक्षांतराचे राजकारण रंगत असताना संबंधित कार्यकर्त्यांच्या घरवापसीला मनसेने संघटनात्मक बळकटी मिळाल्याचे मानले जात आहे. दरम्यान, मनसे पदाधिकाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांचे स्वागत करत पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. तर भाजपकडून या घडामोडीवर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. खोणी गावातील या राजकीय घडामोडींमुळे आगामी स्थानिक राजकारणात नवे समीकरण निर्माण होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या घरवापसीचे मनसे पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले असून, पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले. खोणी गावातील या पुनरागमनामुळे मनसेला संघटनात्मक बळकटी मिळाल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ हा ठाणे जिल्ह्यातील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि सतत चर्चेत राहणारा मतदारसंघ मानला जातो. शहरालगत ग्रामीण पट्टा, झपाट्याने होणारे शहरीकरण, गावपातळीवरील सामाजिक समीकरणे आणि विविध पक्षांचे वाढते प्रभावक्षेत्र यामुळे येथे राजकारण नेहमीच गतिमान राहिले आहे.
या मतदारसंघात स्थानिक प्रश्न, विकासकामे, जमीन विषयक मुद्दे, पायाभूत सुविधा, पाणीटंचाई, रस्ते, अनधिकृत बांधकामे आणि ग्रामपंचायत स्तरावरील सत्ता समीकरणे हे निवडणुकांतील प्रमुख मुद्दे ठरतात. खोणी, उसरघर, नांदिवली, टिटवाळा परिसरासह अनेक गावांमध्ये पक्षीय ताकद स्थानिक नेत्यांच्या प्रभावावर अवलंबून असते.
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