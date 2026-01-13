Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Breaking News: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

Maharashtra Breaking news live- कर्नाटकने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मुंबईची सुरुवात चांगली झाली नाही. शम्स मुलानीने ८६ धावा केल्या, तर कर्णधार सिद्धेश लाडने ३८ धावा केल्या.

Updated On: Jan 13, 2026 | 06:58 PM
Maharashtra breaking News Marathi

Maharashtra breaking News Marathi (Credit- AI)

Maharashtra to World Breaking News:  

VHT 2025-26 : रिंकू सिंगची मेहनत गेली वाया

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ च्या बाद फेरीच्या सामन्यांना कालपासून सुरुवात झाली. पहिल्या क्वार्टर फायनलमध्ये मुंबई आणि कर्नाटक यांच्यात सामना झाला. व्हीजेडी पद्धतीने बलाढ्य वाटणाऱ्या मुंबई संघाने ५५ धावांनी विजय मिळवला. दुसऱ्या क्वार्टर फायनलमध्ये उत्तर प्रदेश आणि सौराष्ट्र यांच्यात सामना झाला. पावसामुळे प्रभावित झालेल्या या सामन्यात सौराष्ट्राने १७ धावांनी विजय मिळवला. यासह, सौराष्ट्र आणि कर्नाटकने उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

 

 

The liveblog has ended.

  • 13 Jan 2026 06:58 PM (IST)

    13 Jan 2026 06:58 PM (IST)

    Maharashtra Politics : “हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरेंनीच घेतला” उबाठाच्या दुटप्पीपणावर उद्योग सामंत यांची सडकून टीका

    मुंबई : मराठी भाषेचा कैवार घेऊन राजकीय पोळी भाजून घेणारे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना हिंदी सक्तीचा निर्णय घेतला होता. मविआ सरकारच्या काळात मराठीला बाधक काम उबाठाने केले, अशी सडकून टीका राज्याचे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी केली. बाळासाहेब भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

  • 13 Jan 2026 06:48 PM (IST)

    13 Jan 2026 06:48 PM (IST)

    भूगोल हा विषय सर्व विज्ञानांची जननी आहे; डॉ. अमित धोर्डे

    भूगोल हा विषय केवळ कला शाखेपुरता मर्यादित नसून तो सर्व विज्ञान शाखांची जननी आहे, असे प्रतिपादन सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाचे प्रमुख डॉ. अमित धोर्डे यांनी केले. नवराष्ट्रशी संवाद साधताना त्यांनी भूगोल विषयाचे बहुआयामी स्वरूप, त्यातून उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधी तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाशी असलेले त्याचे नाते यावर सविस्तर प्रकाश टाकला. आणि तंत्रज्ञान, हवामान बदल, आपत्ती व्यवस्थापन आणि शाश्वत विकास या क्षेत्रांत भूगोलाची भूमिका अधिक महत्त्वाची होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

  • 13 Jan 2026 06:39 PM (IST)

    13 Jan 2026 06:39 PM (IST)

    Nashik News : निळवंडीत आढळले चार बछडे; दिंडोरी तालुक्यातील शेतकरी, ऊसतोड कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण

    वणी : दिंडोरी तालुक्यातील निळवंडी शिवारात बिबट्याचा नियमित वावर असल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. रविवारी सकाळी ऊसतोडणी सुरू असताना चक्क बिबट्याचे चार बछडे आढळून आल्याची घटना उघडकीस आली. या घटनेमुळे शेतकरी व ऊसतोड मजुरांमध्ये प्रचंड घबराट पसरली आहे.

  • 13 Jan 2026 06:34 PM (IST)

    13 Jan 2026 06:34 PM (IST)

    Horror Story : बायकोला काकीने झपाटलं, जोरात भितींवर आपटलं; स्मशानातून देत होती आवाज “श्श्श…”

    राजेश आणि राणी नुकतेच शहराच्या टोकाला असलेल्या एका जुन्या वसाहतीत त्यांच्या नव्या घरात राहायला आले होते. घर स्वस्त मिळालं होतं, पण आसपास एक विचित्र शांतता पसरलेली होती. पहिल्या काही दिवसांत सगळं सुरळीत होतं. मात्र एका रात्रीपासून सगळंच बदलू लागलं. त्या रात्री अर्ध्या झोपेत राजेशला अचानक राणीची किंकाळी ऐकू आली. तो दचकून उठला. दिवा लावून पाहतो, तर राणी शांतपणे झोपलेली. “स्वप्न असेल,” असं समजून तो परत झोपायचा प्रयत्न करतो. पण काही मिनिटांतच पुन्हा तीच किंकाळी. यावेळी आवाज अधिक तीव्र होता.

  • 13 Jan 2026 06:14 PM (IST)

    13 Jan 2026 06:14 PM (IST)

    अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार

    Pune Breaking News: राज्यात आज महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराची सांगता झाली आहे. प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या आहेत. दरम्यान पुणे महापालिकेची निवडणूक भाजप आणि राष्ट्रवादी कॉँग्रेस यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची होणार आहे. प्रचाराची मुदत संपली असतानाच एक मोठी बातमी समोर येत आहे. क्राइम ब्रांचने पुण्यातील डिझाईन बॉक्स या कार्यालयावर छापा टाकला आहे. ही कंपनी अजित पवारांसाठी काम करत असल्याचे समोर येत आहे.

  • 13 Jan 2026 05:50 PM (IST)

    13 Jan 2026 05:50 PM (IST)

    देवेंद्र फडणवीस हे स्वतःच्या हिंमतीवर झालेले मुख्यमंत्री नाही; राज ठाकरेंनी पुन्हा डिवचलं

    राज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची (Maharashtra Local Body Elections) रणधुमाळी सुरु आहे. 29 पालिकांसाठी येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान होणार असून मतदार कोणाकडे सत्ता देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापालिका निवडणुकांच्या प्रचारासाठी आज (दि.13) प्रचाराच्या तोफा थंडावणार आहेत. यामुळे सर्वच राजकीय दिग्गज प्रचाराच्या मैदानामध्ये उतरले आहे. दोन दशकानंतर पहिल्यांदाच एकत्र आलेल्या ठाकरे बंधूंनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतःच्या हिंमतीवर मुख्यमंत्री झाले नसल्याचे म्हणत पुन्हा त्यांना डिवचले आहे.

  • 13 Jan 2026 05:45 PM (IST)

    13 Jan 2026 05:45 PM (IST)

    “हा प्रभाग ४–० ने भाजपच्या पारड्यात…”; काय म्हणाले केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ?

    दुचाकी रॅलीला नागरिकांनी मोठ्या उत्साहात आणि विश्वासाने प्रतिसाद दिला. प्रभागातील चारही उमेदवार निश्चितपणे जिंकतील, असा ठाम विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केला. ही रॅली प्रचाराची नव्हे तर विजयाची आहे, असेही ते म्हणाले.
    प्रत्येक उमेदवार प्रभागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रामाणिकपणे काम करेल.

  • 13 Jan 2026 05:40 PM (IST)

    13 Jan 2026 05:40 PM (IST)

    “१४-१५ वर्षांपासून या योजनेचा…”; NCP चे उमेदवार नीलेश निकम यांचे विधान

    माझ्या पुढाकारातून शहरी गरीब आरोग्य योजना राबवली. एक लाख ७६ हजार जणांना त्याचा आतापर्यंत थेट फायदा झालेला आहे. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पुणे महानगरपालिकेने गरजू रुग्णांची बिले भरण्यासाठी वेगवेगळ्या रुग्णालयांना अदा केली आहेत, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि उमेदवार नीलेश निकम यांनी सांगितली. गोखलेनगर- वाकडेवाडी, प्रभाग क्रमांक ७ चे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार दत्ता बहिरट, अंजली विनोद ओरसे, आशा राजू साने यांच्या प्रचारासाठी झालेल्या कोपरा सभांमध्ये निकम बोलत होते.

  • 13 Jan 2026 05:35 PM (IST)

    13 Jan 2026 05:35 PM (IST)

    राजकोटमध्ये भारताची आकडेवारी चिंता वाढवणारी! न्यूझीलंड ठरू शकतो वरचढ; वाचा सविस्तर

    भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पहिला सामना भारताने ४ विकेट्सने जिंकला आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना बुधवारी राजकोटमधील निरंजन शाह स्टेडियमवर खेळवण्यात येणार आहे. आता, भारतीय संघ हा सामना जिंकून एकदिवसीय मालिका जिंकण्याच्या इराद्याने मैदानात उतरणार आहे. परंतु, इथे विजय मिळवणे भारतासाठी सोपे असणार नाही. कारण,  राजकोटमध्ये भारतीय संघाचा रेकॉर्ड चांगला राहिलेला नाही.

  • 13 Jan 2026 05:32 PM (IST)

    13 Jan 2026 05:32 PM (IST)

    भिवपुरी कारशेडच्या कामात २२ कोटी बुडवल्याचा आरोप; किरण ठाकरे यांची महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार

    तालुक्यातील भिवपुरी येथे सुरू असलेल्या रेल्वेच्या कारशेड कामात मोठा गौण खनिज (रॉयल्टी) घोटाळा होत असल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपचे कर्जत-खालापूर विधानसभा अध्यक्ष किरण ठाकरे यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे लेखी तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे.त्यामुळे कर्जत येथील रेल्वे कारशेड साठी माती भराव टाकण्याचे काम अडचणीत आले आहे.

  • 13 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    13 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    ठाण्यात महायुतीला १०० टक्के यश" पूर्वेश सरनाईक यांनी केला दावा

    महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रत्येक प्रभागात राजकीय पक्षांकडून जोरदार प्रचार सुरू आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे युवा नेते पूर्वेश सरनाईक हे स्वतः मैदानात उतरून प्रचाराचे नेतृत्व करताना दिसले. यावेळी त्यांनी ठाण्यात महायुतीला १०० टक्के यश मिळेल असा ठाम विश्वास व्यक्त केला.

  • 13 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    13 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    नवी मुंबई महापालिका निवडणूक भाजपकडून बंडखोरांवर कठोर पाऊल

    नवी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी उफाळून आली होती. काही ठिकाणी भाजपच्या बंडखोरांनी थेट पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. या पार्श्वभूमीवर भाजपने कडक भूमिका घेत ११ बंडखोर पदाधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. निलंबितांमध्ये भास्कर यमगर, जयश्री चित्रे, जयेश थोरवे, संपत शेट्टी, सी. व्ही. रेड्डी यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेश पाटील यांनी पक्षशिस्त मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.

  • 13 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    13 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली मीरा-भाईंदरमध्ये भव्य बाईक रॅली

    : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेते व परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मार्फत मीरा-भाईंदर शहरात भव्य बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही रॅली संपूर्ण मीरा-भाईंदर शहरातून मार्गक्रमण करणार असून शिवसेनेची ताकद आणि संघटनशक्ती दाखवून देणारी ठरणार आहे.या बाईक रॅलीमध्ये शेकडोच्या संख्येने शिवसैनिक, युवा सेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत. भगवे झेंडे, घोषणाबाजी आणि उत्साहपूर्ण वातावरणात ही रॅली पार पडणार असून शहरातील प्रमुख मार्गांवरून रॅली जाणार आहे.प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना शहरात विकास, जनहिताचे प्रश्न आणि संघटन मजबूत करण्यासाठी सज्ज असल्याचे या रॅलीतून दाखवले जाणार आहे. बाईक रॅलीद्वारे शिवसेनेचा संदेश थेट जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.या रॅलीमुळे मीरा-भाईंदर शहरात राजकीय वातावरण तापण्या

  • 13 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    13 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    भाजप-शिवसेना महायुतीच्या पॅनल क्र. ३ ची प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी भव्य बाईक रॅली

    भाजप-शिवसेना महायुतीच्या पॅनेल क्र. ३ च्या अधिकृत उमेदवार ॲड. हर्षाली विजय चौधरी यांचा प्रचार दौरा आज आंबिवली अटाळी परिसरात पार पडत आहे. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस असून शक्तिप्रदर्शन करत भव्य बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रचार दौऱ्यात नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे. यावेळी नवराष्ट्राला प्रतिक्रिया देताना हर्षाली चौधरी थविल यांनी आम्ही विकासांच्या मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढवत असून, नागरिकांनी आम्हाला मतदान करावे असे आवाहन केले. तर उपेक्षा भोईर यांनी आम्ही याआधीही आम्ही नगरसेवक म्हणून कार्यरत होतो. त्यामुळे आमच्या माध्यमातून आम्ही विकासकाम करतच आहोत असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

  • 13 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    13 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    भिवपुरी कारशेडच्या कामात २२ कोटींचा महसूल बुडवल्याचा आरोप

    कर्जत तालुक्यातील भिवपुरी येथे सुरू असलेल्या रेल्वेच्या कारशेड कामात मोठा गौण खनिज (रॉयल्टी) घोटाळा होत असल्याचा खळबळजनक आरोप भाजपचे कर्जत-खालापूर विधानसभा अध्यक्ष किरण ठाकरे यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे लेखी तक्रार करून चौकशीची मागणी केली आहे.त्यामुळे कर्जत येथील रेल्वे कारशेड साठी माती भराव टाकण्याचे काम अडचणीत आले आहे.मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन अंतर्गत भिवपुरी कारशेडचे काम सध्या सुरू आहे. या कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती भरावाचे काम सुरू असून, निविदेनुसार सुमारे १०,६१,४१२.०० घनमीटर मातीचा वापर होणे अपेक्षित आहे. नियमानुसार, या माती वापरासाठी शासनाला सुमारे २२ कोटी रुपये रॉयल्टी मिळणे आवश्यक आहे. दरम्यान सावरगाव येथे सुरू असलेल्या माती भरावाच्या कामात संबंधित ठेकेदार कंपनी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून अवैधपणे उत्खनन करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

  • 13 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    13 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    मिरा-भाईंदरमध्ये मतदानदिनी प्रवास व खाद्यपदार्थांवर सवलत

    मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी यंदा विशेष उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. महापालिका आयुक्त राधा बिनोद शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मतदानदिनी महापालिकेच्या परिवहन सेवेने प्रवास करणाऱ्या मतदारांना २० टक्के प्रवास सवलत देण्यात येणार आहे. यामुळे नागरिकांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहोचणे अधिक सोयीचे ठरणार आहे.याशिवाय शहरातील हॉटेल व उपहारगृह व्यावसायिकांशी चर्चा करून, त्यांच्या क्षमतेनुसार मतदारांना खाद्यपदार्थांवर सवलत देण्याची विनंती करण्यात आली होती. या आवाहनाला व्यावसायिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.तसेच, मतदारांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी आणि मतदानाबाबत सकारात्मक वातावरण तयार करण्याच्या उद्देशाने २० हून अधिक मतदान केंद्रांवर सामाजिक जाणीव जपणाऱ्या विविध थीम्स राबवण्यात येणार असल्याची माहितीही आयुक्त शर्मा यांनी दिली. महापालिकेच्या या उपक्रमांमुळे यंदाच्या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या वाढेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

  • 13 Jan 2026 04:00 PM (IST)

    13 Jan 2026 04:00 PM (IST)

    भाजपच्या बंडखोरांवर भाजप कडून निलंबणाची कारवाई

     

    नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपामध्ये बंडखोरी मोठ्या प्रमाणात झाली होती. त्यामुळे भाजपच्या बंडखोरानी थेट भाजपच्याच उमेदवाराला काही ठिकाणी आव्हान दिल्याचं चित्र दिसून येतंय. त्यामुळे अखेर भाजपने नवी मुंबईतील बंडखोरांना निलंबित करण्यात आलं आहे.11 ठिकाणी भाजपच्या बंडखोर उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. यात भास्कर यमगर , जयश्री चित्रे, जयेश थोरवे, संपत शेट्टी, सी व्ही रेड्डी , मंगल घरत पांडुरंग आमले, सुहासिनी नायडू , दत्ता घंगाळे अश्विनी घंगाळे, अलका शर्मा या भाजपच्या 11 पदाधिकाऱ्यांवर भाजपकडून निलंबित करण्यात आल आहे.

  • 13 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    13 Jan 2026 03:50 PM (IST)

    10 Minute Delivery Banned: सरकारचा मोठा निर्णय!

    10 Minute Delivery Banned: डिलिव्हरी कामगारांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. कामगार मंत्रालयाने १० मिनिटांच्या डिलिव्हरीवर बंदी घातली आहे. या संदर्भात विभागाने देशातील आघाडीच्या ऑनलाइन डिलिव्हरी कंपन्यांशी, म्हणजेच स्विगी आणि झोमॅटोशीही चर्चा केली आहे. ऑनलाइन वस्तू आता १० मिनिटांच्या आत उपलब्ध होणार नाहीत, असा सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

    वाचा सविस्तर 

  • 13 Jan 2026 03:35 PM (IST)

    13 Jan 2026 03:35 PM (IST)

    मच्छीमार व्यवसायाकरिता अद्ययावत, प्रशस्त जेट्टीची मागणी

    मंडणगड: तालुक्यातील किनारी भागात असलेल्या वाल्मिकीनगर येथे मच्छिमार व्यवसायाकरिता अद्यावत व प्रशस्त जेट्टीची निर्मिती करण्याची मागणी फिशरीज वेलफेअर फौंडेशनचे अध्यक्ष सुनील खाडे, उपाध्यक्ष हेमंत सालदुरकर यांनी बंदरविकास मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे नुकतीच निवेदनाद्वारे केली असून त्या मागणीच्या अनुषंगाने संबंधित महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती फिशरीज वेलफेअर फौंडेशनचे अध्यक्ष सुनील खाडे यांनी दिली, फिशरीज वेलफेअर फौंडेशनचे अध्यक्ष सुनील खाडे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, अरबी समुद्र आणि सावित्री नदीच्या संगमानजिक असलेले वाल्मिकीनगर या गावातील मत्स्यव्यवसाय हा पारंपारिक व्यवसाय असून येथील जवळपास सर्वच कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन मत्स्यव्यवसाय हा आहे.

    वाचा सविस्तर 

  • 13 Jan 2026 03:27 PM (IST)

    13 Jan 2026 03:27 PM (IST)

    तेजस ठाकरे आईसोबत प्रचाराच्या मैदानात

    मुंबईत प्रभाग क्रमांक २२० च्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरदचंद्र पवार) युतीच्या उमेदवार संपदा मयेकर यांच्या निवडणूक कार्यालायाला रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे यांनी भेट दिली.

  • 13 Jan 2026 03:25 PM (IST)

    13 Jan 2026 03:25 PM (IST)

    “मोदीजी, तुम्ही तमिळ जनतेचा आवाज दाबू शकत नाही,

    थलापती विजयचा शेवटचा चित्रपट “जन नायकन” प्रदर्शित होण्यापूर्वीच वादात सापडला आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी आता त्याच्या सेन्सॉरशिप प्रमाणपत्राबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, विजयच्या चित्रपटाला असंख्य तमिळ चित्रपट कलाकारांकडून पाठिंबा मिळत आहे. विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनीही या विषयावर भाष्य केले आहे. चित्रपटाभोवतीच्या वादाबद्दल राहुल गांधी काय म्हणाले हे आपण आता जाणून घेणार आहोत.

    वाचा सविस्तर 

  • 13 Jan 2026 03:15 PM (IST)

    13 Jan 2026 03:15 PM (IST)

    धावत पळत आला पण केअरटेकरने मिठी टाळताच चिमुकला हत्ती झाला नाराज

    माणूस आणि प्राण्याचं नातं काही वेगळंच असतं. यात प्रेम, आपुलकी आणि काळजी दडलेली असते. अनेकदा माणसं जितकी माया लावत नाही त्याहून अनेक पटींनी जास्त प्रेम पाळीव प्राण्यांकडून आपल्याला मिळतं. एकदा का कोणत्या प्राण्याचा तुमच्यावर विश्वास बसला की जीवनाच्या शेवटापर्यंत तो तुमची साथ सोडत नाही. हत्ती हा प्राणी माणसांचा जवळता मित्रच जणू… शरीराने विशालकाय असला तरी मनाने हा प्राणी फारच प्रेमळ आणि खेळकर वृत्तीचा असतो. अलिकडेच एका चिमुकल्या हत्तीचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर फार वेगाने व्हायरल होताना दिसून आला आहे. व्हिडिओत हत्तीचे बाळ आपलया केअरटेकरवर रागवत आपला रुसवा केअरटेकरवर दाखवताना दिसतो. हत्तीही रुसतो हे पाहून यूजर्स भारीच खुश होतात आणि वेगाने या व्हिडिओला शेअर करु लागतात. चला व्हिडिओत काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.

    वाचा सविस्तर 

  • 13 Jan 2026 03:05 PM (IST)

    13 Jan 2026 03:05 PM (IST)

    Karjat News : विज्ञान तंत्रज्ञानाचा अनोखा प्रयोग

    कर्जत/ संतोष पेरणे : विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील झालेले कमलीचे बदल अनेक क्षेत्रात चांगले परिणाम घडून येत आहे. सध्या AI ने प्रत्येक देशाला वेड लावलं आहे. अगदी गावाखेड्यात देखील AI ने मुळे खासकरुन शैक्षणिक क्षेत्रात देखील चांगले बदल झाले आहे. याचपार्श्वभूमीवर आता नेरळमधील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचं स्नेहसंमेलनात चक्क एआय रोबोटने नाट्य सादर केलं आहे. नेरळ येथील LAES शाळेच्या वार्षिक स्नेह संमेलनात एआयचे माध्यमातून आलेल्या रोबोटने विविध गोष्टींचा उलगडा केला. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा वापर असलेले प्रचंड गाजले.दरम्यान छत्रपती संभाजी महाराज यांचा गणवेश घालून आलेले महाराज प्रेक्षकांच्या गर्दीतून आल्यानंतर ऐन थंडीत गारठलेले नेरळकर बेभान झाल्याचे दिसून आले.

    वाचा सविस्तर 

  • 13 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    13 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    बारावीचे हॉल तिकीट उपलब्ध! महाराष्ट्र शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांना दिल्या महत्त्वाच्या सूचना

    महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी–मार्च २०२६ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या बारावी (उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र) परीक्षेची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली हॉल तिकीटे सोमवारपासून ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी या परीक्षेला बसणार असून, हॉल तिकीट वितरणामुळे परीक्षेच्या प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात झाली आहे. राज्य मंडळाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, बारावीची लेखी परीक्षा मंगळवार, १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सुरू होणार असून ती मंगळवार, १८ मार्च २०२६ पर्यंत चालणार आहे. या कालावधीत कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांतील सर्व विषयांच्या लेखी परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. याशिवाय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) आणि सामान्यज्ञान या विषयांच्या ऑनलाइन परीक्षा देखील याच कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहेत.

  • 13 Jan 2026 02:49 PM (IST)

    13 Jan 2026 02:49 PM (IST)

    यशचा चित्रपट अडकला कायद्याच्या कचाट्यात, ‘TOXIC’च्या टीझरवर महिला आयोगात तक्रार दाखल, संपूर्ण प्रकरण जाणून घ्या

    कन्नड अभिनेता यशचा आगामी चित्रपट “टॉक्सिक” १९ मार्च २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा टीझर ८ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला होता आणि त्यातील एका दृश्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. आम आदमी पक्षाच्या महिला शाखेने यावर आक्षेप घेतला आहे आणि कर्नाटक राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे.

  • 13 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    13 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    “…म्हणून वरळीतील त्या बंडखोरांना उमेदवारी दिली नाही”, आदित्य ठाकरेंनी सांगितलं कारण

    मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून काही प्रभागांमध्ये बंडखोरांना वेगण घालण्यात राजकीय पक्षांना यश आले. तर काही ठिकाणी बंडखोर आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. शिवसेना (ठाकरे) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या वरळी विधानसभा मतदारसंघातील सहापैकी तीन प्रभागांमध्ये बंडखोरी झाली असून बंडखोरीमुळे या प्रभागांमधील समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत.

  • 13 Jan 2026 02:19 PM (IST)

    13 Jan 2026 02:19 PM (IST)

    धावत पळत आला पण केअरटेकरने मिठी टाळताच चिमुकला हत्ती झाला नाराज

    माणूस आणि प्राण्याचं नातं काही वेगळंच असतं. यात प्रेम, आपुलकी आणि काळजी दडलेली असते. अनेकदा माणसं जितकी माया लावत नाही त्याहून अनेक पटींनी जास्त प्रेम पाळीव प्राण्यांकडून आपल्याला मिळतं. एकदा का कोणत्या प्राण्याचा तुमच्यावर विश्वास बसला की जीवनाच्या शेवटापर्यंत तो तुमची साथ सोडत नाही. हत्ती हा प्राणी माणसांचा जवळता मित्रच जणू… शरीराने विशालकाय असला तरी मनाने हा प्राणी फारच प्रेमळ आणि खेळकर वृत्तीचा असतो. अलिकडेच एका चिमुकल्या हत्तीचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर फार वेगाने व्हायरल होताना दिसून आला आहे.

  • 13 Jan 2026 02:12 PM (IST)

    13 Jan 2026 02:12 PM (IST)

    मुंबईचा भयमुक्त महानगराचा नवा अध्याय

    पुणे, मुंबई कधीच थांबत नाही असं म्हटलं जातं. पण, मुंबईला भयमुक्त महानगर बनविण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) ‘राष्ट्र प्रथम’ आणि ‘दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ हे धोरण राबवून सुरक्षिततेचे कवच प्रदान केले आहे. त्यानुसार, इथून पुढेही मुंबईची वाटचाल सुरू राहणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येते.

  • 13 Jan 2026 02:01 PM (IST)

    13 Jan 2026 02:01 PM (IST)

    'इतरांना उध्वस्त करण्यासाठी खेळ... ' तापसी पन्नूने बॉलीवूडमधील PR स्टंटबद्दल उघड केले सत्य

    अभिनेत्री तापसी पन्नू तिच्या महिला-केंद्रित चित्रपट आणि उत्कृष्ट अभिनयाव्यतिरिक्त तिच्या स्पष्टवक्त्यासाठी ओळखली जाते. ती अनेकदा विविध मुद्द्यांवर उघडपणे तिचे विचार व्यक्त करते. आता, तिने इंडस्ट्रीमध्ये चर्चेत असलेल्या पीआर गेमवर टीका केली आहे आणि म्हटले आहे की ती या पीआर गेमपासून स्वतःला दूर ठेवते. तिने पीआर पद्धतींबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले आहे.

  • 13 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    13 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    देशभर घरविक्रीत घट; मात्र, ‘या’ शहरामध्ये घरविक्रीत झाली २९ टक्के वाढ

    रिअल इस्टेट (real estate) क्षेत्राची स्थिती २०२५ मध्ये चांगली दिसून आली आणि मुंबईत तर या क्षेत्रासाठी गतवर्ष आशादायी राहिले. २०२४ च्या तुलनेत देशभरात घरांच्या विक्रीमध्ये एक टक्क्याची घट नोंदवली, मात्र मुंबईतील बाजारपेठेत मात्र घरविक्री जोमाने झाली. २०२५ मध्ये देशातील सर्वात मोठी गृहबाजारपेठ समोर येत देशाच्या तुलनेत २९ टक्के घरांची विक्री केवळ मुंबईतून झाली. नाईट फ्रैंक इंडियाच्या ‘इंडियाज रिअल इस्टेट-ऑफिस अँड रेसिडेन्शियल मार्केट २०२५’ या ताज्या अहवालानुसार, देशातील आठ प्रमुख शहरांमध्ये एकूण अंदाजे ३,४८,००० घरे विकली गेली, जी मागील वर्षांच्या तुलनेत फक्त १ टक्क्यांनी कमी आहे. दरम्यान मुंबईत मात्र घरांच्या विक्रीचा जोर कायम राहिला.

  • 13 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    13 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी ‘या’ देशासोबत JF-17 फायटर जेट्सची अब्जावधींचे डील

    एक मोठे वृत्त समोर आहे. भारताकडून ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) मध्ये पराभूत होऊनही पाकिस्तानच्या लढाऊ विमानांना मोठी मागणी मिळत आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानचे लढाऊ विमान JF-17 ला मोठी मागणी मिळत आहे. पाकिस्तान आता हे लढाऊ विमाना इंडोनेशियाला विकणार असल्याचा दावा केला जात आहे. यासाठी पाकिस्तानने इंडोनेशियातसोबत अब्जावधींचा करारही केला आहे.

  • 13 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    13 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    कार खरेदी करण्याची आताच योग्य वेळ! बोल्ड लूक स्मार्ट फीचर्ससह CNG आणि ऑटोमॅटिक

    दीर्घ प्रतीक्षेनंतर देशातील आघाडीची ऑटोमोबाईल उत्पादक कंपनी टाटा मोटर्सने अखेर त्यांच्या मायक्रो एसयूव्ही, टाटा पंचचे नवीन फेसलिफ्ट मॉडेल लाँच केले आहे. आकर्षक लूक आणि पॉवरफूल इंजिनसह सुसज्ज, या एसयूव्हीची सुरुवातीची किंमत ५.५९ लाख (एक्स-शोरूम) आहे. कंपनीने या एसयूव्हीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत, ज्यामुळे ती मागील मॉडेलपेक्षाही चांगली झाली आहे.

  • 13 Jan 2026 01:25 PM (IST)

    13 Jan 2026 01:25 PM (IST)

    इराणचा थेट इशारा; अमेरिकेने हल्ला केला तर अमेरिका‑इस्रायल बनतील लक्ष्य

    इराणच्या संसदेच्या अध्यक्षांनी रविवारी इशारा दिला की जर अमेरिकेने इस्लामिक रिपब्लिकवर हल्ला केला तर अमेरिकन सैन्य आणि इस्त्रायल ‘लक्ष्य’ बनतील. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चालू निदर्शनांवरून इराणवर हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. मोहम्मद बाकीर कालिबाफ यांच्या वक्तव्यावरून पहिल्यांदाच असे दिसून येते की, त्यांनी इस्रायलला इराणी हल्ल्याच्या संभाव्य लक्ष्यांच्या यादीत समाविष्ट केले आहे. इराणच्या संसदेत ‘अमेरिकेला मुर्दाबाद’ असे घोषणा देत व्यासपीठाजवळ येताच कालिबाफ यांची  धमकी आली. इराण सरकार निदर्शन नियंत्रित करण्यासाठी संघर्ष करत असताना सभागृहात ही चर्चा झाली, जी आता तिसऱ्या आठवड्यात प्रवेश करत आहेत. नंतर, कायदेकर्त्यांनी इराणी सरकारच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी देखील केली.

  • 13 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    13 Jan 2026 01:15 PM (IST)

    मुस्तफिजूर रहमान वादावर प्रश्न विचारल्यानंतर मोहम्मद नबी पत्रकार परिषदेत संतापला!

    जेव्हा एका बांगलादेशी पत्रकाराने अफगाणिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू मोहम्मद नबीला मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएलमधून वगळण्याबद्दल विचारले तेव्हा त्याने प्रश्नाच्या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. नबी बांगलादेश प्रीमियर लीगमध्ये नोआखाली एक्सप्रेसकडून खेळतो. सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत पत्रकाराने त्याला मुस्तफिजूरच्या मुद्द्याबद्दल प्रश्न विचारला. प्रश्नाने चिडून, नबीने स्पष्टपणे विचारले की त्याचा त्याच्याशी काय संबंध आहे.

  • 13 Jan 2026 01:10 PM (IST)

    13 Jan 2026 01:10 PM (IST)

    15 जानेवारीला सार्वजिनिक सुट्टी जाहीर

    राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी येत्या 15 जानेवारी 2026 रोजी सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीनिमित्त काही महत्त्वाच्या सुचना जारी करण्यात आल्या आहेत. या निवडणूकीमध्ये मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क बजावता यासाठी उद्योग, आस्थापना व कारखान्यांमधील कामगार कर्मचाऱ्यांना या दिवशी सुट्टी किंवा सवलत देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचा शासन निर्णय उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने जारी केली आहे.

  • 13 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    13 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    वेळ, मतदान प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या सर्व माहिती

    महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी निवडणूक प्रचाराच्या तोफा आज सायंककाळी ५ वाजता शांत होतील. नियमांनुसार, मतदानाच्या दिवसाच्या ४८ तास आधी निवडणूक प्रचार थांबवण्यात येतो. या सर्व महानगरपालिका निवडणुकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडेल आणि १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर होतील.

    १५ जानेवारीला मतदान; वेळ, मतदान प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या सर्व माहिती, वाचा एका क्लिकवर

  • 13 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    13 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    पुण्यात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची प्रचार रॅली

    मनसे प्रमुख राज ठाकरे आज पुणे दौऱ्यावर आहेत. ठाकरे सेना आणि मनसे उमेदवारांसाठी ते रॅली काढणार आहे. मनसेच्या उमेदवारांशी ते संवाद साधणार आहेत.

  • 13 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    13 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    प्रचाराचा आज शेवटचा

    महापालिका निवडणूक प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस सर्वच पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची आज प्रचार सभा, रॅली आहेत. नेत्यांकडून स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या गाठी गाठीभेटी आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

  • 13 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    13 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    पुणे काँग्रेसकडून 20 जणांची हकालपट्टी

    काँग्रेसकडून उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज झालेल्या माजी महापौरसह अनेकांनी अन्य पक्षातून उमेदवारी स्वीकारली काहींनी पक्षप्रवेश केला तर काहींनी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला आहे. त्या पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार ही सुरू केला आहे, याची गंभीर दखल घेऊन प्रदेश काँग्रेसने 20 पदाधिकाऱ्यांना पक्षातून निलंबित केले आहे.

  • 13 Jan 2026 12:16 PM (IST)

    13 Jan 2026 12:16 PM (IST)

    भाजपकडून माजी महापौर, नगरसेवकांसह 54 बंडखोरांचे निलंबन

    नाशिकमध्ये महापालिका निवडणुकीत मोठी माहिती समोर येत आहे. भाजपने 54 बंडखोरांची हकालपट्टी केली आहे. यात माजी महापौरांसह 20 माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे.

  • 13 Jan 2026 12:00 PM (IST)

    13 Jan 2026 12:00 PM (IST)

    पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा डोके वर काढतोय Nipah Virus

    Nipah Virus : पश्चिम बंगालमध्ये प्राणघातक निपाह विषाणूचे दोन संशयित रुग्ण आढळल्यानंतर केंद्र सरकार सतर्क झाले आहे. संशयित रुग्णांच्या तपासणीनंतर, केंद्र सरकारने एक बहु-विद्याशाखीय पथक बंगालला पाठवले आहे. सोमवारी, आरोग्य विभागाच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, ११ जानेवारी रोजी कल्याणी येथील एम्समध्ये विषाणूच्या संसर्गाची पुष्टी झाली. तज्ञांच्या मते, २००१ नंतर पहिल्यांदाच पश्चिम बंगालमध्ये निपाह विषाणूचे संशयित रुग्ण आढळले आहेत.

  • 13 Jan 2026 11:55 AM (IST)

    13 Jan 2026 11:55 AM (IST)

    मग 30 वर्ष तुम्ही गोट्या खेळत होतात का? फडणवीसांचा सवाल

    मुंबईमध्ये मराठी माणसाला धोका असल्याचे वक्तव्य ठाकरे बंधू करत असून यावरुन युती केल्याचे देखील ठाकरे बंधू म्हणाले आहेत. यावर टीका करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं ही मुंबई ही कुणाच्या बापाच्या बापच्या बापाच्या बापाचा बाप आला तरी महाराष्ट्रापासून तुटू शकणार नाही. मराठी माणूस अडचणीत दिसतोय, खतरे में दिसतोय, तर ३० वर्ष तुम्ही काय गोट्या खेळत होतात का? असा आक्रमक सवाल देवेंद्र फडणवीसांनी उपस्थित केला आहे.

  • 13 Jan 2026 11:45 AM (IST)

    13 Jan 2026 11:45 AM (IST)

    रवींद्र चव्हाण शिवतीर्थावर लुंगी घालून आल्याने जोरदार टीका

    महायुतीची शिवतीर्थावर सभा पार पडली. यामध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण लुंगी घालून मंचावर आले होते. यावरुन आता विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. खासदार संजय राऊत यांनी पोस्ट करुन लिहिले आहे की,"रसमलाई इफ़ेक्ट (अण्णा मलई) रवींद्र चव्हाण दाक्षिणात्य पद्धतीची लुंगी नेसून महायुतीच्या सभेत आले (म्हणे गुडघ्याला मार लागलाय म्हणून लुंगी ;मग मोकळा ढाकला मराठी लेंगा घालता आला असता) काय बोलायचे यांना?" असा खोचक टोला संजय राऊतांनी लगावला आहे.

  • 13 Jan 2026 11:35 AM (IST)

    13 Jan 2026 11:35 AM (IST)

    डोनाल्ड ट्रम्पने काढून घेतले 1 लाख लोकांचे रोजगार

    डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यापासून अमेरिकेत १,००,००० हून अधिक व्हिसा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने सोमवारी केली. एका वर्षात व्हिसा रद्द होण्याची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी संख्या असल्याचे परराष्ट्र विभागाने म्हटले आहे.

  • 13 Jan 2026 11:25 AM (IST)

    13 Jan 2026 11:25 AM (IST)

    महापालिका निवडणुकीसाठी प्रचाराचा शेवटचा दिवस

    29 महापालिकांसाठी येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. यासाठी प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस असून सर्वच दिग्गज नेते मैदानामध्ये उतरले आहेत. आपापले बालेकिल्ला राखण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी शक्ती पणाला लावली आहे. त्यामुळे आज दिवसभरात प्रचाराचा धुराळा उडणार आहे.

  • 13 Jan 2026 11:15 AM (IST)

    13 Jan 2026 11:15 AM (IST)

    पहिले भारतीय अंतराळवीर राकेश शर्मा यांचा वाढदिवस

    अंतराळात जाणारे पहिले भारतीय नागरिक राकेश शर्मा यांचा आज जन्मदिन. त्यांनी १९८४ मध्ये सोव्हिएत संघाच्या मोहिमेद्वारे अंतराळ प्रवास केला आणि अंतराळात जाणारे पहिले भारतीय नागरिक ठरले. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राकेश शर्मा यांचा अंतराळातून केलेला संवाद हा अत्यंत लोकप्रिय आहे.

  • 13 Jan 2026 11:05 AM (IST)

    13 Jan 2026 11:05 AM (IST)

    दिल्ली-NCR मध्ये भरली हुडहुडी

    यंदाच्या वर्षी थंडीचा जोरदार धडाका जाणवत आहे. प्रत्येक राज्याचा पारा हा एक अंकी झाला आहे. राजधानी दिल्ली (तर अक्षरशः गारठली आहे. दिल्ली-एनसीआरसह संपूर्ण उत्तर भारतात तीव्र थंडी आहे. IMDने १३ जानेवारी रोजी पंजाब, जम्मू आणि उत्तर हरियाणा, वायव्य उत्तर प्रदेश आणि दक्षिण उत्तराखंडमध्ये दाट ते खूप दाट धुक्याचा इशारा जारी केला आहे.

  • 13 Jan 2026 10:59 AM (IST)

    13 Jan 2026 10:59 AM (IST)

    युद्धाचा बिगुल वाजला?

    सध्या इराणमध्ये (Iran) हिंसक आंदोलनामुळे प्रचंड तणावाचे वातावरण पसरले आहे. इराणची जनता खामेनेई सरकारविरोधात आणि राजेशाहीच्या समर्थनार्थ रस्त्यांवर उतरली आहे. देशातील आर्थिक संकट, वाढती महागाई विरोधात हे आंदोलन सुरु झाले होते. पण यावर तोडगा काढण्याऐवजी खामेनेई सरकारने सुरक्षा दलांना आंदोलकांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले. ज्यामुळे सुरक्षा दलांनी आंदोलकांना चिरडण्यासाठी बळाचा वापर केला आणि आंदोलन तीव्र भडकले.

  • 13 Jan 2026 10:53 AM (IST)

    13 Jan 2026 10:53 AM (IST)

    भारतीय बँकिंगसमोरील नवा धोका?

    गेल्या दोन दशकांत भारतीय बँकिंग क्षेत्रात कर्ज वितरण पद्धतींमध्ये मोठा संरचनात्मक बदल झाला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India) च्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील असुरक्षित कर्जे ४६.९ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्च्चांकावर पोहोचली आहेत. तारण किंवा तारण न देता दिलेल्या या कर्जामध्ये झालेल्या या घाऊक वाढीमुळे बँकिंग व्यवस्थेतील जोखमीबद्दल एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. एसबीआय रिसर्चच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २००५ मध्ये असुरक्षित कर्जाचा एकूण आकार फक्त २ लाख कोटी होता, जो आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत वाढून ४६.९ लाख कोटी होईल असा अंदाज आहे. एकूण बँक कर्जात असुरक्षित कर्जाचा वाटाही लक्षणीयरीत्या वाढला आहे.

