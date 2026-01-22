Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Top Marathi News Today Live : महापौरपदाची आरक्षण सोडत आज; राज्यातील राजकीय पक्षांच्या हालचालींना वेग

Marathi Breaking Live Updates : राजकारण, समाजकारण, अर्थविश्व, क्रीडा, मनोरंजनसह देश-विदेशातील इतर महत्त्वाच्या आणि ताज्या घडामोडींसाठी 'नवराष्ट्र'ला भेट देत राहा...

Updated On: Jan 22, 2026 | 06:38 PM
LIVE
  • 22 Jan 2026 06:38 PM (IST)

    22 Jan 2026 06:38 PM (IST)

    ‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

    Dagdusheth Halwai Ganapati : पुणे : जय गणेश, जय गणेश… श्रीमंत दगडूशेठ गणपती की जय… चा जयघोष आणि वक्रतुंडाचे रूप आगळे, मोठाले कान बारीक डोळे, मूषकाच्या पाठी बसून खेळे, जो बाळा जो जो रे जो… असे पाळण्याचे स्वर श्रीमंत दगडूशेठ गणपती मंदिरात निनादले. लाडक्या गणपती बाप्पाचा माघ शुध्द चतुर्थीला जन्म सोहळा साजरा होताना मंदिरात पाळण्यावर पुष्पवृष्टी करीत असताना गणेशभक्तांचा उत्साह शिगेला पोहोचला. पारंपरिक वेशात सहभागी महिला आणि शेकडो भक्तांच्या उपस्थितीत सुवर्णपाळण्यात यंदाही गणेश जन्म सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. हा श्री गणेशाचा विनायक अवतार आहे.

  • 22 Jan 2026 06:31 PM (IST)

    22 Jan 2026 06:31 PM (IST)

    थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

    नोकरीच्या शोधात थायलंडला गेलेल्या किमान १६ भारतीय नागरिकांना म्यानमार-थायलंड सीमेवर ओलीस ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एआयएमआयएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी या संदर्भात माहिती शेअर करत केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. या पीडितांमध्ये हैदराबादच्या तीन तरुणांचा समावेश असून त्यांना म्यानमार सीमेवर नेऊन गुलामांप्रमाणे वागवले जात असल्याचे उघड झाले आहे.

  • 22 Jan 2026 06:18 PM (IST)

    22 Jan 2026 06:18 PM (IST)

    मराठी झेंडा रोविला! राष्ट्रीय ‘वीर गाथा 5.0’ स्पर्धेच्या महाराष्ट्रातील १९ विजेत्यांना कर्तव्य पथावर आमंत्रण

    भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर संरक्षण मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय आणि मायगव्ह (MyGov) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0’ या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला असून, यात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत देशपातळीवर आपले वर्चस्व सिद्ध केले आहे. देशातील ‘सुपर 100’ विजेत्यांमध्ये सर्वाधिक 19 विद्यार्थी महाराष्ट्राचे असून, यामध्ये 14 मुली आणि 5 मुलांचा समावेश आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षानिमित्त ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ अंतर्गत 2021 पासून सुरू झालेला ‘वीर गाथा’ हा उपक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्तीची भावना जागृत करण्यासाठी आणि शौर्य पुरस्कार विजेत्यांच्या पराक्रमाची ओळख करून देण्यासाठी राबवला जात आहे. यंदाची ‘वीर गाथा 5.0’ ही त्याची पाचवी आवृत्ती असून, यामध्ये देशभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

  • 22 Jan 2026 06:03 PM (IST)

    22 Jan 2026 06:03 PM (IST)

    Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

    पुणे: राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान झालं, तर 16 जानेवारीला मतमोजणी झाली आणि यानंतर आज महापालिकेमधील महपौरपदाच्या आरक्षण सोडतीबाबत घोषणा झाली. सर्व महापालिकांसाठी महापौरपदाची आरक्षण सोडत काढली गेली असून पुणे महानगरपालिकेसाठी सर्वसाधारण महिला प्रवर्गाची सोडत निघाली असल्याने भाजपकडून या नावांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

  • 22 Jan 2026 05:52 PM (IST)

    22 Jan 2026 05:52 PM (IST)

    सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

    सिंधुदुर्गातील कुडाळ तालुक्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्जांची छाननी पार पडली. जिल्हा परिषदेच्या ४ उमेदवारांचे अर्ज अवैध ठरले आहेत.अवैध अर्जांमध्ये वर्षा कुडाळकर, रामदास ठाकूर, अंकुश जाधव आणि कल्पेश मसगे यांचा समावेश आहे. पंचायत समितीतील सर्व उमेदवारी अर्ज वैध ठरले आहेत. अर्जांची छाननी प्रक्रिया निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडली.

     

  • 22 Jan 2026 05:21 PM (IST)

    22 Jan 2026 05:21 PM (IST)

    स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

    स्वीकृत नगरसेवक म्हणून माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा असताना पक्ष जी जवाबदारी देईल ती जवाबदारी स्वीकारणार असल्याचे वक्तव्य शेकापचे माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांनी केले आहे. महाविकास आघाडी तर्फे भगत यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी देण्यात येणार असल्याच्या चर्चे नंतर त्यांच्याशी साधण्यात आलेल्या संपर्का नंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.शेकाप नेत्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 2017 मध्ये प्रभाग क्रमांक 9 मधून शेकाप मधून निवडून आलेले माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांनी शेकापतुन भाजपात प्रवेश केलेल्या माजी नगरसेवक रवींद्र भगत यांच्या विरोधात प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये निवडणूक लढली.

  • 22 Jan 2026 05:03 PM (IST)

    22 Jan 2026 05:03 PM (IST)

    ‘जेव्हा अहान कंमेंट करेल…’ ‘Border 2’ साठी रितेशही उत्सुक

    बॉलिवूड अभिनेता रितेश देशमुखने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट शेअर केला आहे. ज्या व्हिडिओमध्ये तो अभिनेता अहान शेट्टीला एक खान विनंती करताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ शेअर करत त्याने लिहिले, ”जर अहान शेट्टीने कमेंट केली, तर मी माझ्या पगारातून मित्रांना बॉर्डर २ दाखवायला नेईन” किंवा ” जर सुनील शेट्टीनं कमेंट केली, तर मी ४० वर्षांनंतर थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहिन”, अशा प्रकारच्या अनेक रील्स सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

  • 22 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    22 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

    हिंदू समाज भोजशाळेला ११ व्या शतकातील वाग्देवी (सरस्वती देवी) चे मंदिर मानतात, तर मुस्लिम समुदाय या वास्तूला कमाल मौला मशीद म्हणतो. २००३ च्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) च्या आदेशानुसार, मुस्लिमांना या ठिकाणी दुपारी १ ते ३ या वेळेत शुक्रवारची नमाज अदा करण्याची परवानगी आहे, तर हिंदूंना वसंत पंचमीला पारंपरिक विधी करण्याची आणि प्रत्येक मंगळवारी विशेष प्रवेशाची परवानगी आहे. तथापि, ज्या वर्षी वसंत पंचमी शुक्रवारी येते, त्या वर्षासाठीच्या व्यवस्थेबद्दल त्यात काहीही नमूद केलेले नाही. २००६, २०१३ आणि २०१६ नंतर २३ जानेवारी हा असा चौथा योगायोग आहे.

  • 22 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    22 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    मीरा-भाईंदरमध्ये पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात; कामगारांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न

    मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या अंतर्गत नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा एकदा गंभीर अपघात घडल्याने कामगारांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हे काम ईगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले असून, कंपनीच्या मनमानी आणि निष्काळजी कारभारामुळे कामगारांच्या जीवाला धोका निर्माण होत असल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत.
    घोडदेव गावात सुरू असलेल्या या पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामादरम्यान अवघ्या सहा महिन्यांपूर्वी मोठी दुर्घटना घडली होती. कॉलमसाठी वापरण्यात आलेले लोखंडी पत्रे अचानक रस्त्यावर कोसळली होती. तसेच टाकीच्या बाजूला असलेली संरक्षण भिंतही पडली होती. या घटनेवेळी कामगारांकडे कोणतीही आवश्यक सुरक्षासाधने नव्हती. ना हेल्मेट, ना सेफ्टी बेल्ट—या निष्काळजीपणामुळे दोन कामगार गंभीर जखमी झाले होते.

  • 22 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    22 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    अहिल्यानगर महापालिकेच्या महापौर पदाबाबत संग्राम जगतापांचे सूचक वक्तव्य

    अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या महापौर पदाच आरक्षण हे ओबीसी महिलासाठी सुटले आहे. आता या पदासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादीतील महिला नगरसेवकांच्या पती आणि कुटुंबियांकडून पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांकडे जोरदार फिल्डिंग लावण्याचे काम सुरु झाले आहे. तर नेत्यांकडून पहिला महापौर कोणत्या पक्षाचा करायचा यावरुन चर्चा सुरु झाली आहे. याबाबत शहराच्या आमदार संग्राम जगताप यांनी प्रतिक्रिया दिली असून भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात मोठ्या संख्येने ओबीसी महिला नगरसेविका आहेत...आता दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांची बैठक होईल मग कोणाचा महापौर करायचा हा निर्णय होईल असं त्यांनी म्हंटल आहे...सोबतच राष्ट्रवादी AP हा अहिल्यानगर मनपात मोठा पक्ष आहे मग आपला महापौर पदावर दावा असेल का? असं विचारला असता शेवटी समन्वय हा महत्त्वाचा आहे दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचे याबाबत बैठक होईल आणि मगच पुढे निर्णय होईल असं आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे.

  • 22 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    22 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    अहिल्यानगर महापालिकेच्या महापौर पदावर राष्ट्रवादी करणार दावा?

    अहिल्यानगर महानगरपालिकेच्या महापौर पदाच आरक्षण हे ओबीसी महिलासाठी सुटले आहे. आता या पदासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादीतील महिला नगरसेवकांच्या पती आणि कुटुंबियांकडून पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांकडे जोरदार फिल्डिंग लावण्याचे काम सुरु झाले आहे. तर नेत्यांकडून पहिला महापौर कोणत्या पक्षाचा करायचा यावरुन चर्चा सुरु झाली आहे. याबाबत शहराच्या आमदार संग्राम जगताप यांनी प्रतिक्रिया दिली असून भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षात मोठ्या संख्येने ओबीसी महिला नगरसेविका आहेत...आता दोन्ही पक्षांच्या प्रमुखांची बैठक होईल मग कोणाचा महापौर करायचा हा निर्णय होईल असं त्यांनी म्हंटल आहे...सोबतच राष्ट्रवादी AP हा अहिल्यानगर मनपात मोठा पक्ष आहे मग आपला महापौर पदावर दावा असेल का? असं विचारला असता शेवटी समन्वय हा महत्त्वाचा आहे दोन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचे याबाबत बैठक होईल आणि मगच पुढे निर्णय होईल असं आमदार जगताप यांनी म्हटले आहे.
    --

  • 22 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    22 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    महापौर आरक्षण जाहीर होताच मिरा-भाईंदरमध्ये मनसेचे बॅनर; मराठीच महापौर करण्याची मागणी पुन्हा ऐरणीवर

    मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी आरक्षणाची सोडत जाहीर होताच शहरात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले आहे. महापौरपदासाठी खुला प्रवर्ग – महिलांसाठी राखीव आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने शहरात आक्रमक बॅनरबाजी करण्यात आली आहे. “मिरा-भाईंदरचा महापौर मराठीच व्हावा, अन्यथा…” अशा आशयाचे बॅनर शहरातील विविध ठिकाणी झळकले असून, हे बॅनर मनसे शहर अध्यक्ष संदीप राणे यांच्या नेतृत्वाखाली लावण्यात आल्याची माहिती आहे.

  • 22 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    22 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    नागपूर येथे विज्ञान प्रदर्शनाचे राज्यस्तरीय आयोजन!

    राज्य विज्ञान संस्था नागपूर, शिक्षण विभाग जिल्हा परिषद वाशिम, विज्ञान अध्यापक मंडळ, जिल्हा मुख्याध्यापक संघ तसेच ज्ञानेश्वर माऊली विद्यालय, कोंडाळा महाली यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात यावर्डी येथील बाबासाहेब धाबेकर माध्यमिक विद्यालयाचा विद्यार्थी प्रतीक काळेकर याने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. माध्यमिक दिव्यांग गटात ‘होम सिक्युरिटी अलार्म’ या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पासाठी त्याला प्रथम क्रमांक मिळाला असून राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी त्याची निवड झाली आहे.

  • 22 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    22 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    PCB ची जाहिरात फसली! भारतीय क्रिकेटपटूंना डीवचण्याचा प्रयत्न अंगलट

    प्रोमोमध्ये एक ऑस्ट्रेलियन चाहता टॅक्सी ड्रायव्हरशी बोलताना दिसत आहे. तो टॅक्सीतून उतरून निघून जाताना, पाकिस्तानी टॅक्सी ड्रायव्हर त्याला थांबवून उर्दूमध्ये म्हणतो, “तू हस्तांदोलन करायला विसरलास. असे दिसते की तुला तुझ्या शेजाऱ्यांनीही थांबवले होते.” आशिया कप दरम्यान भारताकडून पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास टाळले होते. त्यामुळे ही जाहिरात बनवली गेल्याचे दिसते. पाकिस्तान धक्का बसला होता आणि असे दिसत आहे की,  ते अजून देखील या धक्क्यातून सावरलेले दिसत नाही.अशी वादग्रस्त जाहिरात प्रसिद्ध करून पाकिस्तानने वाद ओढवून घेतला आहे. सोशल मीडियावर पाकिस्तानवर मोठ्या प्रमाणात टीका होताना दिसत आहे. अनेकांचा असा विश्वास आहे की पीसीबीने अशी जाहिरात तयार करून एक संवेदनशील मुद्दा पुन्हा एकदा पेटवला आहे. या जाहिरातीत टी-२० कर्णधार सलमान अली आगा देखील दिसून येत आहे. ज्यामुळे सोशल मीडियावर चाहते अधिकच संतप्त झाले आहे.

  • 22 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    22 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    उरण तालुक्यात माघी गणेशोत्सव उत्साहात

    उरण तालुक्यातील चिरनेर, सोनारी, नागाव, खोपटा, केगाव–विनायक, बोकडविरा आदी गावांमध्ये माघी गणेशोत्सव मोठ्या भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या चिरनेर येथील श्री महागणपती मंदिरात पहाटेपासून दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होती. मंदिर परिसर आकर्षक सजावटीने नटला होता. याशिवाय तालुक्यातील विविध गावांतील गणेश मंदिरांत धार्मिक कार्यक्रम व महाप्रसादाच्या आयोजनातून गणेश जयंती उत्साहात साजरी करण्यात आली. भाविकांनी रांगेत उभे राहून बाप्पांचे दर्शन घेत दिवसाची सुरुवात केली. तालुक्यामध्ये सर्वत्र भक्तिमय वातावरण यानिमित्ताने पहायला मिळाले.

  • 22 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    22 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    अहिल्यानगरमध्ये गणेश जयंती उत्साहात साजरी, दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी

    गणेश जयंती निमित्ताने अहिल्यानगर शहराचे ग्रामदैवत असलेल्या माळीवाडा येथील विशाल गणपती मंदिरात आज भाविकांची मोठी गर्दी उसळली होती. पहाटेपासूनच गणरायाच्या दर्शनासाठी नागरिकांनी रांगा लावल्या होत्या. गणेश जयंतीनिमित्त मंदिर परिसरात आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. दुपारी बारा वाजता गणेश जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी शहराचे आमदार संग्राम जगताप यांच्या हस्ते आरती आणि महापूजा पार पडली. शहरासह परिसरातील भाविकांनी “गणपती बाप्पा मोरया”च्या जयघोषात गणरायाचे दर्शन घेतले. भाविकांनी गणरायाकडे सुख-समृद्धी, आरोग्य आणि शांततेसाठी प्रार्थना केली. तसेच कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मंदिर प्रशासन तसेच पोलिस बंदोबस्तही तैनात करण्यात मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष अभय आगरकर यांनी सांगितलं.

  • 22 Jan 2026 04:08 PM (IST)

    22 Jan 2026 04:08 PM (IST)

    स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

    पनवेल ग्रामीण ( वा ) स्वीकृत नगरसेवक म्हणून माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा असताना पक्ष जी जवाबदारी देईल ती जवाबदारी स्वीकारणार असल्याचे वक्तव्य शेकाप चे माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांनी केले आहे. महाविकास आघाडी तर्फे भगत यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून संधी देण्यात येणार असल्याच्या चर्चे नंतर त्यांच्याशी साधण्यात आलेल्या संपर्का नंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.शेकाप नेत्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 2017 मध्ये प्रभाग क्रमांक 9 मधून शेकाप मधून निवडून आलेले माजी नगरसेवक गोपाळ भगत यांनी शेकापतुन भाजपात प्रवेश केलेल्या माजी नगरसेवक रवींद्र भगत यांच्या विरोधात प्रभाग क्रमांक 10 मध्ये निवडणूक लढली. मात्र या लढतीत गोपाळ भगत यांचा पराभव झाल्याने पक्ष आदेश पाळणाऱ्या गोपाळ भगत यांना स्वीकृत नगरसेवक म्हणून शेकाप कडून संधी दिली जाणार असल्याची चर्चा सध्या पनवेल परिसरात आहे.

  • 22 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    22 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव

    वर्धा: वर्धा येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका मानिसक रुग्णाने नग्नावस्थेत घराबाहेर येऊन एका वृद्धाच्या डोक्यात दंडुक्याने हल्ला केला. त्याने एक वेळा नाही तर दहा ते पंधरा वेळा प्रहार करत डोक्याचे दोन तुकडे केले. एवढेच नाही तर त्याने एका लहान मुलाला आणि दोन वृद्ध व्यक्तींनाही मारहाण केली. यात एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली. त्यांचा सेवाग्राम येथील रुग्णालयात उपचार सुरु असतांना दुपारी त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला.

    वाचा सविस्तर 

  • 22 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    22 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    Maharashtra Politics: अपक्ष वाढवणार टेंशन

    सातारा: अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस बुधवारी होता. सकाळपासून इच्छूकांनी शक्तीप्रदर्शन करत आपला अर्ज दाखल केल्याने अर्ज स्वीकृती केंद्रावर गर्दी झाली होती. सातारा जिह्यात भाजपाने तब्बल ६० ठिकाणी जिल्हा परिषदेसाठी अर्ज भरले असून पंचायत समितीसाठी ११८ ठिकाणी अर्ज भरले आहेत. शिंदे गटाचे नेते एबी फॉर्म वाटून चक्क आजारी पडल्याने माहिती समजू शकली नाही. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने १८ जिल्हा परिषद गट आणि २६ गणात उमेदवार उभे केले आहेत. राष्ट्रवादी अजितदादा गटानेही अर्ज मोठया संख्येने भरलेले आहेत. त्यांची आकडेवारी समजू शकली नाही. दरम्यानअर्ज छाननी दि. २२ रोजी असून दि. २३ ते २७ दरम्यान अर्ज मागे घेण्याची मुदत असल्याने त्या दरम्यान निवडणूकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

    वाचा सविस्तर

  • 22 Jan 2026 03:25 PM (IST)

    22 Jan 2026 03:25 PM (IST)

    Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेस–वंचितची अधिकृत आघाडी

    पुणे : पुणे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या २०२५–२०२६ या कालावधीतील आगामी निवडणुकांसाठी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यात अधिकृत आघाडी झाल्याची घोषणा बुधवारी करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ७३ आणि पंचायत समितीच्या १४६ जागांवर ही आघाडी संयुक्तपणे निवडणूक लढवणार आहे.

    वाचा सविस्तर 

  • 22 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    22 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा

    IND W vs SA W: महिला क्रिकेट खेळाडू सध्या महिला प्रिमियर लीग खेळण्यामध्ये व्यस्त आहेत. सध्या या लीगमध्ये खेळाडूंचा दमदार फार्म पाहायला मिळत आहे. भारताच्या महिला खेळाडू डब्ल्यूपीएलआधी श्रीलंकेविरुद्ध मालिका खेळली आणि ती मालिका संघाने एकतर्फी नावावर केली. तर आता डब्ल्यूपीएल झाल्यानंतर भारतीय महिला संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे. त्यानंतर आता बीसीसीआयने आणखी एकदा मालिकेची घोषणा केली आहे.

    वाचा सविस्तर

  • 22 Jan 2026 03:04 PM (IST)

    22 Jan 2026 03:04 PM (IST)

    IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माचा आणखी एक पराक्रम!

    Abhishek Sharma breaks record in T20 :  भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. नागपूरमध्ये खेळवण्यात आलेल्या या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात, भारताचा स्फोटक सलामीवीर अभिषेक शर्माने आणखी एक ऐतिहासिक टप्पा गाठून आपली छाप पाडली आहे. तो टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद ५००० धावा पूर्ण करणारा फलंदाज ठरला आहे.

    वाचा सविस्तर

  • 22 Jan 2026 03:01 PM (IST)

    22 Jan 2026 03:01 PM (IST)

    रशियाची मोठी खेळी! गाझा 'Board Of Peace' साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण...

    Putin on Gaza Peace of Board : मॉस्को : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात गाझा (Gaza) युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर एक मोठा प्रस्ताव मांडला आहे. पुतिन यांनी रशिया गाझा बोर्ड ऑफ पीसला १ अब्ज डॉलर्स निधी देण्याचे मान्य केले आहे. परंतु हा निधी रशियाने नव्हे, तर अमेरिकेने जप्त केलेल्या रशियाच्या संपत्तीतून देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे आतंरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.

  • 22 Jan 2026 02:54 PM (IST)

    22 Jan 2026 02:54 PM (IST)

    अपक्ष वाढवणार टेंशन; वाई, साताऱ्यात मैत्रीपूर्ण लढती तर…

    अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस बुधवारी होता. सकाळपासून इच्छूकांनी शक्तीप्रदर्शन करत आपला अर्ज दाखल केल्याने अर्ज स्वीकृती केंद्रावर गर्दी झाली होती. सातारा जिह्यात भाजपाने तब्बल ६० ठिकाणी जिल्हा परिषदेसाठी अर्ज भरले असून पंचायत समितीसाठी ११८ ठिकाणी अर्ज भरले आहेत. शिंदे गटाचे नेते एबी फॉर्म वाटून चक्क आजारी पडल्याने माहिती समजू शकली नाही. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने १८ जिल्हा परिषद गट आणि २६ गणात उमेदवार उभे केले आहेत. राष्ट्रवादी अजितदादा गटानेही अर्ज मोठया संख्येने भरलेले आहेत. त्यांची आकडेवारी समजू शकली नाही.

  • 22 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    22 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, पोलीसाचाही सहभाग; कोट्यवधीचा मुद्देमाल सापडला

    पुणे : पुणे तसेच ग्रामीण भागातून देशात ड्रग्ज रॅकेट चालविले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव सातत्याने समोर येत असून, पुणे ग्रामीण पोलिसांनी शिरूर शहरात मोठी कारवाई करून आणखी रॅकेट उघडकीस आणले आहे. यावेळी पोलिसांनी तब्बल साडे दहा किलो मेफेड्रोनचा साठा जप्त केला आहे. विशेष म्हणजे, या रॅकेटमध्ये आहिल्यानगर पोलिस दलातील एका पोलिस हवालदाराचाही समावेश समोर आला असून, त्यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

  • 22 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    22 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    अक्षर पटेलच्या दुखापतीनंतर दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग 11 मध्ये बदल होणार?

    नागपूरमध्ये शानदार कामगिरी केल्यानंतर टीम इंडियाचे मनोबल उंचावले आहे. मालिकेतील दुसरा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना २३ जानेवारी रोजी रायपूर येथे होणार आहे. पहिल्या टी-२० मध्ये टीम इंडियासाठी सर्व काही व्यवस्थित झाले. अभिषेक शर्मा आणि रिंकू सिंग यांची फलंदाजी प्रभावी होती, तर संघाच्या गोलंदाजांनीही चांगली कामगिरी केली. तथापि, विजय असूनही, भारतीय संघाच्या प्लेइंग ११ मध्ये बदल होऊ शकतो.

  • 22 Jan 2026 02:35 PM (IST)

    22 Jan 2026 02:35 PM (IST)

    O Romeo च्या ट्रेलर लाँच दरम्यान भडकले नाना पाटेकर, अर्ध्यातूनचं सोडला कार्यक्रम; Video Viral

    शाहिद कपूर आणि तृप्ती डिमरी यांच्या "ओ रोमियो" या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. सर्वांना हा चित्रपट नक्कीच आवडेल अशी अपेक्षा आहे. परंतु, नाना पाटेकर ट्रेलर लाँच कार्यक्रम भडकलेले दिसत नाही आहे.

  • 22 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    22 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    आरक्षण सोडतीवरुन पेटलं रान! BMC आरक्षणावर शिवसेना ठाकरे गटाचा आक्षेप

    राज्यातील 29 महापालिकांचे आरक्षण सोडत जाहीर झाले आहे. यामध्ये राज्यातील १५ महापालिकांवर महिला राज असणार आहे. तर १४ ठिकाणी सर्वसाधारण वर्गाला संधी मिळणार आहे. ४ महापालिकांमध्ये ओबीसी महिला, तर ९ महापालिकांमध्ये खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण लागू होणार आहे. आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेवर (BMC Election 2026) सर्वसाधारण महिला महापौर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाकडून आक्षेप घेतला जात आहे. मुंबई महापौर (BMC Mayor) आरक्षण सोडतीवर माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी आक्षेप घेत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

  • 22 Jan 2026 02:21 PM (IST)

    22 Jan 2026 02:21 PM (IST)

    आगामी निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात बंडखोरी; हजारपर्यंत उमेदवारी अर्ज…

    जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी नामनिर्देशन पत्र भरण्यासाठी उमेदवारांची मोठी गर्दी उसळली होती. रत्नागिरी जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये शिवसेना भाजप युती तसेच ठाकरे शिवसेना आणि अन्य घटक पक्षांची महाविकास आघाडी यांच्यामध्ये मुख्य लढत होणार आहे. काही ठिकाणी शिवसेना आणि भाजपमध्ये दुरावा निर्माण झाला आहे विशेषतः खेडमध्ये भाजपने आपण स्वबळावर लढणार असल्याची घोषणा केल्यामुळे जिल्ह्यातील युती काही भागात तुटल्याची माहिती समोर येत आहे.

  • 22 Jan 2026 02:16 PM (IST)

    22 Jan 2026 02:16 PM (IST)

    इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले

    मध्य पूर्वेतील तणाव आता केवळ युद्धापुरता मर्यादित राहिला नसून, तो थेट जागतिक संस्थांच्या अस्तित्वावर येऊन ठेपला आहे. इस्रायलने (Israel) मंगळवारी एक अत्यंत धाडसी आणि वादग्रस्त पाऊल उचलत पूर्व जेरुसलेममधील संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘पॅलेस्टिनी निर्वासित एजन्सी’चे (UNRWA) मुख्यालय जमीनदोस्त करण्यास सुरुवात केली आहे. या कारवाईमुळे इस्रायल आणि संयुक्त राष्ट्र (United Nations) यांच्यातील संबंध आतापर्यंतच्या सर्वात खालच्या पातळीवर पोहोचले आहेत.

  • 22 Jan 2026 02:10 PM (IST)

    22 Jan 2026 02:10 PM (IST)

    महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर; पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण

    पुणे : राज्यातील 29 महापालिका निवडणुकीचे निकाल समोर आले आहेत. त्यानंतर आता महापौरपदावर कोण याची आरक्षण सोडत आज जाहीर झाली आहे. महानगरपालिका संस्थांमधील महापौरपदांसाठीची सोडत गुरुवारी सकाळी ११ वाजता आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्र नगरविकास विभागाने एक आदेश जारी केला आहे की, हे राज्य सचिवालय (मंत्रालय) येथे काढण्यात येईल. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये खुला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे.

  • 22 Jan 2026 02:06 PM (IST)

    22 Jan 2026 02:06 PM (IST)

    विशालने प्रभूला दाखवला शब्दांचा फरक! विशालच्या नव्या अंदाजाने जिंकले चाहत्यांचे मन

    कलर्स मराठीवरील ‘बिग बॉस मराठी’च्या घरात केवळ वादच नाही, तर कधीकधी खेळीमेळीच्या वातावरणात महत्त्वाची शिकवणही दिली जाते. नुकत्याच समोर आलेल्या एका प्रोमोमध्ये विशाल घरातील प्रभूला भाषेच्या वापराबाबत महत्त्वाची समज देताना दिसत आहे. विशाल प्रभूला शब्दांचा फरक समजावता दिसत आहे. ज्यामुळे हा नवा प्रोमो चर्चेत आला आहे. तसेच चाहत्यांना विशालचा हा नवा अंदाज देखील खूप आवडला आहे. ‘बिग बॉस’च्या प्रोमोमध्ये नक्की काय दाखवले आहे जाणून घेऊयात.

  • 22 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    22 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    लाडक्या बहिणींना दिलासा, e-KYC करताना केलेली चूक सुधारता येणार

    दरम्यान, ज्या महिलांनी चुका केल्या अशा महिलांची नावे तात्पुरत्या अपात्र यादीत समाविष्ट झाल्याने या महिलांना लाभापासून वंचित राहावे लागले आहे. ज्या महिलांनी मुदतीच्या आत ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, अशा महिलांच्या बँक खात्यात नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता जमा झालेला नाही. त्यामुळे लाभार्थी महिलांमधून शासनाविरोधात रोष व्यक्त केला जात असून, ई-केवायसीसाठी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली जात आहे. यावर तोडगा म्हणून योजेनच्या निकषानुसार लाभार्थी महिलांची क्षेत्रिय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात असून, या संदर्भात राज्य शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

  • 22 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    22 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच

    रियलमीने त्यांचे नवीन टू वायरलेस इअरबड्, रियलमी बड् एअर ८ लाँच केले आहेत. कंपनीने प्रीमियम ऑडिओ गुणवत्ता, शक्तिशाली नॉइज कॅन्सलेशन आणि दीर्घ बॅटरी लाइफवर लक्ष केंद्रित केले आहे, ज्यामुळे ते मध्यम श्रेणीच्या विभागात एक मजबूत पर्याय बनले आहेत. त्यांच्याकडे ड्युअल-ड्रायव्हर ऑडिओ सिस्टम आहे, ज्यामध्ये ११ मिमी वूफर आणि ६ मिमी मायक्रो-प्लेन ट्विटर समाविष्ट आहे.

  • 22 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    22 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    अनुपम खेर यांच्या मुलाने वडिलांच्याच कानशिलात मारली

    सिकंदर खेर याने वडील अनुपम खेर यांना गालावर मारतानाचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. बुधवारी सिकंदरने इन्स्टाग्रामवर ही क्लिप पोस्ट केली, ज्यामध्ये अनुपम यांचा दात काढण्यात आल्याचे उघड झाले. संभाषणादरम्यान अनुपम खेर यांनी खुलासा केला की, दात काढल्यानंतर त्यांच्या गालाचा एक भाग सुन्न झाला होता. आता, अनुपम खेर आणि सिकंदर खेर यांचा हा नवीन व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

  • 22 Jan 2026 01:25 PM (IST)

    22 Jan 2026 01:25 PM (IST)

    BMC मध्ये सर्वसाधारण महिला महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

    स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जाहीर झाल्यापासून मुंबई महापालिकेवर (BMC Election 2026) कोणचा झेंडा फडकणार याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. सर्वात प्रमुख आणि सर्वात जास्त चर्चेत असलेल्या बीएमसी महापालिकेमध्ये महायुतीने विजयी गुलाल उधळला आहे. आता मात्र राज्यातील महापालिकांचे महापौर पदाचे आरक्षण सोडत जाहीर झाले आहे. यामध्ये मुंबई महापालिकेवर महिला राज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरक्षण सोडतीमध्ये मुंबईमध्ये सर्वसाधरण महिला महापौर (BMC Mayor) होणार असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे जोरदार राजकारण रंगले आहे.

  • 22 Jan 2026 01:22 PM (IST)

    22 Jan 2026 01:22 PM (IST)

    PMC आणि PCMC महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

    पुणे महापालिका आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या महापौर आरक्षण सोडत जाहीर झाली आहे. या दोन्ही महापालिकेमध्ये भाजपने विजय मिळवला आहे. PMC आणि PCMC मध्ये सर्वसाधारण खुला प्रवर्गातून आरक्षण जाहीर झाले आहे.

  • 22 Jan 2026 01:19 PM (IST)

    22 Jan 2026 01:19 PM (IST)

    BMC Mayor Reservation : मुंबईमधील महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

    • नवी मुंबई: सर्वसाधारण
    • वसई- विरार: सर्वसाधारण
    • बृहन्मुंबई: सर्वसाधारण महिला
    • ठाणे: अनुसूचित जाती
    • मालेगाव: सर्वसाधारण
    • पनवेल: ओबीसी
    • मीरा- भाईंदर: सर्वसाधारण

  • 22 Jan 2026 01:16 PM (IST)

    22 Jan 2026 01:16 PM (IST)

    कोणत्या महापालिकेमध्ये कोणता महापौर? पहा आरक्षणाचे गणित

    राज्यातील 29 महपालिकांमधील महापौर आरक्षण सोडत जाहीर झाले आहे. यामधील आरक्षणाचे गणित जाणून घेऊया

    • अनुसूचित जमाती (एसटी) – १
    • अनुसूचित जाती (एससी) – ३
    • ओबीसी – ८
    • खुला (सर्वसाधारण) प्रवर्ग – १७

  • 22 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    22 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    BMC मध्ये सर्वसाधारण महिला महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

    १७ पैकी ९ ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातील महिला महापौर विराजमान होईल. सगळ्यांचं लक्ष लागलेली मुंबई महापालिकेसाठी खुल्या प्रवर्गातील आरक्षण सोडतीत निघाले. मुंबईमध्ये सर्वसाधारण गटातील महिला महापौर होणार आहे. BMC मध्ये सर्वसाधारण महिला महापौर होणार आहे.

  • 22 Jan 2026 01:14 PM (IST)

    22 Jan 2026 01:14 PM (IST)

    २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर

    मुंबई आणि इतर २८ महानगरपालिका संस्थांमधील महापौरपदांसाठीची सोडत आज, गुरुवारी सकाळी ११ वाजता आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आली. महाराष्ट्र नगरविकास विभागाने एक आदेश जारी केला आहे की, हे राज्य सचिवालय (मंत्रालय) येथे काढण्यात येईल. लॉटरीमध्ये महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवले जाईल हे निश्चित केले जाईल, जसे की सर्वसाधारण प्रवर्ग, महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्ग. एकदा श्रेणी जाहीर झाल्यानंतर, पात्र उमेदवार त्यांचे अर्ज दाखल करतील. भाजप, शिवसेना, शिवसेना उबाठा आणि काँग्रेससह सर्व पक्ष लॉटरीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

  • 22 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    22 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    नकारातून तरुणीचा खून

    नागपूर: मानकापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत शेजारी राहणाऱ्या विवाहित पुरुषाने तरुणीची हत्या केली. आरोपीने आधी तरुणीचा गळा दाबून खून केला आणि नंतर फासावर लटकवून आत्महत्येचा बनाव केला. प्राची हेमराज खापेकर (२३, रा. राजलक्ष्मी सोसायटी, गोधनी रोड) असे मृताचे तर शेखर ढोरे (३८) असे शेजारी राहणाऱ्या आरोपीचे नाव आहे.

  • 22 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    22 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी; 79 उमेदवारांचे अर्ज दाखल

    वडगाव मावळात जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले असून अजून अर्ज मागे घेण्याची तारीख बाकी आहे.

  • 22 Jan 2026 12:50 PM (IST)

    22 Jan 2026 12:50 PM (IST)

    सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले

    बँक चोरीतील आरोपी सोने विकण्यासाठी सांगलीवाडी येथे येणार असल्याचे समजले. त्यानुसार, पोलिसांनी सापळा रचून स्कार्पिओ गाडीसह चार संशयतांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडे चौकशी केली असता गाडीमध्ये चांदीचे दागिने, गॅस बाटला मिळून आला. त्यामुळे अधिक चौकशीत त्यांनी झरे येथील चोरीच्या गुन्ह्याची कबुली दिली

  • 22 Jan 2026 12:45 PM (IST)

    22 Jan 2026 12:45 PM (IST)

    ‘मुरांबा’ फेम अभिनेता लवकरच अडकणार विवाहबंधनात, थाटात पार पडला मेहंदी सोहळा,

    नुकताच सिद्धार्थ- मैथिलीचा मेहंदी सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला. सिद्धार्थने सोशल मीडियावर त्यांच्या मेहंदीचे काही खास फोटो चाहत्यांसोबत शेअर केले आहेत.

  • 22 Jan 2026 12:40 PM (IST)

    22 Jan 2026 12:40 PM (IST)

    प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य

    छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वेरूळ येथील लॉजमध्ये प्रेमसंबंधातील तणाव व पैशांच्या वादातून 51 वर्षीय व्यक्तीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. महिलेविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

  • 22 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    22 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    मैत्री असावी तर अशी! Cancer मुळे गेले केस…तिच्या हिंमतीसाठी शाळातील सर्व विद्यार्थ्यांनी केले मुंडन

    एक विद्यार्थीनी कर्करोगाशी झुंज देत होती. यामुळे तिचे विद्यार्थीनेचे केस गळून पडले होते. यामुळे विद्यार्थीनीला शाळेत जायला अस्वस्थ वाटते होते. परंतु याच वेळी तिच्या मैत्रीण तिच्यासाठी धावून आल्या. शाळेतील विद्यार्थींनी आणि शिक्षकांनी तिला एकटे वाटू नये यासाठी स्वत:ही मुंडन करण्याचा निर्णय घेतला.

  • 22 Jan 2026 12:30 PM (IST)

    22 Jan 2026 12:30 PM (IST)

    पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल

    बीडच्या केजमध्ये पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या मानसिक छळाला कंटाळून उत्तम जाधव यांनी साडीने गळफास घेत आत्महत्या केली. जातीवाचक शिवीगाळ व धमक्यांचे आरोप असून तिघांविरोधात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल.

  • 22 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    22 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    सलग तीन पराभवानंतर गुजरातला कमबॅक करण्याची संधी

    WPL 2026 च्या या स्पर्धेत युपी वॉरियर्सचा फॉर्ममध्ये नसलेल्या गुजरात जायंट्सविरुद्ध वरचढ ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, उर्वरित दोन प्लेऑफ स्थानांसाठीची स्पर्धा अत्यंत रोमांचक बनली आहे.

  • 22 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    22 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    हैदराबादमध्ये 28 वर्षीय तरुणाला बेदम मारहाण करत संपवलं

    हैदराबादमध्ये नाश्ता करताना प्लेटवर हात धुतल्याच्या क्षुल्लक कारणावरून दोन मित्रांत वाद झाला. वादाचे मारहाणीत रूपांतर होऊन अतुल सहानीच्या हल्ल्यात 28 वर्षीय श्याम पांचाळचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला..

Marathi Breaking News Updates : राज्यातील 29 महानगरपालिका निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. याचे निकालही हाती आले आहेत. त्यानंतर आता महापौरपदासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यातच आता मुंबईसह राज्यातील २९ महानगरपालिकांमधील महापौरपदासाठी आज (दि.२२) आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे या सोडतीकडे सर्वच राजकीय पक्षांसह इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.

१६ जानेवारी रोजी २९ महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले होते. त्यानंतर सत्ता स्थापनेचा पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित होणे. मात्र, आरक्षणाची सोडत न निघाल्याने संबंधित महापालिकांमध्ये महापौर निवडीची प्रक्रिया रखडली होती. नगरविकास खात्याच्या राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी ११ वाजता मंत्रालयातील परिषद सभागृहात ही सोडत पार पडणार आहे. सोडतीनंतर संबंधित महापालिका आयुक्त महापौर निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करतील.

Published On: Jan 22, 2026 | 09:09 AM

