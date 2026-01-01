Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Top Marathi News Today: नववर्षाच्या स्वागताला मुंबईत पावसाच्या सरी, पश्चिम उपनगरात मध्यम सरीने मुंबईकरांची तारांबळ

मुंबई, महाराष्ट्र आणि जगातील सर्व घडामोडींसाठी नवराष्ट्रवर क्लिक करा. त्वरीत आणि योग्य इत्यंभूत माहिती मिळविण्याचे एकमेव ठिकाण. तुम्हीही आता सगळ्या बातम्या त्वरीत मिळवू शकता

Updated On: Jan 01, 2026 | 06:26 PM
जानेवारीच्या सुरुवातीलाच पावसाने हजेरी लावत सर्वांना अवाक् केलं आहे

जानेवारीच्या सुरुवातीलाच पावसाने हजेरी लावत सर्वांना अवाक् केलं आहे

मुंबईत नववर्षाचं जल्लोषात स्वागत लोकांनी केलं आहे. दरम्यान नव्या वर्षाच्या सुरूवातीलाच पावसाने हजेरी लावत नववर्ष साजरं केलंय. मुंबईच्या पश्चिम उपनगरात पहाटे पावसाच्या सरी बरसल्या आहेत. याशिवाय विरार, अंबरनाथ, घाटकोपर, मुलुंड इथेदेखील पावसाने हजेरी लावली आहे. बोरिवली, कांदिवली, मालाड, गोरेगाव, जोगेश्वरी, अंधेरी भागात मध्यम सरी सकाळी बरसल्या. जानेवारी महिन्यात अचानक आलेल्या पावसाने मुंबईकरांची तारांबळ उडाली असल्याचे दिसून आले. नवी मुंबईतदेखील पावसाने हजेरी लावली. 

  • 01 Jan 2026 06:24 PM (IST)

    01 Jan 2026 06:24 PM (IST)

    Ahilyanagar News: अखेर संयम सुटला! नगर–मनमाड रस्त्यासाठी सामान्य नागरिकाकडून 600 कोटी रुपयांची कर्ज मागणी

    रियाज पठाण/अहिल्यानगरनगर–मनमाड महामार्गाच्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या दुरवस्थेमुळे अखेर नागरिकांचा संयम सुटल्याचे चित्र समोर आले आहे. देहरे (ता. राहुरी) येथील सुनील चांदणे यांनी थेट स्टेट बँक ऑफ इंडिया, एमआयडीसी शाखेकडे 600 कोटी रुपयांच्या वैयक्तिक कर्जाची उपरोधिक मागणी करत प्रशासनालाच आरसा दाखवला आहे. विशेष म्हणजे, या अर्जाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांना माहितीस्तव पाठवण्यात आली असून, त्यामुळे या महामार्गाच्या प्रश्नाला राज्य आणि केंद्र पातळीवर लक्ष वेधले गेले आहे.

  • 01 Jan 2026 06:08 PM (IST)

    01 Jan 2026 06:08 PM (IST)

    मातृत्वाची अशीही एक कहाणी! मुलाच्या भविष्यासाठी 'त्या' हिरकणीने जीव लावला दावणीला, स्वतःची किडनी केली दान

    पुणे/चंद्रकांत कांबळे: आईने आपल्या मुलाच्या भविष्यासाठी स्वतःची किडनी दान करून त्याला नवजीवन दिल्याची हृदयस्पर्शी घटना पुण्यातील ससून सर्वोपचार रुग्णालयात घडली. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत गरीब कुटुंबातील २२ वर्षीय तरुणावर ससून रुग्णालयात Mother to Son Live किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली असून ही ससूनमधील ३५ वी किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया ठरली आहे.

  • 01 Jan 2026 06:05 PM (IST)

    01 Jan 2026 06:05 PM (IST)

    बांगलादेशात आणखी एका हिंदूची निर्घृण हत्या

    बांगलादेशात (Bangladesh) गेल्या काही काळात हिंदूवरील अत्याचाराच्या घटानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक हिंदू लोकांना सतत लक्ष्य केले जात असून आतापर्यंत तीन हून अधिक हिंदूंना जखमी करुन त्यांना जाळण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच ४२ वर्षीय बजेंद्र बिस्वास, तसेच दिपू दास चंद्र यांची निघृणपणे हत्या करण्यात आली होती. आता आणखी एका हिंदूची हत्या करण्यात आले असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

     

  • 01 Jan 2026 05:38 PM (IST)

    01 Jan 2026 05:38 PM (IST)

    Switzerland Blast मध्ये आतापर्यंत ४० जणांचा मृत्यू

    बर्न : स्वित्झर्लंडमध्ये (Switzerland) झालेल्या प्रसिद्ध अलिशान स्की रिसॉर्टमधील ब्लास्टने खळबळ उडाली आहे. नवीन वर्षाच्या पहाटे १.३० वाजता हा स्फोट झाला होता. या स्फोटाने (Bomb Blast) संपूर्ण स्वित्झर्लंड हादरले असून लोकांच्या नवीन वर्षाच्या उत्साहात विरजण पडले होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत यामध्ये ४० जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे, तर अनेकजण जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे.

  • 01 Jan 2026 05:12 PM (IST)

    01 Jan 2026 05:12 PM (IST)

    रिंकू सिंग एक्सप्रेस सुसाट! 38 कर्णधारांना दिला धोबीपछाड

    विजय हजारे ट्रॉफी आता रंगदार वळवणार आली आहे. या स्पर्धेत रिंकू सिंग आपल्या कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले आहे. रिंकू सिंगच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठी कामगिरी ठरत आहे, ती म्हणजे विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सहभागी होणाऱ्या ३८ संघांच्या कर्णधारांमध्ये त्याने बाजी मारली आहे. आता, रिंकू सिंगने चांगली कामगिरी करून आणि त्याच्या संघाला, उत्तर प्रदेशला स्पर्धेत विजय मिळवून देत आपले वर्चस्व राखले आहे. रिंकू सिंगने उत्तर प्रदेश संघासाठी कधी फलंदाज म्हणून तर कधी फिनिशर म्हणून, महत्वपूर्ण योगदान दिले आहे. ज्यामुळे तो या स्पर्धेत नंबर १ कर्णधार ठरला आहे.

  • 01 Jan 2026 04:55 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:55 PM (IST)

    भांडुप मध्ये उद्धव ठाकरे गटाला खिंडार, माजी नगरसेविका दिपाली गोसावी यांचा राजीनामा

    भांडुप मध्ये शिवसेना उद्धव साहेब ठाकरे पक्षाच्या वार्ड क्रमांक 109 च्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी तडकाफडकी राजीनामे दिले आहेत आणि अपक्ष उमेदवार दिपाली गोसावी यांना समर्थन दिल आहे दिपाली गोसावी या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या माजी नगरसेविका आहेत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाईल असं सांगण्यात आलं परंतु त्या ऐवजी सुरेश शिंदे यांना उमेदवारी दिल्यामुळे नाराज होऊन पक्षातून बंडखोरी करत दिपाली गोसावी यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

  • 01 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    मनसे उमेदवार सदिच्छा मोरेंनी घेतली राज ठाकरेंची भेट

    बोरिवली प्रभाग १८ मधील मनसे उमेदवार सदिच्छा मोरे यांनी मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेतली आहे. प्रभागात चाललेली हुकूमशाही मोडीत काढून जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

  • 01 Jan 2026 04:45 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:45 PM (IST)

    शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसच्या दोन बड्या नेत्यांचा शिवसेनेत प्रवेश

    कल्याणमध्ये मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक तसेच उपजिल्हाप्रमुख विजय काटकर आणि काँग्रेसचे नेते सलीम काझी यांनी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला आहे. कल्याणच्या पॅनल क्रमांक ४ चे उमेदवार मयूर पाटील यांच्या उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेश सोहळा पार पडला आहे.

  • 01 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    भांडुप मध्ये उद्धव ठाकरे गटाला खिंडार, माजी नगरसेविका दिपाली गोसावी यांचा राजीनामा

    भांडुप मध्ये शिवसेना उद्धव साहेब ठाकरे पक्षाच्या वार्ड क्रमांक 109 च्या महिला पदाधिकाऱ्यांनी तडकाफडकी राजीनामे दिले आहेत आणि अपक्ष उमेदवार दिपाली गोसावी यांना समर्थन दिल आहे दिपाली गोसावी या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या माजी नगरसेविका आहेत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत पक्षाकडून उमेदवारी दिली जाईल असं सांगण्यात आलं परंतु त्या ऐवजी सुरेश शिंदे यांना उमेदवारी दिल्यामुळे नाराज होऊन पक्षातून बंडखोरी करत दिपाली गोसावी यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.

  • 01 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    भाजपचे ज्येष्ठ नेते हिरामण गवळी यांची निवडणुकीतून माघार

    धुळे शहरातील प्रभाग क्रमांक १२ मधून भाजपाचे ज्येष्ठ नेते हिरामण गवळी यांनी उमेदवारीची मागणी केली होती. शेवटच्या दिवसांपर्यंत उमेदवारीसाठी प्रतीक्षा करावी लागल्यानंतर उमेदवारी न मिळाल्यास आपण विष प्राशन करून आ-त्म-ह-त्या करू असा इशारा हिरामण गवळी यांनी दिला होता. त्यानंतर शेवटच्या दिवशी त्यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र आज पक्षाकडून अर्ज मागे घेण्याची सूचना आल्यानंतर त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेत छोटू थोरात या उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. पक्षाच्या आदेशानुसार आपण यापुढे प्रभागासाठी तसेच पक्षासाठी काम करत राहणार असल्याची प्रतिक्रिया हिरामण गवळी यांनी दिली आहे.

  • 01 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    मनसे उमेदवार सदिच्छा मोरेंनी घेतली राज ठाकरेंची भेट

    बोरिवली प्रभाग १८ मधील मनसे उमेदवार सदिच्छा मोरे यांनी मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेतली आहे. प्रभागात चाललेली हुकूमशाही मोडीत काढून जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवू असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.

  • 01 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    खासदार आणि डोक्यात किडे पडलेल्या कमिटीने माझे तिकीट कापलंय - संजू वाडे

    ऐरोली सेक्टर दोन मधील माजी नगरसेवक संजू वाडे यांनी खासदार आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या निवड समितीवर बोचरी टीका केलीय. खासदार नरेश मस्के यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चुकीचे मार्गदर्शन केलंय. तसेच डोक्यात किडे पडलेल्या या निवड समितीने माझे तिकीट कापल असल्याची बोचरी टीका वाडे यांनी केलीय. एका घराण्याला जास्त तिकडे देण्यात आली, मात्र माजी नगरसेवकाला डावलल असल्याचा आरोप देखील यावेळी वाडे यांनी केला आहे.

  • 01 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    निसर्गाने साथ दिल्यास यंदा आंबा पीक मोठ्या प्रमाणात

    सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंबा पिकाला 100 टक्के फुलधारणा झाली आहे. मात्र, नोव्हेंबरपर्यंत पाऊस झाल्याने आंबा हंगाम काहीसा उशिराने सुरू झाला आहे. पाऊस झाला नसता तर यापूर्वी आंबा फळ धारणा झाली असती. पण निसर्गाने यावर्षी साथ दिली तर चांगल्या प्रकारे फळधारणा होऊन. आंबा पीक मोठ्या प्रमाणात येईल, असा विश्वास भोगवे येथील आंबा बागायतदार महेश सामंत यांनी व्यक्त करताना साधारण मार्च महिन्यात संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आंबा विक्रीसाठी येईल, असा अंदाज व्यक्त केला.

  • 01 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    भाजपा युतीची सत्ता पालिकेवर येणार असल्याने पहिल्या प्रथम पाणी समस्या सोडवण्याला प्राधान्य देणार

    पनवेल पालिकेवर भाजपा युतीचे सत्ता येणार हा विश्वास असून विजयी झाल्यानंतर पहिल्याप्रथम प्रभागातील पाणी समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती महायुतीतर्फे प्रभाग क्रमांक दहा मध्ये निवडणूक लढत असलेल्या माजी नगरसेवक विजय खानावकर यांनी दिली आहे.

  • 01 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    कल्याणमध्ये शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसला धक्का

    शिवसेना ठाकरे गटचा माजी नगरसेवक व उपजिल्हाप्रमुख विजय काटकर आणि काँग्रेसचे सलीम काझी यांच्या शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला.   कल्याण मधील पॅनल क्रमांक 4 चा उमेदवार मयूर पाटील यांच्या उपस्थितीत  पक्षप्रवेश पार पडला आहे.

  • 01 Jan 2026 04:05 PM (IST)

    01 Jan 2026 04:05 PM (IST)

    स्टार प्रवाहवरील कोण होतीस तू काय झालीस तू घेणार प्रेक्षकांचा निरोप

     

    स्टार प्रवाहवरील कोण होतीस तू काय झालीस तू मालिका लवकरच प्रेक्षकांचा निरोप घेणार असल्याचं गिरीजा प्रभू हिने सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे.

  • 01 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    01 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर

    8th Pay Commission News: नवीन वर्ष २०२६ च्या सुरुवातीसह, लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला आठवा वेतन आयोग आज, १ जानेवारी २०२६ पासून अधिकृतपणे लागू झाला. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे सुमारे ५० लाख सेवारत कर्मचारी आणि ६५ लाख निवृत्त पेन्शनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय सुधारणा होतील. २०१५ च्या ७ व्या वेतन आयोगानंतर वेतन रचनेतील हा सर्वात महत्त्वाचा बदल आहे, जो वाढत्या महागाईच्या काळात कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत करेल.

    वाचा सविस्तर 

  • 01 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    01 Jan 2026 03:40 PM (IST)

    ‘धुरंधर’ चित्रपटावर IB मंत्रालयाची कात्री, २७ दिवसांनंतर २ सीन कट

    आदित्य धर यांचा “धुरंधर” हा चित्रपट ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाल्यापासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने “पठाण”, “जवान”, “छावा” आणि इतर अनेक चित्रपटांच्या कलेक्शनला मागे टाकले आहे. प्रेक्षकांनी चित्रपटाचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी त्याच्या राजकीय आशयामुळे तो प्रचार म्हणून टीका केली आहे. अलिकडच्या वृत्तांनुसार, चित्रपट निर्माते सुधारित आवृत्तीसह चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित करत आहेत. ज्याबद्दल काही अपडेट समोर आले आहेत.

    वाचा सविस्तर 

  • 01 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    01 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    अचानक स्फोट झाला अन् Himachal हादरलं! आर्मी हॉस्पिटल,

    हिमाचल प्रदेशमध्ये एक मोठी घटना घडली आहे. हिमाचल प्रदेशच्या नालागड भागात एक भीषण स्फोट झाला आहे. या स्फोटाची तीव्रता उतकी होती की शेजारी बिल्डिंग आणि आर्मी हॉस्पिटलच्या काचा देखील तुटल्या आहेत.  हा स्फोट सोलन जिल्ह्यात घडला आहे. सोलन जिल्हा ब्लास्टमुळे हादरला आहे. या स्फोटाची तीव्रता इतकी होती की जवळील बिल्डिंग आणि लष्करी रूग्णालयाच्या काचा फुटल्या आहे. या स्फोटाचा आवाज 400 ते 500 मीटर पर्यंत ऐकू गेल्याचे म्हटले जात आहे. तब्बल पोलिसांनी हा परिसर आपल्या ताब्यात घेतला आहे. या परिसरात कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. नालागड येथे पोलिसांचे पथक दाखल झाले आहे. शिमला येथून फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाली आहे. या स्फोटात पोलिस स्टेशनची इमारत, बाजार समितीचे कार्यालय आणि लष्करी रूग्णालयाचे नुकसान झाले आहे. हा स्फोट इतका भीषण होता की, लोक घाबरले आणि परिसरात एकच खळबळ उडाली.

    वाचा सविस्तर 

  • 01 Jan 2026 03:14 PM (IST)

    01 Jan 2026 03:14 PM (IST)

    शिराळ्याच्या साली फेकून देत असाल तर थांबा!

    लहान मुलांपासून अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना शिराळ्याची भाजी खायला अजिबात आवडत नाही. भाजी पाहिल्यानंतर नाक मुरडतात. पण गुणकारी घटकांनी समृद्ध असलेल्या भाजीचे कधीतरी आहारात सेवन करावे. भाजीच्या सेवनामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. शिराळी आणल्यानंतर भाजी बनवताना त्याच्या वरील साल काढून फेकून दिली जाते. पण याच सालींचा वापर करून तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये चटकदार चटणी बनवू शकता. शिराळ्याच्या सालींची चटणी कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. याशिवाय गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत सुद्धा खाऊ शकता. जेवणात तोंडू लावण्यासाठी प्रत्येकाला काहींना काही हवे असते. अशावेळी बाहेरील विकतच्या तेलकट पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी घरी बनवलेल्या खमंग चटणीचे सेवन करावे. शिराळ्याच्या सालींची चटणी आठवडाभर व्यवस्थित टिकून राहते. सालींची चटणी लहान मुलांच्या डब्यात सुद्धा देऊ शकता. यामुळे मुलांच्या पोटात पौष्टिक पदार्थ जातील. चला तर जाणून घेऊया शिराळ्याच्या सालींची चटणी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

    वाचा सविस्तर

  • 01 Jan 2026 03:12 PM (IST)

    01 Jan 2026 03:12 PM (IST)

    अबब! 3 धावांत चटकावले 8 बळी; विराज माहेश्वरीचा ऐतिहासिक विक्रम

    Viraj Maheshwari’s historical record : विराज माहेश्वरीच्या ऐतिहासिक घातक गोलंदाजी आणि कर्णधार कुश शर्माच्या शानदार द्विशतकाच्या बळावर विदर्भाने १६ वर्षांखालील विजय मर्चंट ट्रॉफीच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात चंदीगडचा एक डाव आणि ७६ धावांनी पराभव केला आहे. या विजयासह, विदर्भाने ३० गुणांसह एलिट ‘अ’ गटात अव्वल स्थान मिळवून बाद फेरीत एंट्री केली. ज्यामुळे विदर्भाच्या क्रिकेट चाहत्यांना नवीन वर्षाची एक अविस्मरणीय भेट मिळाली आहे.

    वाचा सविस्तर 

  • 01 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    01 Jan 2026 03:10 PM (IST)

    Trump Travel Ban : जशास तसे उत्तर! अमेरिकेच्या 'ट्रॅव्हल बॅन'ला भीक न घालता 'या' दोन देशांनीही घातली US citizensवर बंदी

    Mali Burkina Faso ban US citizens : नवीन वर्ष २०२६ ची सुरुवात जागतिक राजकारणासाठी अत्यंत तणावपूर्ण ठरली आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी ३९ देशांच्या नागरिकांवर अमेरिकेत येण्यास बंदी घातल्यानंतर, आता याला जोरदार प्रत्युत्तर मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. पश्चिम आफ्रिकेतील दोन प्रमुख देश माली (Mali) आणि बुर्किना फासो (Burkina Faso) यांनी अमेरिकन नागरिकांच्या आपल्या देशातील प्रवेशावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. १ जानेवारी २०२६ पासून हा निर्णय लागू करण्यात आला असून, यामुळे अमेरिका आणि आफ्रिकन देशांमधील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत.

    वाचा सविस्तर 

  • 01 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    01 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    अनैतिक संबंधाच्या संशयातून सोलापूर जिल्ह्यात तरुणाचा निर्घृण खून

    सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. अनैतिक संबंधाच्या संशयातून एका तरुणाने निर्घृण हत्या केल्याची धक्कदायक घटना उघडकीस आली आहे. हत्या झालेलया व्यक्तीचे नाव लक्ष्मण वसंत वाघमारे (वय 35, रा. वळसंग, ता. दक्षिण सोलापूर) असे आहे. आठवडा बाजाराच्या दिवशीच गर्दीच्या ठिकाणी हा थरकाप उडवणारा प्रकार घडला आहे. या घटनेने भीतीच वातावरण पसरलं आहे.

  • 01 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    01 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    'धुरंधर' चित्रपटावर IB मंत्रालयाची कात्री, २७ दिवसांनंतर २ सीन कट; आता पुन्हा नव्या आवृत्तीत होणार प्रदर्शित

    आदित्य धर यांचा "धुरंधर" हा चित्रपट ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झाल्यापासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने "पठाण", "जवान", "छावा" आणि इतर अनेक चित्रपटांच्या कलेक्शनला मागे टाकले आहे. प्रेक्षकांनी चित्रपटाचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी त्याच्या राजकीय आशयामुळे तो प्रचार म्हणून टीका केली आहे. अलिकडच्या वृत्तांनुसार, चित्रपट निर्माते सुधारित आवृत्तीसह चित्रपट पुन्हा प्रदर्शित करत आहेत. ज्याबद्दल काही अपडेट समोर आले आहेत.

  • 01 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    01 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    निवडणूक प्रक्रियेला वेग; मनपा अर्ज छानणीची प्रक्रिया सुरू

    अमरावती: मनपा अंतर्गत ६ प्रभागातील (Amravati ) अर्ज छानणी बुधवारी (दि. ३१) रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. रात्री ८ वाजेपर्यंत या प्रभागातील अर्जाची छानणी पूर्ण झाल्याची माहिती मिळाली. याप्रमाणे, रहाटगाच प्रभागात ४७ उमेदवार रिंगणात आहेत, तर संत गाडेबाबा प्रभागात २९, महेंद्र कॉलनी आणि नवसारी प्रभागात प्रत्येकी ३७, जवाहरगेट बुधवारा प्रभागात २५. छायानगर प्रभागात २०, तसेच रहमत नगर व अलीमनगर प्रभागात प्रत्येकी २२ उमेदवार रिंगणात असल्याचे स्पष्ट झाले.

  • 01 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    01 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    ‘धुरंधर २’ पुन्हा अक्षय खन्ना रहमान डकैतच्या भूमिकेत करणार जादू?

    “धुरंधर” ने २०२५ चे जवळजवळ सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. हा चित्रपट २०२५ मधील सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट तर ठरलाच, पण रणवीरचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हिट चित्रपटही ठरला आहे. हा चित्रपट दोन भागात प्रदर्शित होणार आहे. पहिला भाग आधीच धुमाकूळ घालत आहे आणि दुसरा भाग “धुरंधर २” १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटातील अभिनयाबद्दल रणवीरचे कौतुक होत असताना, अक्षय खन्नाने रहमान डकैतच्या भूमिकेत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. अक्षय खन्नाचा स्टायलिश लूक, धमकी देणारा स्वभाव आणि नृत्य कौशल्य यामुळे २०२५ मध्ये अभिनेत्याने खळबळ उडवली. रहमान डकैतचा मृत्यू “धुरंधर २” मध्ये दाखवण्यात आला. त्यानंतर असे म्हटले जात होते की अक्षय खन्ना “धुरंधर २” मध्ये रहमान डकैतच्या भूमिकेत परतणार नाही. परंतु, चाहत्यांना एक मोठा संकेत मिळाला आहे की अक्षय खन्ना “धुरंधर २” मध्ये देखील दिसणार आहे. या बातमीने चाहत्यांना आनंद झाला आहे.

  • 01 Jan 2026 02:35 PM (IST)

    01 Jan 2026 02:35 PM (IST)

    बोलेरोची दुचाकीला जोरदार धडक; अपघातात वृद्धाचा गंभीर दुखापतीमुळे मृत्यू

     देवरूख-संगमेश्वर राज्यमार्गावर महिंद्रा बोलेरो गाडीने दुचाकीला जोराची धडक देऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीवरील एक वृध्द मृत झाल्याची घटना बुधवार दिनांक ३१ रोजी घडली. हा अपघात साडवली येथे बुधवारी १० वाजण्याच्या सुमारास तुळजाभवानी नगर येथे घडला. अपघातात मृत झालेल्या वृध्दाचे नाव मनोहर आत्माराम मेस्त्री (७०) राहणार सांगवे वरचीवाडी असे आहे. देवरुख पोलिस स्थानकातुन मिळालेल्या माहितीनुसार याबाबतची फिर्याद ओम मेखी (२०) राहणार सांगवे बरचीवाडी याने दिली आहे.

  • 01 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    01 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    IPL 2026 पूर्वी अश्विनचा सीएसकेला अल्टिमेटम! म्हणाला – सरफराजच्या फॉर्मचा घ्या फायदा…

    आयपीएल 2026 चा मिनी लिलाव पार पडला, या लिलावामध्ये अनेक भारताचे नवे चेहरे पाहायला मिळाले. आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावाआधीच देशांतर्गत क्रिकेटचे सामने सुरु झाले होते. भारताच्या अनेक युवा खेळाडूंना या आयपीएलच्या आगामी सिझनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. भारताचा खेळाडू सरफराज खान याचे कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले पण त्याला त्यानंतर भारतीय संघामध्ये सातत्याने वगळण्यात आले आहे. आयपीएलमधून देखील त्याला मागील सिझनमध्ये कोणत्याही संघाने घेतले नाही.

  • 01 Jan 2026 02:25 PM (IST)

    01 Jan 2026 02:25 PM (IST)

    तुम्ही निवडणुकीला घाबरताय? अवामी लीगला वगळल्याबद्दल युनूस सरकारवर हसीनांच्या पुत्राचा सर्जिकल स्ट्राईक

    बांगलादेशातील (Bangladesh) राजकीय वातावरण आता युद्धाच्या मैदानासारखे तापले आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या ऐतिहासिक सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी अंतरिम सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाने जागतिक स्तरावर खळबळ उडवून दिली आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लीग (Awami League) पक्षाला निवडणुकीत सहभागी होण्यास पूर्णपणे मज्जाव करण्यात आला आहे. या निर्णयावर संताप व्यक्त करत शेख हसीना यांचे पुत्र सजीब वाजेद यांनी मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.

  • 01 Jan 2026 02:19 PM (IST)

    01 Jan 2026 02:19 PM (IST)

    नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी रक्तपात! अकोल्यात तंबाखू न दिल्याच्या रागातून व्यक्तीची हत्या

    अकोला शहरातून नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी धक्कदायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. केवळ तंबाखू खायला न दिल्याच्या कारणातून एका व्यक्तीची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. सुरुवातीला शाब्दिक वादाने सुरुवात झाली नंतर काही वेळातच हा वाद विकोपाला गेला आणि हत्या करण्यात आली. हत्या करण्यात आलेल्या संतोष भगवंतराव घावडे असे नाव आहे. तर आरोपीचे नाव राम कैलाश गिराम असे आहे. ही घटना अकोला शहरातील कृषीनगर परिसरात घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

  • 01 Jan 2026 02:08 PM (IST)

    01 Jan 2026 02:08 PM (IST)

    अभिनव कश्यपवर FIR दाखल! सलमान खानबद्दल 'वाईट शब्द' वापरल्यामुळे चाहत्याने केली पोलीस तक्रार

    सलमान खानच्या एका चाहत्याने नुकतीच "दबंग" चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिनव कश्यप यांच्या विरोधात वांद्रे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. अभिनव गेल्या काही काळापासून सलमान खानविरुद्ध वारंवार वक्तव्य करत होता, अनेक आक्षेपार्ह टिप्पण्या देखील अभिनेत्यावर करताना दिसला. त्याने त्याच्यावर अनेक गंभीर आरोपही केले होते. अलिकडेच दिलेल्या मुलाखतीत अभिनव कश्यपने पुन्हा सलमानवर टीका केली, ज्यामुळे अभिनेत्याचा एक चाहता संतापला आणि त्याने पोलिसांकडे धाव घेतली. आणि दिग्दर्शकाविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.

  • 01 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    01 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    झिम्बाब्वेचा स्टार खेळाडू सिकंदर रझावर कोसळला दु:खाचा डोंगर! 13 वर्षांच्या भावाच्या झाले निधन

    झिम्बाब्वेचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय कर्णधार सिकंदर रझा दुःखाने ग्रासला आहे. रझा यांचे धाकटे भाऊ मोहम्मद महदी यांचे वयाच्या १३ व्या वर्षी निधन झाले. महदी यांनी सोमवार, २९ डिसेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. मंगळवारी हरारे येथील वॉरेन हिल्स स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. झिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्डाने खुलासा केला की रझाचा भाऊ हिमोफिलियाने ग्रस्त होता, ज्यामध्ये रक्त व्यवस्थित जमत नाही. एका निवेदनात झिम्बाब्वे क्रिकेटने म्हटले आहे की, आरोग्याच्या गुंतागुंतीमुळे महदीचा मृत्यू अलिकडेच झाला.

  • 01 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    01 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    काय सांगता! लोकल प्रवासी घटले, तरीही उपनगरीय लोकलला गर्दी

    मुंबईतील सर्वात गजबजलेले स्थानक असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थानकातील प्रवाशांची संख्या घटली आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये सीएसएमटी स्थानकातील प्रवासी संख्या ४२ कोटी होती. तीच आता २०२५-२६ (ऑक्टोबरपर्यंत) २४ कोटींवर घसरली आहे. हीच परिस्थिती मध्य रेल्वेच्या प्रमुख १० रेल्वे स्थानकातील आहे. तरीदेखील सकाळी आणि संध्याकाळी पीक अवरच्या वेळी लोकलला प्रचंड गर्दी पहायला मिळत असल्याने प्रवासी संख्या घटली तरी गर्दी कायम कशी असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

  • 01 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    01 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी सोने चमकले! दरात किरकोळ वाढ

    नवीन वर्ष २०२६ च्या पहिल्याच दिवशी देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याच्या किमतीत किंचित वाढ झाली. परंतु, अमेरिकन डॉलरमध्ये वाढ आणि नफा बुकिंगमुळे सकाळच्या व्यवहारात एमसीएक्सवर सोन्याच्या किमतीत देखील घसरण झाली. तथापि, यूएस फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात आणखी कपात होण्याची अपेक्षा असल्याने नुकसान मर्यादित झाले आणि काही स्थिरता राखली गेली. भारतात सुरुवातीच्या व्यापारात, २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति ग्रॅम १३,५०६ रु. होती, जी कालच्या तुलनेत १७ रुपयांनी वाढली आहे. दरम्यान, २२ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति ग्रॅम १२,३८० रु. होती, जी १५ रुपयांनी वाढली आहे. १८ कॅरेट सोन्याची (९९९ सोने) किंमत प्रति ग्रॅम १०,१२९ रु. वर राहिली, जी १२ रुपयांनी वाढल्याचे दिसून येते.

  • 01 Jan 2026 01:25 PM (IST)

    01 Jan 2026 01:25 PM (IST)

    पुन्हा दिसणार ठाकरेंचा बाणा! उद्धव – राज यांच्या एकत्रित सभांचा घुमणार आवाज

    राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Local Body Elections) रणधुमाळी सुरु आहे. महापालिका निवडणूका जाहीर झाल्या असून प्रचाराचा धुराळा उडाला आहे. 30 डिसेंबर पर्यंत उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले असून पक्षाने उमेदवारी न दिलेले इच्छुक प्रचंड नाराज आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये नाराजीनाट्य सुरु आहे. दरम्यान, मुंबईसह प्रमुख महापालिकांमध्ये ठाकरे बंधूंची युती झाली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे हे जोरदार प्रचाराला लागले आहे. मुंबईसह राज्यामध्ये ठाकरे बंधूंचा आवाज घुमणार आहे. नाशिकमध्ये दोन्ही ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) एकत्रित सभा होणार आहेत.

  • 01 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    01 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    केवळ युद्धाचा आक्रोश नाही तर हृदयाजवळची आठवण आहे ‘हा’ चित्रपट

    दिग्दर्शक श्रीराम राघवन यांचा “इक्कीस” हा चित्रपट युद्ध संपते, पण त्यामागील कथा कधीच संपत नाही याचे उत्तम उदाहरण आहे. या चित्रपटामध्ये शौर्य, एखाद्याला गमावण्याचे दुःख, जबाबदारी आणि आठवणींचा शोध हे सगळे दाखवण्यात आलं आहे. जड संवाद किंवा कोणतेही ढोंग न करता, हा चित्रपट थेट हृदयापर्यंत पोहचणार आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, या चित्रपटामध्ये कोणाही गोंधळ नाही उलट शांतपणे या चित्रपटांने त्याचा संदेश दिला आहे. चाहत्यांना हा चित्रपट नक्की आवडणार आहे.

  • 01 Jan 2026 01:05 PM (IST)

    01 Jan 2026 01:05 PM (IST)

    आकाशात फिनिक्सची झेप! दुबई-अबु धाबीत नववर्षाचे जोरदार स्वागत अन् जागतिक विक्रमांची रास

    नवीन वर्ष २०२६ च्या स्वागतासाठी संपूर्ण जग सज्ज असताना, संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) पुन्हा एकदा आपल्या तांत्रिक कौशल्याने जगाला थक्क केले आहे. दुबईतील आयकॉनिक बुर्ज खलिफा (Burj Khalifa) आणि अबु धाबीतील शेख झायेद फेस्टिव्हलमध्ये झालेल्या ऐतिहासिक सोहळ्याने जागतिक विक्रमांची नवीन शिखरे सर केली आहेत. मध्यरात्रीचे १२ ठोके पडताच, वाळवंटातील हे शहर रोषणाईने अक्षरशः न्हाऊन निघाले होते.

  • 01 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    01 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    Beed Crime: ऊसतोड मजुरांच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार

    बीडच्या माजलगाव तालुक्यात ऊसतोडणीसाठी आलेल्या मजुरांच्या दोन अल्पवयीन मुलींवर गावातील किराणा दुकानदार व ट्रॅक्टर चालकाने अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. दोन्ही आरोपी अटकेत असून प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.

  • 01 Jan 2026 12:50 PM (IST)

    01 Jan 2026 12:50 PM (IST)

    धनंजय मुंडेंना दिलासा; कोर्टाने फेटाळली करुणा मुंडेंची ‘ही’ तक्रार

    धनंजय मुंडे यांनी आपल्या शपथपत्रात खोटी माहिती नमूद दिल्याचा आरोप करुणा मुंडे यांनी केला होता. यावर परळी कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. करुणा मुंडे यांनी केलेली तक्रार परळी कोर्टाने फेटाळून लावल्याचे समोर येत आहे.

     

  • 01 Jan 2026 12:40 PM (IST)

    01 Jan 2026 12:40 PM (IST)

    आंतरजातीय प्रेमविवाहानंतर पत्नीनेच प्रियकरासोबत मिळून पतीची केली हत्या; अपघात वाटावा म्हणून मृतदेह…

    गडचिरोलीच्या कुरखेडा तालुक्यात आंतरजातीय प्रेमविवाह केलेल्या पतीची पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने निर्घृण हत्या केली. अपघाताचा बनाव करून मृतदेह पुलाखाली फेकला, मात्र रक्ताच्या ठशांमुळे पोलिसांनी हत्येचा पर्दाफाश केला.

  • 01 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    01 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानवर आयपीएल 2026 मधून 2026 होणार बॅन? बीसीसीआयच्या निशाण्यावर खेळाडू

    बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला आयपीएल २०२६ च्या मिनी-लिलावात कोलकाता नाईट रायडर्सने ९.२० कोटी रुपयांना खरेदी केले. रहमानला २०२६ च्या आयपीएलमध्ये खेळण्यास बंदी घालण्याची मागणी होऊ लागली आहे.

  • 01 Jan 2026 12:30 PM (IST)

    01 Jan 2026 12:30 PM (IST)

    जळगावमध्ये सिनेस्टाईल पाठलाग; गोलाणी मार्केटमध्ये तरुणावर चाकूहल्ला, आरोपी नागरिकांच्या मदतीने ताब्यात

    जळगावच्या गोलाणी मार्केटमध्ये साई गणेश बोराडे या तरुणावर सिनेस्टाईल पाठलाग करून छातीवर चाकूने हल्ला झाला. नागरिकांनी आरोपी शुभम सोनवणेला पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले. साई गंभीर जखमी असून उपचार सुरू आहेत.

  • 01 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    01 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    शिवसेनेकडून १०१ उमेदवार रिंगणात; मनपा निवडणुकीत जुन्या-नव्यांचा मेळ साधत जिंकण्याची रणनीती

    शिवसेनेकडून प्रभाग एकमध्ये नयना रामवंशी, गणेश चव्हाण, उर्मिला निरगुडे, प्रवीण जाधव यांना संधी देण्यात आली. प्रभाग दोनमधून अश्विनी बागूल, कविता अंडे, रामभाऊ जाधव, भाऊसाहेब निमसे, प्रभाग तीन मध्ये पुनम मोगरे आणि हर्षद पटेल हे निवडणूक लढवतील. प्रभाग चारमध्ये कविता कर्डक, सविता जाधव, सचिन ढिकले, सतनाम राजपूत, प्रभाग पाचमध्ये कमलेश बोडके, रागिणी तांबे, मंदाकिनी वाघ, प्रभाग सहामध्ये दामोदर मानकर, सुनिता पिंगळे, प्रमोद पालवे हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत.

  • 01 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    01 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    श्रीरामपूरमध्ये थरारक गोळीबार; बंटी जहागिरदारचा उपचारादरम्यान मृत्यू, शहरात तणाव

    अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर येथे भरदिवसा दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी बंटी जहागिरदारवर गोळीबार केला. गंभीर जखमी झालेल्या जहागिरदारचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून शहरात तणाव आहे.

  • 01 Jan 2026 12:16 PM (IST)

    01 Jan 2026 12:16 PM (IST)

    शिंदे गटाच्या नेत्याने आपल्या पक्षातील उमेदावाचा एबी फॉर्म थेट टाकला खाऊन; पुण्यातील धक्कादायक प्रकार

    पुण्यामध्ये शिवसेनेने पद्मावती-सहकारनगर प्रभाग क्रमांक 36 मध्ये दोघांना उमेदवारी दिल्याने वाद निर्माण झाला. यामध्ये एकाने दुसऱ्याचा फॉर्म फाडून गिळून टाकला.

  • 01 Jan 2026 12:10 PM (IST)

    01 Jan 2026 12:10 PM (IST)

    बीड जिल्ह्यात 9वीत शिकणाऱ्या 14 वर्षीय मुलीने संपवलं जीवन

    बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील तांबवा गावात 9वीत शिकणाऱ्या 14 वर्षीय मुलीने पंख्याला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येचं नेमकं कारण अद्याप अस्पष्ट असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.

  • 01 Jan 2026 12:03 PM (IST)

    01 Jan 2026 12:03 PM (IST)

    नवीन वर्षाच्या स्वागताला थंडीची हुडहुडी

    देशाने २०२६ या नवीन वर्षात कडाक्याच्या थंडीत प्रवेश केला. देशाच्या मोठ्या भागात थंडीच्या लाटा, दाट धुके आणि तापमानात तीव्र घट नोंदवली गेली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक अहवालांनुसार, पुढील काही दिवस ही परिस्थिती कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.

  • 01 Jan 2026 11:55 AM (IST)

    01 Jan 2026 11:55 AM (IST)

    कमळाबाईचं उपरणं टाकून...; संजय राऊतांचे नार्वेकरांवर टीकास्त्र

    "कुलाब्यात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काही उमेदवारांना दमदाटी केल्याचा आरोप होत आहे. त्यावर संजय राऊत यांनी थेट प्रतिक्रिया दिली. हे आरोप नाही तर सत्य आहे. मुळात राहुल नार्वेकर हे विसरले की ते विधानसभेचे अध्यक्ष आहेत. विधानसभेचे अध्यक्ष यांच्यासाठी नियम, संकेत आहेत की त्यांनी अशा राजकीय कार्यक्रमात सहभागी व्हायचं नसतं. मी ते पाहिलं की, कमळाबाईचं उपरणं टाकून त्यांच्या घरातील उमेदवारांचा अर्ज भरण्यासाठी ते गेले. त्याठिकाणी त्यांनी विरोधकांना धमकावले. या राज्यात काय चाललंय याची विचारण्याचीच सोय उरली नाही," असा टोला खासदार संजय राऊत यांनी लगावला आहे.

  • 01 Jan 2026 11:45 AM (IST)

    01 Jan 2026 11:45 AM (IST)

    भाजप उमेदवाराचा डुप्लीकेट एबी फॉर्म

    महानगरपालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असूनही पक्षाकडून तिकीट न मिळाल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराने चक्क डुप्लीकेट एबी फॉर्म जोडून अर्ज केल्याचा अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. वॉर्ड क्रमांत 173 मधून शिल्पा केळुसकर यांनी त्यांच्या अर्जासोबत चक्क डुप्लीकेट एबी फॉर्म जोडला आणि त्यासह हा अर्ज सादर केलं. ही धक्कादायक घटना उघडकीस येताच एकच खळबळ माजली. मात्र मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी याप्रकरणी तातडीने पावलं उचलत निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल केली. उमेदवाराने डुप्लीकेट फॉर्म जोडल्याचे नमूद करत त्यांनी हा एबी फॉर्म रद्द करण्याचीही मागणी केली.

  • 01 Jan 2026 11:35 AM (IST)

    01 Jan 2026 11:35 AM (IST)

    CSMT मध्ये हॉर्न वाजवून रेल्वेने साजरे केले नवे वर्ष

    मध्य रेल्वेने १ जानेवारी २०२६ रोजी रात्री १२.०० वाजता सीएसएमटी येथे पारंपरिक हॉर्न वाजवून नवीन वर्षाचा उत्सव साजरा केला. सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा आणि पुढील प्रवास सुखकर असो असा संदेश दिला. यावेळी प्रवाशांनी देखील आनंद व्यक्त करत नवीन वर्षाचे स्वागत केले.

