Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Russia Plays Masterstroke With India Help Crude Oil Sanctions Loophole See More Details

कच्च्या तेलाच्या व्यापारात मोठा गेम! भारताच्या मदतीने Russia ने खेळला मास्टरस्ट्रोक, अमेरिका-युरोप पाहतच राहिले…

Updated On: Jun 14, 2026 | 03:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांसारख्या पाश्चात्य देशांनी रशियन कच्च्या तेलावर कठोर बंदी घातली आहे. त्यामुळे रशियावरील दबाव वाढत आहे. पण असं असलं तरीही या कडक निर्बंध आणि बंदी असूनही, एक मोठी प्लॅनने रशिया गेम फिरवू शकतो. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरच्या एका ताज्या अहवालात असे उघड झालंय.

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

(फोटो सौजन्य: Chatgpt)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Russian Oil Ban: अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांसारख्या पाश्चात्य देशांनी रशियन कच्च्या तेलावर कठोर बंदी घातली आहे. त्यामुळे रशियावरील दबाव वाढत आहे. पण असं असलं तरीही या कडक निर्बंध आणि बंदी असूनही, एक मोठी प्लॅनने रशिया गेम फिरवू शकतो. सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरच्या एका ताज्या अहवालात असे उघड झालंय की, निर्बंध लादलेल्या देशांना थेट विक्री करता येत नसतानाही, रशियन तेलावर इतर देशांतील रिफायनरींमार्फत प्रक्रिया करून ते त्यांच्या बाजारपेठेत परत आणता येणार आहे. म्हणजे नेमकं काय समजून घेऊयात.

संपूर्ण जगाचं आज अमेरिका-इराण कराराकडे लक्ष, Hormuz मार्ग खुला झाला तर कोणत्या देशांना लागणार लॉटरी?

भारताकडूनही हातभार

मे २०२६ मध्ये, भारत, तुर्की, ब्रुनेई आणि जॉर्जिया यांसारख्या देशांनी रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून, रशियावर कठोर निर्बंध लादलेल्या देशांना मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोलियम उत्पादने निर्यात केली. अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांसारख्या पाश्चात्य देशांना पेट्रोलियम उत्पादने विकण्याच्या रशियाच्या प्रयत्नांना भारतानेही हातभार लावला.

₹७,०५२ कोटींची विक्री

CREA च्या अहवालानुसार, भारतासह चार देशांमधील रिफायनरींनी मे २०२६ मध्ये एकूण €६४१ दशलक्ष म्हणजेच अंदाजे ₹७,०५२ कोटी किमतीची तेल उत्पादने थेट निर्बंध असलेल्या देशांना निर्यात केली. विशेष म्हणजे, या एकूण निर्यातीपैकी, अंदाजे €२१४ दशलक्ष किमतीची उत्पादने थेट रशियन कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणातून तयार करण्यात आली होती.

बंदी घालणाऱ्या या देशांनी खरेदी केली:

ऑस्ट्रेलिया: २७५ दशलक्ष युरो किमतीचे तेल आयात केले.
युरोपियन युनियन: स्वतःचे निर्बंध लादलेले असूनही, १७४ दशलक्ष युरो किमतीची तेल उत्पादने खरेदी केली.
अमेरिका: १४७ दशलक्ष युरो किमतीची शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादने आयात केली.
न्यूझीलंड: ४५ दशलक्ष युरो किमतीची उत्पादने आयात केली.

रिलायन्सच्या रिफायनरीचीही भूमिका

अहवालात थेट त्या रिफायनरींचा उल्लेख आहे, जिथून शुद्ध तेल उत्पादने अमेरिका आणि युरोपियन युनियनसारख्या देशांमध्ये परत पाठवली जात आहेत. अहवालानुसार, अमेरिकेला होणारी बहुतांश निर्यात भारतातील गुजरात येथील रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जामनगर रिफायनरी, तुर्कीच्या स्टार रिफायनरी आणि तुप्रास इझमिट रिफायनरीमधून झाली. आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन महिन्यांत तुर्कीच्या स्टार रिफायनरीच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यापैकी ३९ टक्के पुरवठा रशियाकडून झाला होता. त्याच वेळी, भारताच्या विशाल ‘जामनगर रिफायनरी’चा १५ टक्के फीडस्टॉक रशियन कच्च्या तेलावर आधारित होता.

Anil Ambani च्या अडचणीत वाढ! आधी अटक… आता कंपनीच्या माजी MD ची रवानगी पोलिस कोठडीत; काय नेमकं प्रकरण?

Web Title: Russia plays masterstroke with india help crude oil sanctions loophole see more details

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 03:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

संपूर्ण जगाचं आज अमेरिका-इराण कराराकडे लक्ष, Hormuz मार्ग खुला झाला तर कोणत्या देशांना लागणार लॉटरी?
1

संपूर्ण जगाचं आज अमेरिका-इराण कराराकडे लक्ष, Hormuz मार्ग खुला झाला तर कोणत्या देशांना लागणार लॉटरी?

Anil Ambani च्या अडचणीत वाढ! आधी अटक… आता कंपनीच्या माजी MD ची रवानगी पोलिस कोठडीत; काय नेमकं प्रकरण?
2

Anil Ambani च्या अडचणीत वाढ! आधी अटक… आता कंपनीच्या माजी MD ची रवानगी पोलिस कोठडीत; काय नेमकं प्रकरण?

‘रक्तदान म्हणजे नवजीवन’ , पुण्यातील ‘या’ व्यक्तीनं केलं १८२ वेळा रक्तदान; तरुणांना दिला महत्वपूर्ण, ‘गिनिज’मध्येही नोंद
3

‘रक्तदान म्हणजे नवजीवन’ , पुण्यातील ‘या’ व्यक्तीनं केलं १८२ वेळा रक्तदान; तरुणांना दिला महत्वपूर्ण, ‘गिनिज’मध्येही नोंद

खुशखबर! भारतात Petrol-Diesel च्या किंमती उतरल्या, दरात तब्बल 3.1% ची घट, सरकारने स्पष्ट केलं संपूर्ण गणित
4

खुशखबर! भारतात Petrol-Diesel च्या किंमती उतरल्या, दरात तब्बल 3.1% ची घट, सरकारने स्पष्ट केलं संपूर्ण गणित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटात बंडाचे पडसाद; भाजपला साथ देणाऱ्या तीन आमदारांवर मोठी कारवाई

सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटात बंडाचे पडसाद; भाजपला साथ देणाऱ्या तीन आमदारांवर मोठी कारवाई

Jun 14, 2026 | 03:34 PM
Sushma Murudkar: ‘म्हणाले Compromise, पण मनात होतं भलतंच’ मराठी अभिनेत्रीसोबत हिंदीमध्ये घडलेला तो थरार! कास्टिंगचा भयानक अनुभव

Sushma Murudkar: ‘म्हणाले Compromise, पण मनात होतं भलतंच’ मराठी अभिनेत्रीसोबत हिंदीमध्ये घडलेला तो थरार! कास्टिंगचा भयानक अनुभव

Jun 14, 2026 | 03:34 PM
IND vs AFG ODI: आईचा फोन आला अन् पत्रकार परिषद थांबली; नीतीश रेड्डीचा भावनिक क्षण, Video व्हायरल

IND vs AFG ODI: आईचा फोन आला अन् पत्रकार परिषद थांबली; नीतीश रेड्डीचा भावनिक क्षण, Video व्हायरल

Jun 14, 2026 | 03:31 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
PNB Scam : पीएनबी घोटाळा प्रकरणात नवे वळण! पुरव्याअभावी नीरव मोदीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द

PNB Scam : पीएनबी घोटाळा प्रकरणात नवे वळण! पुरव्याअभावी नीरव मोदीवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप रद्द

Jun 14, 2026 | 03:28 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
कच्च्या तेलाच्या व्यापारात मोठा गेम! भारताच्या मदतीने Russia ने खेळला मास्टरस्ट्रोक, अमेरिका-युरोप पाहतच राहिले…

कच्च्या तेलाच्या व्यापारात मोठा गेम! भारताच्या मदतीने Russia ने खेळला मास्टरस्ट्रोक, अमेरिका-युरोप पाहतच राहिले…

Jun 14, 2026 | 03:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा