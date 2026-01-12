Maharashtra Breaking News: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

भाजपला मोठा धक्का; माजी नगराध्यक्ष सुनील आर्दड शिवसेनेत दाखल
Jalna News: जालना महापालिका निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे तीन दिवस असताना भाजपला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. भाजपचे माजी नगराध्यक्ष व प्रदेश निमंत्रित सदस्य सुनील आर्दड यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. शिवसेनेचे नेते तथा आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा पक्षप्रवेश पार पडला.
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या या घडामोडीमुळे जालन्यातील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जालन्यात भाजप आणि शिवसेना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत असताना प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. अशा वेळी अर्जुन खोतकर यांनी केलेल्या या ‘ऐनवेळच्या खेळीमुळे’ भाजपला मोठा फटका बसल्याचे मानले जात आहे.
12 Jan 2026 06:59 PM (IST)
नांदेड : नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीची (Maharashtra Local Body Elections) रणधुमाळी सुरू असून प्रचार आता अंतिम टप्यात आला आहे. भाजपा, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना उबाठा आदी पक्षांचे उमेदवार रिंगणात आहेत. भाजपाने इंदौर पॅटर्नचा संकल्पना प्रकाशित केला आहे, तर काँग्रेसने नांदेडच्या (Nanded News) विकासाचे आश्वासन दिले आहे. भाजपाच संकल्पनाम्याला उत्तर म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने नागपूर, पिंपरी चिंचवड, बारामती पॅटर्नचा वचननामा प्रकाशित करुन सत्तर वर्षापासून नांदेडमध्ये साचलेली राजकीय घाण साफ करण्याचे आवाहन केले आहे.
12 Jan 2026 06:46 PM (IST)
अमरावती: शहरात कडाक्याची थंडी असली तरी अमरावतीत महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारामुळे राजकीय पारा चढला आहे. मतदानाच्या तारखेच्या पार्श्वभूमीवर कमी वेळेत अधिक प्रचारासाठी उमेदवार व पक्षांची धावपळ वाढली आहे. दिग्गज नेत्यांच्या सभांनी शहरातील राजकीय वातावरण तापले महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी आहे. १५ जानेवारीला अमरावती मतदान होणार आहे. प्रचाराची मुदत १३ जानेवारीच्या सायंकाळी आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रचारासाठी राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडे आता अत्यंत कमी वेळ शिल्लक राहिला आहे. परिणामी निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांसह सर्वच राजकीय पक्षांची धावपळ वाढली आहे. संपूर्ण शहरात तीव राजकीय गोंधळाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे, मागील चार-पाच दिवसांपासून अमरावती शहरात कडाक्याची थंडी पडली असून तापमान झपाट्याने घसरले आहे. मात्र, या कडाक्याच्या थंडीलाही राजकीय घडामोडीसमोर मानावी लागत आहे. निवडणुकीमुळे शहराचे वातावरण चांगलेच तापले आहे.
12 Jan 2026 06:33 PM (IST)
Nanded Political News : नांदेड : नांदेड वाघाळा महानगरपालिका निवडणुकीच्या (Maharashtra Local Body Elections) पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टी, नांदेड (Nanded News) महानगरच्या वतीने कुसुम सभागृहात कार्यकर्त्यांची संवाद बैठक उत्साहात पार पडली. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण यांनी शहरातील गुंडगिरी मोडून काढू, वाहतूक कोंडी सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहेत. पालिका निवडणुकीच्या दृष्टीने आश्वासनांची खैरात वाटली जात असून नागरिकांना मतदानाचे कळकळीचे आवाहन केले जात आहे.
12 Jan 2026 06:25 PM (IST)
मुंबई/नवी दिल्ली, १२ जानेवारी, २०२६: पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था आणि ऊर्जा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणारी ‘शेड्यूल-ए महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी (CPSE)ने प्रत्येकी १,००० रुपये दर्शनी मूल्याच्या सुरक्षित, रेट केलेल्या, सूचीबद्ध, परतफेडीयोग्य, नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्सच्या सार्वजनिक इश्यूपेक्षासाठी ९ जानेवारी, २०२६ रोजीचा ट्रँच I प्रॉस्पेक्टस (“ट्रँच I प्रॉस्पेक्टस”) दाखल केला आहे (शून्य कूपन एनसीडीच्या बाबतीत वगळता, दर्शनी मूल्य प्रत्येकी रु. १,००,००० असेल). मूळ इश्यूचा आकार ५०० कोटी रुपये आहे, ज्यामध्ये ४,५०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या ग्रीन शू पर्यायासह एकूण ५,००० कोटी रुपये जमा होतील. ५,००० कोटी रुपयांचा (पहिला टप्पा इश्यू), जो १०,००० कोटी रुपयांच्या (इश्यू) एकूण मर्यादेमध्ये आहे.
12 Jan 2026 06:11 PM (IST)
केरळच्या कोट्टायम जिल्ह्यात एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. कांजीरापल्लीजवळील कुवापल्ली येथे एका पुरूषाने एका महिलेची हत्या केली आणि नंतर आत्महत्या केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांची ओळख ४० वर्षीय शेर्ली मॅथ्यू आणि २९ वर्षीय जॉब झकारिया अशी झाली. शेर्ली ही कुवापल्लीची रहिवासी होती, तर झकारिया थझाथंगडीची रहिवासी होती. पोलिसांच्या मते, ही भयानक घटना रविवारी रात्री घडली. पोलीस आणि शेजारी घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा घरातील दृश्य भयानक होते. जॉब जकारियाचा मृतदेह घराच्या पायऱ्यांवरून लटकलेला आढळला, तर शेर्ली मॅथ्यू बेडरूममध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत आढळला. पोलिसांनी सांगितले की, झकारियाने प्रथम शेर्लीवर हल्ला केला, गंभीर दुखापत केली आणि नंतर स्वतःला गळफास लावला.
12 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Pakistan Blast: पाकिस्तान गेले काही दिवस अंतर्गत गोष्टींशी लढताना दिसून येत आहे. दुसऱ्या देशांना दहशतवादी कारवाया करून त्रास देणाऱ्या पाकिस्तानलाच अंतर्गत संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. पाकिस्तानमधून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. पाकिस्तानच्या एका भागात स्फोट झाला आहे. पख्तूनख्वा प्रांतात भीषण स्फोट झाला आहे. या घटनेचा तपास पोलिस वेगाने करत आहेत.
12 Jan 2026 05:32 PM (IST)
वडगाव नगरपंचायतीच्या (Maval News) उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP Politics) सुनील गणेश ढोरे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. तसेच स्वीकृत नगरसेवकपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पंढरीनाथ राजाराम ढोरे व भारतीय जनता पक्षाचे संदीप भास्कर म्हाळसकर यांचीही बिनविरोध निवड झाली. ही निवड प्रक्रिया नगराध्यक्ष अबोली मयूर ढोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
12 Jan 2026 05:11 PM (IST)
MG Windsor EV वर या महिन्यात या कारवर हजारो रुपयांची सूट मिळत आहे. ऑफर्समध्ये रोख सवलत, एक्सचेंज बोनस आणि कॉर्पोरेट सवलतींचा समावेश आहे.या कारचा बेस व्हेरिएंट म्हणून 38 kWh बॅटरी व्हेरिएंट उपलब्ध आहे. या महिन्यात हा व्हेरिएंट खरेदी केल्यास एकूण 65 हजार रुपयांपर्यंत बचत करता येऊ शकते. तर, 53 kWh बॅटरीसह कारचे Pro व्हेरिएंट्सवर कंपनीकडून एकूण 30 हजार रुपयांची सवलत दिली जात आहे.
12 Jan 2026 04:50 PM (IST)
रत्नागिरीला विस्तीर्ण असा समुद्र किनारा लाभलाय आणि समुद्रातील असणारी जैवविविधतेही माहीती विद्यार्थ्यांना व्हावी या उद्देशानं रत्नागिरीतील जीजीपीएस गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांसाठी कोस्टल ट्रेकचं आयोजन करण्यात आलं होतं. नेहमीच पुस्तकांच्या दुनियेत रमणारी ही मुलं समुद्रावर मनमुरात हिंडत होती. समुद्र किनारपट्टी भागात वाळूवरुन चालताना एक वेगळाच अनुभव या विद्यार्थांनी घेतला..समुद्रातील शंख, शिंपले , प्रवाळं, मासे अशी विविध माहीती विद्यार्थ्यांना देण्यात आले वाळूतील शंख - शिंपले जमवण्याचा मोह विद्यार्थ्यांना आवरता आला नाही.समुद्राचं आकर्षण हे प्रत्येकालाच असतं. कोस्टल ट्रेकच्या माध्यमातून एक वेगळा आनंद या गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांनी अनुभवला.
12 Jan 2026 04:40 PM (IST)
चिपळूण शहरात आज सकाळी गजबजलेल्या चिंचनाका–बस डेपो मार्गावर दोन मोकाट बैलांमध्ये जोरदार झुंज पाहायला मिळाली. बाजारपेठेकडे जाणाऱ्या या मुख्य रस्त्यावर अचानक सुरू झालेल्या झुंजीमुळे काही काळासाठी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. झुंज थेट रस्त्यावर सुरू असल्याने वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांसाठी हा प्रसंग धोकादायक ठरू शकला असता. सुदैवाने, या मार्गावरील वाहनचालकांनी प्रसंगावधान राखत वाहने थांबवली, त्यामुळे मोठा अपघात टळला. अन्यथा मोकाट बैलांची धडक वाहनांना किंवा नागरिकांना बसण्याची शक्यता होती. विशेष म्हणजे तब्बल अर्धा तासाहून अधिक काळ या ठिकाणी बैलांची झुंज सुरू होती आणि या काळात वाहतूकही विस्कळीत झाली होती. या घटनेमुळे चिपळूण शहरातील मोकाट जनावरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, नागरिकांकडून प्रशासनाने यावर तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
12 Jan 2026 04:30 PM (IST)
मीरा-भाईंदर शहरात शिवसेनेची ताकद कमी असल्याचे आरोप सातत्याने केले जात असतानाच, काल झालेल्या जाहीर सभेत शिवसैनिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून हे आरोप फोल ठरवले. शिवसेना नेते आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या सभेत शिवसैनिकांनी आपली संघटनात्मक ताकद ठळकपणे दाखवून दिली. सभास्थळी उसळलेली गर्दी, घोषणाबाजी आणि उत्साही वातावरण पाहता, मीरा-भाईंदरमध्ये शिवसेना भक्कमपणे उभी असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. शिवसैनिकांनी एकजुटीने उपस्थित राहून शिवसेनेची ताकद कमी असल्याचा दावा करणाऱ्यांना सभेच्या गर्दीतूनच चोख प्रत्युत्तर दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या शक्तिप्रदर्शनामुळे आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचा आत्मविश्वास वाढला असून, मीरा-भाईंदरमधील राजकीय लढत अधिकच रंगतदार होत असल्याचे दिसून येत आहे.
12 Jan 2026 04:25 PM (IST)
कळंबोली वाहतूक विभागाच्या वतीने रस्ता सुरक्षा अभियाना अंतर्गत कामोठे येथील एन एम आर स्कूल येथे निबंध स्पर्धा व चित्रकला स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं या स्पर्धेत जवळपास 450 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. वाहतूक विभागाच्या वतीने दरवर्षी एक जानेवारी ते 31 जानेवारी पर्यंत रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येत असते.
12 Jan 2026 04:20 PM (IST)
कर्जत तालुक्यात ममदापुर ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये असलेलया ममदापुर वाडी कडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करण्यात आला आहे. या रस्त्याची गेल्या पाच वर्षांपासून दुरवस्था झाली होती आणि त्यानंतर हा रस्ता डांबरीकरण करण्यात आला आहे.मात्र रस्त्याची अवघ्या १५ दिवसात धूळधाण झाली असून नित्कृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण केल्याने या रस्त्याची हि अवस्था झाली असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
12 Jan 2026 04:15 PM (IST)
रत्नागिरी नगर परिषद निवडणुकीत महायुती यश मिळाल्यानंतर आज सोमवारी उपनगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक पार पडली. यावेळी हे पद भाजपा पक्षाचे समीर तिवरेकर यांची निवड झाली आहे. तर ३ स्वीकृत नगरसेवक म्हणून आज निवड झाली आहे. शिवसेना अभिजीत दुडये, प्रदीप उर्फ बंड्या साळवी आणि भाजपा संदीप उर्फ बाबू सुर्वे यांची निवड झाली आहे.या नूतन सदस्यांना नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे यांच्याकडून पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करण्यात आले.
12 Jan 2026 04:05 PM (IST)
मोहोपाडा प्रवेशद्वाराजवळील मैदान ते विज वितरण कार्यालय या रस्त्यावरील दोन्ही बाजूंचे अतिक्रमण,रस्त्यालगतच्या हातगाड्या यामुळेच दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येमुळे नागरिक हैराण झाले असून, याची गंभीर दखल घेत रसायनी पोलीस प्रशासनाने कडक कारवाई सुरू केली आहे.यातच मौजे मोहोपाडा ग्रामस्थांनीही गाव बैठकीत स्थानिक सदस्यांच्या उपस्थितीत ठराव घेवून रस्त्यालगतच्या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
12 Jan 2026 03:57 PM (IST)
कर्जत तालुक्यातील कल्याण कर्जत रस्त्यावरील आंबिवली फाटा पासून आंबिवली गाव आणि तेथून एकसल गावाकडे जाणारा रस्ता काँक्रीटचा बनविला जात आहे. या रस्त्याचे काम अनेक महिन्यापूर्वी सुरु झाले होते.मात्र त्यानंतर रस्त्याच्या काँक्रीटीकरण सुरुवात झाली आहे. मात्र रस्त्यावर काँक्रटीकिरण करण्यासाठी टाकण्यात आलेले सिमेंट निघून जात आहे.त्यामुळे या कामाची शासनाने चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक आंबिवली गावातील ग्रामस्थांनी केली आहे.
12 Jan 2026 03:50 PM (IST)
भारतातील अमेरिकेचे नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर (Sergio Gor) यांनी पदभार स्वीकारताच भारत-अमेरिका संबंधांबाबत मोठी विधाने केली आहेत. “भारतासारखा दुसरा कोणताही देश अमेरिकेचा जवळचा मित्र नाही,” असे म्हणत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील वैयक्तिक केमिस्ट्रीचे तोंडभरून कौतुक केले. या मैत्रीमुळेच दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी आता एका नवीन उंचीवर पोहोचली असून, भारताला आता अमेरिकेच्या सर्वात महत्त्वाच्या ‘पॅक्स सिलिका’ (Pax Silica) या उपक्रमाचे आमंत्रण मिळाले आहे.
12 Jan 2026 03:45 PM (IST)
लाडकी बहीण योजना पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या योजनेचा हप्ता मकरसंक्रांतीच्या दिवशी महिलांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची चर्चा सुरू असताना, आता त्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारकडून डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांचे मिळून ३ हजार रुपये एकत्र जमा होणार असल्याचे सांगितले जात होते.
12 Jan 2026 03:40 PM (IST)
स्मार्टफोन मेकर कंपनी विवोने बजेट फ्रेंडली सेंगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा धमाका केला आहे. कंपनीने अत्यंत कमी किंमतीत नवीन 5G फोन लाँच केला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन Vivo Y500i या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. सध्या हा स्मार्टफोन कंपनीच्या चीनमधील ऑनलाईन स्टोअरमध्ये तीन रंगात लिस्ट करण्यात आला आहे. कंपनीचे नवीन डिव्हाईस पाच रॅम आणि स्टोरेज पर्यायात लाँच करण्यात आले आहे. Vivo Y500i मध्ये अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बजेट किंमतीत हा एक चांगला पर्याय बनतो. Vivo Y500i मध्ये दमदार 7,200mAh बॅटरी आणि ऑक्टा कोर स्नॅपड्रॅगन 4 Gen 2 चिपसेट आहे. या स्मार्टफोनचे फीचर्स आणि किंमत जाणून घेऊया.
12 Jan 2026 03:30 PM (IST)
गतवर्षांतील कासव पिल्लांच्या अंड्यांच्या संरक्षणाबरोचरच महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक कासव संवर्धनामध्ये गुहागर समुद्रकिनारा अग्रेसर आहे. येथे कासव पिल्लांचा जन्मदर अधिक असून गुहागरमध्ये आतापर्यंत १.४९८ कासव अंड्यांचे संरक्षण करण्यात आले आहे यामुळे यावर्षी १७ जानेवारीपासून कासव पिल्लांचा जन्मोत्सव सुरु होणार आहे. गुहागर समुद्रकिनारी ऑलिव्ह रिडले कासवाच्या अंड्यांचे कांदळवन विभागाकडून संरक्षण करण्यात येते. गतवर्षी समुद्रकिनारी ३४२ घरट्यांमध्ये ३३.१५९ अंड्यांचे संरक्षण देण्यात आले होते.
12 Jan 2026 03:25 PM (IST)
दक्षिण आफ्रिकेचा माजी वेगवान गोलंदाज अॅलन डोनाल्डने कबूल केले की, विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटमधून थोडी लवकर निवृत्ती घेतली, परंतु भारतीय स्टार फलंदाजाकडे २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकापर्यंत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेशी भूक आणि आवड आहे.
12 Jan 2026 03:20 PM (IST)
संपूर्ण देशभरात मकरसंक्रांतीच्या एक दिवस आधी भोगी साजरा केली जाते. यादिवशी महिलांना केस धुवण्याचा सल्ला घरातील वडीलधाऱ्या व्यक्ती कायमच देतात. देवाची पूजा केल्यानंतर घरात हंगामातील मिक्स भाज्यांचा वापर करून चविष्ट भाजी बनवली जाते. या भाजीसोबत खाण्यासाठी तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी बनवताना. कारण थंडीच्या दिवसांमध्ये शरीराला उष्ण पदार्थांची आवश्यकता असते. तीळ आणि वेगवेगळ्या भाज्यांचे सेवन केल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतात.
12 Jan 2026 03:15 PM (IST)
तालुक्यात ममदापुर ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये असलेल्या ममदापुरवाडीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करण्यात आला आहे. या रस्त्याची गेल्या पाच वर्षांपासून दुरवस्था झाली होती आणि त्यानंतर हा रस्ता डांबरीकरण करण्यात आला आहे. मात्र रस्त्याची अवघ्या 15 दिवसात धूळधाण झाली असून नित्कृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण केल्याने या रस्त्याची ही अवस्था झाली असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
12 Jan 2026 03:10 PM (IST)
कुडाळ तालुक्यातील तेंडोली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा-गावठणवाडी शाळेच्या इमारतीचे लाकडी कौलारू छप्पर कोसळण्याची घटना शुक्रवारी घडली होती. सुदैवाने यावेळी शाळेत विद्यार्थी आणि शिक्षक नसल्याने दुर्घटना टळली.याबाबत पालकांनी कुडाळ पंचायत समिती शिक्षण विभागाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी गटशिक्षणाधिका-यांनी तातडीने शाळेला भेट देऊन पाहणी केली होती. तसेच शिक्षण विभागामार्फत तात्पुरती पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, आज सोमवारी पर्यायी व्यवस्था न केल्याने पालकांनी मुलांना शाळेसमोरील अंगणात बसवून भर उन्हात शाळा भरवत आंदोलन सुरू केले. शिक्षण विभागाने तत्काळ पर्यायी व्यवस्था तसेच छप्पर दुरूस्ती करण्याची मागणी पालकांनी लावून धरली. याबाबत शिक्षण विभागाने लवकरात लवकर शाळेच्या छपराचे काम पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन दिले.
12 Jan 2026 03:10 PM (IST)
भारताच्या आघाडीच्या मनोरंजन प्लॅटफॉर्मपैकी एक असलेल्या प्राइम व्हिडिओने आपल्या आगामी तेलुगू क्राईम-सस्पेन्स ड्रामा ‘चीकाटीलो’चा ट्रेलर आज रिलीज केला आहे. ही मालिका हैदराबादमध्ये घडणाऱ्या घटनांवर आधारित असून त्यात एक भावनिक कथा दाखवण्यात येणार आहे.शोभिता धुलिपालाने साकारलेली संध्या आपल्या पॉडकास्टच्या माध्यमातून गेल्या वीस वर्षांपासून निष्क्रिय असलेल्या एका सिरीयल किलरचे गूढ उलगडण्याचा प्रयत्न करते.
12 Jan 2026 02:55 PM (IST)
Oldest river in the world Finke River Australia : जेव्हा आपण नद्यांचा विचार करतो, तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर गंगा, नाईल किंवा सिंधू नद्यांचे नाव येते. पण तुम्हाला माहित आहे का? या नद्यांच्या जन्माच्याही कोट्यवधी वर्षे आधीपासून एक नदी पृथ्वीवर वाहत आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या (Australia) शुष्क आणि रखरखीत वाळवंटातून वाहणारी ‘फिन्के’ (Finke River) ही जगातील सर्वात जुनी ज्ञात नदी मानली जाते. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, ही नदी तब्बल ३५० ते ४०० दशलक्ष (३५ ते ४० कोटी) वर्षे जुनी आहे. याचाच अर्थ, जेव्हा पृथ्वीवर डायनासोर फिरत होते, तेव्हाही ही नदी याच मार्गाने वाहत होती!
12 Jan 2026 02:49 PM (IST)
शनिदेवाला शास्त्रात धर्मराज देखील म्हटले आहे. ते प्रत्येक व्यक्तीच्या चांगल्या-वाईट कर्मांची नोंद ठेवतात. अशा परिस्थितीत माणसाने आपले कर्म चांगले ठेवावे, तरच शनिदेवाची कृपा त्याच्यावर होऊ शकते. आठवड्यातील प्रत्येक दिवस वेगवेगळ्या देवी-देवतांना समर्पित असतो. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिवारी शनिदेवाची पूजा करण्याची परंपरा आहे. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही शनिवारी या ४ गोष्टी पाहिल्या असतील तर समजून घ्या शनिदेवाची कृपा तुमच्यावर लवकरच होणार आहे. शनिवारी कोणत्या गोष्टी पाहणे खूप शुभ मानले जाते, जाणून घेऊया.
12 Jan 2026 02:45 PM (IST)
वाॅशिंग्टन सुंदरच्या जागेवर आयुष बडोनी मिळाली भारतीय संघात स्थान : भारताचा संघ विश्वचषकाला काही दिवस शिल्लक असताना सध्या न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका खेळत आहे. टीम इंडियाचा विकेटकिपर रिषभ पंत मालिका सुरू होण्याच्या एक दिवसाआधी जखमी झाला आणि त्याला संघ सोडावा लागला. तर न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेच्या पहिल्याच सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने सामना जिंकला पण टीम इंडियाला मोठा धक्का बसला आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेमध्ये भारताचा अष्टपैलू वाॅशिंग्टन सुंदर याला दुखापत झाली होती. आता त्याला त्यामुळे संघ सोडावा लागला आहे.
12 Jan 2026 02:40 PM (IST)
Pakistan drone intrusion Jammu Kashmir 2026 : थंडीचा कडाका आणि दाट धुक्याचा फायदा घेत पाकिस्तानने भारताच्या पश्चिम सीमेवर पुन्हा एकदा कुरापत काढली आहे. रविवारी संध्याकाळी ७ वाजेच्या सुमारास जम्मू-काश्मीरच्या सांबा, राजौरी आणि पूंछ जिल्ह्यांत आंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) आणि नियंत्रण रेषेवर (LoC) संशयास्पद ड्रोनच्या हालचालींमुळे खळबळ उडाली. भारतीय लष्कराच्या सतर्कतेमुळे पाकिस्तानचा हा घुसखोरीचा आणि शस्त्रास्त्रे पुरवण्याचा कट उधळला गेला असून, सध्या संपूर्ण सीमाभागात ‘हाय अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे.
12 Jan 2026 02:35 PM (IST)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचाराचा धुराळा उडाला आहे. राज्यातील मुंबई,पुणे आणि 29 पालिकांच्या निवडणूका जाहीर झाल्या असून येत्या 15 जानेवारीला मतदान होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यात प्रचार सुरु असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे दौरा केला आहे. संवाद पुणेकरांशी या मुलाखत कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध राजकीय विषयांवर भाष्य केले. तसेच महापालिका निवडणूका आणि राजकारणावर फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याचबरोबर पुण्यातील राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यावर देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.
12 Jan 2026 02:30 PM (IST)
भारत-बांगलादेश संघर्ष : बीसीसीआय आणि बीबीसी यांच्यामध्ये टी20 विश्वचषकावरून सध्या वाद सुरू आहे. भारत आणि बांग्लादेश या दोन देशांमध्ये तणावाचे वातावरण असल्यामुळे त्याचा परिणाम क्रिकेवरही पाहायला मिळत आहे. भारतामध्ये होणारे लीग आयपीएलमध्ये बांग्लादेशी खेळाडूंना बॅन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता होणाऱ्या आगामी विश्वचषकासाठी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतामध्ये येण्यास नकार दिला आहे.
12 Jan 2026 02:25 PM (IST)
Maharashtra Politics: राज्य निवडणूक आयोगाला कोर्टाने सुप्रीम दिलासा दिला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यासाठी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. 15 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला मुदतवाढ दिली आहे. निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टाकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
12 Jan 2026 02:20 PM (IST)
Trump NATO statement January 2026 : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ माजवून दिली आहे. त्यांनी केवळ नाटोच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही, तर “नाटो (NATO) आज जिवंत आहे कारण मी तो वाचवला आहे,” असे मोठे विधान केले आहे. दुसरीकडे, ग्रीनलँड या डेन्मार्कच्या स्वायत्त प्रदेशावर ताबा मिळवण्याच्या ट्रम्प यांच्या हट्टामुळे अमेरिका आणि युरोपीय देशांमधील संबंध ऐतिहासिक नीचांकावर पोहोचले आहेत.
12 Jan 2026 02:15 PM (IST)
चिमूर: राज्य वन्यजीव मंडळाचा विरोध डावलून राज्य सरकारने ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या अतिसंवेदनशील वन्यजीव कॉरीडोर प्रस्तावित लोहखणीज प्रकल्पाला मंजुरी दिली. त्यामुळे पर्यावरण व वन्यजीव संवर्धनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचा परीणाम ताडोबातील वाघांसह इतर वन्यप्राण्यांवर होणार त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी पर्यावरण प्रेमींमधून करण्यात येत आहे.
12 Jan 2026 02:01 PM (IST)
माही विजने नदीमला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यापासून लोकांनी तिला ट्रोल करायला सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला जय भानुशाली आणि अंकिता लोखंडे यांनी माहीला पाठिंबा दिला आणि आता अर्पिता खानही पुढे आली आहे.
12 Jan 2026 01:55 PM (IST)
इराणमधील (Iran) अंतर्गत निदर्शने आता जागतिक युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहोचली आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अलिकडेच इराणला लष्करी हल्ल्याची उघड धमकी दिल्यानंतर, आता इराणच्या गोटात मोठी अस्वस्थता निर्माण झाल्याचे दिसत आहे. ११ जानेवारी रोजी एअर फोर्स वन (Air Force One) विमानात पत्रकारांशी संवाद साधताना ट्रम्प यांनी एक खळबळजनक विधान केले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांनी अमेरिकेशी चर्चा करण्यासाठी संपर्क साधला असून लवकरच दोन्ही देशांमध्ये एक महत्त्वाची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
12 Jan 2026 01:45 PM (IST)
महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आणि पालकांसाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून गुरुवार, १५ जानेवारी रोजी २९ महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या भागात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. कारण या क्षेत्रात महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे. ही सुट्टी महानगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालये, महानगरपालिका, मंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये जारी करण्यात आली. मात्र शाळा सलग पाच दिवस बंद राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कसं ते जाणून घेऊया…
12 Jan 2026 01:35 PM (IST)
भारतातील सर्वांत मोठ्या स्टॉक एक्सचेंज, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या बहुप्रतिक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) बद्दल मोठी बातमी समोर आली आहे. सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) लवकरच एनएसईला प्रमुख नियामक मान्यता देऊ शकते. सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी संकेत दिले आहेत की, एनएसईच्या आयपीओसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) या महिन्याच्या अखेरीस जारी केले जाऊ शकते. पांडे म्हणाले की, मला वाटते की आम्ही एनएसई आयपीओसाठी एनओसी जारी करण्याच्या खूप प्रगतीच्या टप्प्यात आहोत.
12 Jan 2026 01:25 PM (IST)
प्रभासचा “द राजा साब” हा चित्रपट ९ जानेवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला आहे. चित्रपटाची सुरुवात चांगली झाली आहे, पण नंतर प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून आलेल्या नकारात्मक पुनरावलोकनांमुळे आणि कमकुवत कथानकामुळे चित्रपटाला मोठा धक्का बसला आहे. आठवड्याच्या शेवटी त्याच्या कमाईत लक्षणीय घट देखील झालेली दिसून आली आहे. परंतु, चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर तीन दिवसांतच चित्रपटाने अनेक रेकॉर्डस् मोडले असल्याचे समोर आले आहे. “द राजा साब” ने कोणते रेकॉर्डस् मोडले आहेत जाणून घेऊयात.
12 Jan 2026 01:15 PM (IST)
छोट्या व प्रादेशिक पक्षांना फोडून त्यांना कमकुवत करण्याचे काम भारतीय जनता पक्षाने केले आहे. काँग्रेसमध्ये अवसान राहिलेले नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांना संपवून एकपक्षीय राजवट आणण्याचा भाजपचा डाव उधळून लावा,” असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मतदारांना केले. हुकुमशाही पद्धतीने वागणाऱ्या भाजपाशी दोन हात करण्याची धमक केवळ वंचित बहुजन आघाडीकडेच आहे, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
12 Jan 2026 01:07 PM (IST)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी व्हेनेझुएलानंतर आता क्युबावर निशाणा साधला आहे. ट्रम्प यांनी क्युबाला अमेरिकेसोबत करार करण्याची धमकी दिली आहे. असे न केल्यास क्युबाला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले असे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे.दरम्यान ट्रम्प यांनी आता क्युबा टार्गेट केलं आहे. त्यांनी क्युबाला धमकी दिली आहे की, अमेरिकेसोबत त्यांनी करार करावा. अन्यथा त्यांना व्हेनेझुएलाकडून तेल किंवा पैसा मिळणार नाही. त्यांच्या या धमकीमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
12 Jan 2026 01:00 PM (IST)
सातत्यासह उच्च प्रगतीशील गतिमान व्यवसायिक वातावरणामध्ये, BMW Group India ने पुन्हा एकदा सर्वोत्तम वार्षिक कार विक्रीची नोंद प्रस्थापित केली. कंपनीद्वारे 2025 चा वर्षामध्ये 18,001 कार्सची विक्री केली गेली, ज्यामुळे एका वर्षातील विक्रीची तुलना केल्यास यावर्षी सर्वोत्तम अशी 14% वाढ झाली. BMW चे 17,271 युनिट्स आणि MINI चे 730 युनिट्स मिळून विकले गेले आहे. BMW Motorrad ने देखील 5,841 मोटरसायकलची विक्री केली आहे.
12 Jan 2026 12:50 PM (IST)
साताऱ्यामध्ये ह्रदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे. पत्नीच्या डिलिव्हरीसाठी सुट्टी काढून गावी आलेल्या भारतीय जवानाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. साताऱ्यामध्ये (Satara News) ही घटना घडली असून यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. भारतीय सैन्य दलात (Indian Army) कार्यरत असलेले जवान प्रमोद परशुराम जाधव यांचा सुट्टीवर आलेले असताना रस्ते अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. यामुळे दरे गावावर शोककळा पसरली. एकीकडे बाळाला जन्म देत असताना दुसरीकडे वडिलांचा मृत्यू झाला आहे. अवघ्या आठ तासांमध्ये बाळाने वडिलांना भावनिक निरोप दिल्याची घटना समोर आली आहे.
12 Jan 2026 12:40 PM (IST)
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीव राज्य सरकारकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवार 13 जानेवारीपासून 16 जानेवारीपर्यंत दारुची सर्व दुकानं, बार आणि परमिट रुम बंद राहणार आहेत. मतदान आणि मतमोजणीच्या दिवसात सार्वजनिक ठीकणी मद्यपानावरही मनाई आहे. हा निर्णय निवडणुकीच्या शांततेसाठी आणि मतदार सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा ठरतो.
12 Jan 2026 12:30 PM (IST)
सोशल मीडियावर तसे तर हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ हे संतापजनक असतात. तर काही व्हिडिओ थेट मनाला भिडतात. सध्या असाच एक गोंडस असा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. अलीकडच्या काळात नात्यांमधील प्रेम, विश्वास आणि आपुलकी मिटत चालली आहे. प्रेम हे केवळ लाईक्स, स्टेटस आणि रिलपर्यंतच मर्यादित राहिले आहे.
12 Jan 2026 12:20 PM (IST)
मस्ती” फ्रँचायझीच्या चौथ्या भागात पुन्हा एकदा रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय आणि आफताब शिवदासानी हे त्रिकूट दिसले. जरी हा प्रौढ विनोदी चित्रपट थिएटरमध्ये प्रेक्षकांना प्रभावित करण्यात अपयशी ठरला असला तरी, आता तो डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हा चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कधी आणि कुठे प्रदर्शित होणार आहे हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.
12 Jan 2026 12:10 PM (IST)
राज्यात महानगरपालिका निवडणुका अनुषंगाने घडामोडींना वेग आला आहे, आरोप प्रत्यारोपांने राजकीय वातावरण तापलं आहे, अशातच पिंपरी मध्ये राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या घरात भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी धिंगाणा घातल्याची घटना समोर आली आहे, शिवीगाळ करत विनयभंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसा गुन्हाही नोंदवण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. 33 वर्षीय डॉ. महिलेने तशी फिर्याद दिली आहे.
12 Jan 2026 12:00 PM (IST)
इISRO Rocket Launch : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) २०२६ या वर्षातील आपली पहिली मोहीम यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केली आहे. पीएसएलव्ही-सी६२ रॉकेटने आज, १२ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी १०:१७ वाजता सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या (एसडीएससी) पहिल्या प्रक्षेपण पॅडवरून उड्डाण केले. या मोहिमेत, रॉकेटने 'अन्वेषा' (ईओएस-एन१) सह एकूण १६ उपग्रहांना कक्षेत यशस्वीरित्या प्रक्षेपित केले.
12 Jan 2026 11:55 AM (IST)
प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी अलीकडेच म्हटले आहे की हिजाब परिधान करणारी महिला एके दिवशी भारताची पंतप्रधान होईल असे वक्तव्य महाराष्ट्रामध्ये केले होते. औवैसी यांच्या वक्तव्यावर आता दिल्ली सरकारचे मंत्री कपिल मिश्रा यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, एक दिवस ओवेसींना स्वतः बुरखा घालून पळून जावे लागू शकते, अशी टीका केली आहे.
12 Jan 2026 11:50 AM (IST)
शिवतीर्थावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, , ‘मराठीसाठी एकत्र आलोत. आमच्यात वाद नव्हते. ते वाद आम्ही गाडून टाकले आहेत. मराठी आणि हिंदुंसाठी एक आलो आहोत. महापालिकेची निवडणूक आहे. भाजप काय करतं. पूर्वी विकृत डान्स होता. रोम्बासोम्बा म्हणायचे. लोकांनी विरोध केल्यावर तो बंद झाला. तसंच प्रत्येक निवडणुकीत भाजप रोम्बासोम्बा डान्स करत आहेत.फडणवीस म्हणाले होत की उद्धव ठाकरेंचे एक विकासाचं भाषण दाखवा, मी हजार रुपये देतो याचा उल्लेख करत उद्धव ठाकरे म्हणाले नको चोराचा पैसा नको. मोदींपासून तुम्ही लोकांनी तुमचं एक भाषण हिंदू मुस्लिम शिवायचं दाखवा एक लाख रुपये देतो असेही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी चॅलेंज दिले.