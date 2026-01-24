Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

24 Jan 2026 02:00 PM (IST)
जालन्यातून एक धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. नात्यातील मुलीला फिरायला जायचं म्हणून कारमध्ये बसलं आणि तीला थेट पुण्यातील आळंदी येथे नेलं. नंतर मुलीची इच्छा नसतांना ‘लग्न कर नाहीतर तुला जिवंत मारून टाकू,’ अशी धमकी देत तरुणीचे बळजबरीने लग्न लावून घेतल्याचा धक्कदायक प्रकार समोर आला आहे. ही घटना जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात घडला आहे.
24 Jan 2026 01:55 PM (IST)
भारतीय अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबेने कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे कौतुक केले आहे, असे म्हटले आहे की, न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात स्टार फलंदाजाच्या स्फोटक खेळीने तो खेळाच्या सर्वात लहान स्वरूपात जगातील सर्वोत्तम फलंदाज असल्याचे सिद्ध केले. पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी त्याच्या टीकाकारांना शांत करण्यासाठी सूर्यकुमारने २३ डावांनंतर पहिल्यांदाच ५० पेक्षा जास्त धावा केल्या.
24 Jan 2026 01:50 PM (IST)
१ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. जुन्या कर व्यवस्थेअंतर्गत आयटीआर दाखल करणाऱ्या उत्पन्न करदात्यांना आशा आहे की सीतारमण जवळजवळ एक दशकापासून प्रलंबित असलेली मागणी पूर्ण करतील. बचत आणि खर्चावरील कर कपात वाढवण्याची ही मागणी आहे. महागाई, वैद्यकीय खर्च आणि घरांच्या किमतींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली असूनही, या वजावटी जवळजवळ एक दशकापासून अपरिवर्तित आहेत. भारतातील जुनी कर व्यवस्था नेहमीच कर बचतीचे साधन राहिली नाही तर बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक सामाजिक-आर्थिक साधन देखील राहिली आहे.
24 Jan 2026 01:45 PM (IST)
भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेत २-० अशी आघाडी घेतली आहे. दुसऱ्या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा सात विकेट्सने पराभव केला. शुक्रवारी रायपूरमधील शहीद वीर नारायण स्टेडियमवर भारताने १५.२ षटकांत २०९ धावांचे लक्ष्य सहज गाठले. भारताच्या विजयासोबतच, स्टार अष्टपैलू हार्दिक पंड्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. सामन्यापूर्वी हार्दिक माजी भारतीय फिरकी गोलंदाज आणि सादरकर्ता मुरली कार्तिकवर रागावताना दिसला. त्याने एका क्षणी कार्तिकला बोटही दाखवले. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
24 Jan 2026 01:40 PM (IST)
खून, खुनाचा प्रयत्न, दंगल, मारहाण, शासकीय कामात अडथळा, जमीन घोटाळा तसेच शस्त्र परवाना नियमांचे उल्लंघन अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद असणारे २९ नगरसेवक पिंपरी-चिंचवड महापालिका सभागृहात दिसणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत मतदारांनी अशा उमेदवारांनाही मतदारांनी निवडून दिले आहे. ज्यांची पार्श्वभूमी वादग्रस्त आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची आहे. यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सर्वाधिक १४, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १३ तर शिवसेनेच्या २ नगरसेवकांचा समावेश आहे.
24 Jan 2026 01:30 PM (IST)
ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर मुंब्र्यातील राजकीय वातावरण आता चांगलेच तापू लागले आहे. एमआयएमच्या (AIMIM) नवनिर्वाचित नगरसेविका सहर शेख यांच्या एका वादग्रस्त विधानामुळे नवा वाद निर्माण झाला असून, याप्रकरणी पोलिसांनी कडक कारवाई केली आहे.जितेंद्र आव्हाडांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावत मुंब्रा प्रभाग ३० मधून विजयी झालेल्या सहर शेख यांनी एका विजयी मिरवणुकीत आक्रमक भूमिका मांडली होती. त्या म्हणाल्या होत्या की, “येत्या काळात संपूर्ण मुंब्रा विधानसभा मतदारसंघ आम्ही जिंकू आणि संपूर्ण मुंब्रा ‘हिरवा’ होईल”. त्यांच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता.
24 Jan 2026 01:20 PM (IST)
चंद्रपूर महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे २७ नगरसेवक निवडून आले आहेत. पण कालपासून चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती. काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर आणि आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यात मतभेद सुरू असल्याचे बोलले जात होते. त्यातच प्रतिभा धानोरकर यांनी आपल्या १३ नगरसेवकांसोबत नागपूरच्या विभागीय कार्यालयात एक गट स्थापन केला, त्यामुळे विजय वडेट्टीवार आणि धानोरकर यांच्यातील चव्हाट्यावर आले होते. पण या सगळ्या वादावर आता पडदा पडला आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी यावर भूमिका स्पष्ट केली आहे.
24 Jan 2026 01:12 PM (IST)
शहरालगतच्या पेढे वडकर कॉलनी परिसरात अज्ञात चोरट्यांनी घरफोडी करत सोन्याचे दागिने लंपास केल्याची घटना घडली आहे. ही घटना बुधवारी रात्री ते गुरुवारी सकाळी ७.०० वाजण्याच्या दरम्यान घडली असून याप्रकरणी चिपळूण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भास्कर उमाजी मंडले (वय ३६, व्यवसाय नोकरी) हे पेढे, वडकर कॉलनी येथील रूम नं. बी-१० येथे भाड्याने वास्तव्यास आहेत. अज्ञात चोरट्यांनी त्यांच्या फ्लॅटच्या दरवाज्याचा कडी-कोयंडा कोणत्यातरी हत्याराच्या साहाय्याने कट करून उचकडत दरवाजा उघडला. त्यानंतर फ्लॅटमध्ये प्रवेश करून कपाटात ठेवलेलों २७,७५०/- किमतीची सोन्याची बोरमाळ लबाडीच्या इराद्याने चोरून नेली.
24 Jan 2026 01:00 PM (IST)
जनरेटिव्ह एआय आणि मायक्रोड्रामा अॅप्सच्या झपाट्याने वाढीमुळे भारत अॅप डाउनलोडमध्ये जगात आघाडीवर राहिला आहे. २०२५ मध्ये भारतात सुमारे २५.५ अब्ज अॅप्स डाउनलोड होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
24 Jan 2026 12:50 PM (IST)
कर्णधाराने त्याच्या फलंदाजीने सर्वांनाच खूश केले नाही तर त्याने पुढे जे केले त्याने सर्वांचे मन जिंकले. सामन्यानंतर, भारतीय कर्णधाराने टीम इंडियाच्या थ्रो-डाऊन स्पेशालिस्ट रघुचे पाय स्पर्श केले.
24 Jan 2026 12:30 PM (IST)
साताऱ्यातील फलटण तालुक्यात अनैतिक संबंधांत अडथळा ठरलेल्या 27 वर्षीय तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. आधी दगडाने ठेचून खून, नंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी मृतदेहाचे तुकडे करून नदी व शेततळ्यात फेकले. तिघे आरोपी अटकेत.
24 Jan 2026 12:25 PM (IST)
बिहारच्या पाटण्यात वॉर्ड नगरसेवकाच्या मुलाने दहावीत शिकणाऱ्या 16 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर पेट्रोल टाकून तिला जिवंत जाळले. सहा दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर उपचारादरम्यान तरुणीचा मृत्यू झाला. आरोपीने न्यायालयात आत्मसमर्पण केले.
24 Jan 2026 12:20 PM (IST)
वाढलेले वजन कमी करण्यासाठी आहारात पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. सतत प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांचे किंवा ज्यूसचे सेवन केल्यास शरीराला हानी पोहचते आणि आरोग्य बिघडण्याची शक्यता असते.
24 Jan 2026 12:10 PM (IST)
सातारा तालुका पोलिसांनी यवतेश्वर येथे होणारा बालविवाह रोखला. शुक्रवारी (दि.२३) सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, तालुका पोलीस स्टेशनचे पोलीस हवालदार मालोजी चव्हाण यांना यवतेश्वर (ता. सातारा) येथे बालविवाह होणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली.
24 Jan 2026 12:05 PM (IST)
Russia Ukraine Peace Talks : रशिया आणि युक्रेन शांतता चर्चेसाठी पुन्हा एकदा अबू धाबीमध्ये आमने-सामने आले आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने ही चर्चा पार पडत असून संपूर्ण जगाचे लक्ष याकडे लागले आहे.
24 Jan 2026 12:00 PM (IST)
सातारा तालुका पोलिसांनी यवतेश्वर येथे होणारा बालविवाह रोखला. शुक्रवारी (दि.२३) सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास ही कारवाई करण्यात आली. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, तालुका पोलीस स्टेशनचे पोलीस हवालदार मालोजी चव्हाण यांना यवतेश्वर (ता. सातारा) येथे बालविवाह होणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. त्या माहितीच्या आधारे पोलीस निरीक्षक निलेश तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस पथक पाठवून तात्काळ कारवाई करण्यात आली.
24 Jan 2026 11:50 AM (IST)
टेक कंपनी गूगलने गुगल फोटोसाठी एक मजेदार फीचर रोल आऊट केलं आहे. या फीचरमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचा वापर करून यूजर्स त्यांचे फोटो मीममध्ये बदलू शकणार आहेत. या फीचरचे नाव मी मीम (Me Meme) असं आहे. हे फीचर यूजर्सना त्यांच्या ईमेजसोबत मजेदार किंवा त्यासंबंधित टेक्स्ट जोडण्याची सुविधा देणार आहे. या फीचरची घोषणा सर्वात आधी ऑक्टोबर 2025 मध्ये करण्यात आली होती.
24 Jan 2026 11:40 AM (IST)
व्हेनेझुएलात (Venezuela) कारवाई करुन अध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अटक केल्यानंतर ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा क्युबावर निशाणा साधला आहे. ट्रम्प क्युबामध्ये सत्ता परिवर्तनाची तयारी करत आहेत. यासाठी ते क्युबाला व्हेनेझुएलाकडून मिळणार तेल साठा बंद करण्याचा विचार करत आहेत. याचा थेट क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या ट्रम्प यांच्या या योजनेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे.
24 Jan 2026 11:30 AM (IST)
दिल्ली कॅपिटल्सला महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये दुहेरी धक्का बसला आहे. दीया यादव आणि ममता माडीवाला या दोन खेळाडू दुखापतींमुळे उर्वरित हंगामासाठी बाहेर पडल्या आहेत. फ्रँचायझीने शुक्रवारी, २३ जानेवारी रोजी संघातील बदलांची पुष्टी केली, त्यांच्या जागी प्रगती सिंग आणि एडला श्रीजना यांची नावे दिली. दोन्ही खेळाडूंना १० लाख रुपयांच्या राखीव किंमतीवर करारबद्ध करण्यात आले आहे आणि त्या स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यांसाठी निवडीसाठी उपलब्ध असतील.
24 Jan 2026 11:20 AM (IST)
आज संपूर्ण देश ‘राष्ट्रीय बालिका दिन’ ( National Girl Child Day) साजरा करत आहे. पण हा दिवस केवळ शुभेच्छा देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो एका क्रांतीचा उत्सव आहे. १९६६ मध्ये याच दिवशी एका महिलेने रायसीना हिल्सवर पाऊल ठेवले आणि जगाला दाखवून दिले की, भारताची मुलगी केवळ घरच नाही, तर देशही चालवू शकते. इंदिरा गांधींच्या त्या ऐतिहासिक शपथविधीपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज कोडिंग, रोबोटिक्स आणि अंतराळ संशोधनापर्यंत पोहोचला आहे.
24 Jan 2026 11:10 AM (IST)
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारी रोजी २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मागील अर्थसंकल्पात १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत यासारख्या नवीन करव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सवलत देण्यात आली होती. त्यामुळे यावेळी कोणत्याही मोठ्या घोषणा होणार नाहीत असे म्हटले जात आहे. यावेळी अनेक क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः मध्यमवर्गीयांना, लक्षणीय सवलत मिळेल अशी आशा तज्ज्ञ आणि सामान्य जनतेला आहे. प्राप्तिकराबाबतही बरीच चर्चा सुरू आहे, परंतु मोठ्या बदलांची शक्यता कमी दिसते.
24 Jan 2026 10:59 AM (IST)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या धामधुमीत कर्नाटकातील चोरली घाट परिसरातून तब्बल ४०० कोटी रुपयांची रोख रक्कम असलेला एक कंटेनर चोरीला गेल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या संशयातून नाशिकमधील इगतपुरी येथील संदीप पाटील या तरुणाचे अपहरण करण्यात आले. याप्रकरणी नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी आतापर्यंत पाच संशयितांना अटक केली आहे.
24 Jan 2026 10:51 AM (IST)
मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरांमध्ये २७ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी या कालावधीत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाने घेतला आहे. त्याचचरोबर महापालिकेतर्फे पाणीपुरवठा करण्यात येत असलेल्या ठाणे आणि भिवंडी महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विभागांमध्ये १० टक्के पाणीकपात लागू राहणार आहे. या कालावधीत मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. विशेषतः पूर्व उपनगरात आधीच पाण्याची समस्या असताना या दुहेरी समस्याचा सामना करावा लागणार आहे.
24 Jan 2026 10:43 AM (IST)
बांग्लादेशने माघार घेतल्यानंतर, आयसीसी शनिवारी स्कॉटलंडला नवीन संघ म्हणून मान्यता देण्याची अपेक्षा आहे. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह सध्या दुबईमध्ये आहेत आणि बांग्लादेशच्या विश्वचषकातून माघार घेण्याची अधिकृत घोषणा देखील शक्य आहे. बांग्लादेशला या स्पर्धेसाठी ग्रुप सी मध्ये ठेवण्यात आले होते, ज्यामध्ये इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, नेपाळ आणि इटली यांचा समावेश आहे.
24 Jan 2026 10:36 AM (IST)
टेक कंपनी सॅमसंग यूजर्ससाठी एक चांगली संधी घेऊन आली आहे. कंपनी त्यांच्या यूजर्सना 10,000 रुपयांचे अॅमेझॉन गिफ्ट कार्ड मोफत मिळणार आहे. पण यासाठी यूजर्सना एक महत्त्वाचं काम करावं लागणार आहे. दक्षिण कोरियाई कंपनीने फिट इंडिया वॉकेथन (Fit India Walk-a-thon) 2026 ची घोषणा केली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सॅमसंगच्या हेल्थ अॅपवर एक स्टेप-काउंट चॅलेंज समाविष्ट आहे. हे चॅलेंज लोकांना स्वस्थ आणि हेल्थी राहण्यासाठी प्रेरणा देते. लोकांमध्ये आरोग्याविषयक जागरुकता पसरविण्यासाठी हे कँपेन सुरु करण्यात आले आहे.
24 Jan 2026 10:28 AM (IST)
मुंबई महानगरपालिका महापौर निवडणुकीबाबत एक महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. मुंबई महापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेसोबत सत्तेच्या समीकरणावर एकमत न झाल्यामुळे मुंबई महापौर पदाची निवडणूक लाबंणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीत ८९ जागांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला, तरी सत्तास्थापनेसाठी लागणारा ११४ चा जादुई आकडा गाठण्यासाठी त्यांना मित्रपक्षांची मदत आवश्यक आहे. पण एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सत्तावाटपाचे समीकरण न जुळल्यामुळे महापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर पडू शकते.
24 Jan 2026 10:20 AM (IST)
अल्पावधीत दणदणीत नफ्याचे आमिष दाखवत एका दाम्पत्याने ओळखीचा गैरफायदा घेत इन्फिनिटी कॅपीटल नावाच्या कंपनीत १ लाख ७२ हजार रुपये गुंतवण्यास सांगून फसवणूक केली. हा प्रकार ६ डिसेंबर २०२३ ते २२ जानेवारी २०२६ दरम्यान सातारा परिसरातील विद्यानगरात घडला.
24 Jan 2026 10:15 AM (IST)
राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ३० जून २०२६ पूर्वी राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा सरसकट लाभ दिला जाईल, अशी घोषणा केली आहे.
24 Jan 2026 10:12 AM (IST)
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये आज अंडर 19 चा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना शनिवार, २४ जानेवारी रोजी खेळला जाईल. हा सामना बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळला जाईल. या सामन्यांची सुरूवात भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:०० वाजता सुरू होईल आणि नाणेफेक दुपारी १२:३० वाजता होईल. तुम्ही सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर भारतीय अंडर-१९ संघ आणि न्यूझीलंड अंडर-१९ संघ यांच्यातील अंडर-१९ विश्वचषक सामना पाहू शकता. तुम्ही जिओ हॉटस्टार अॅप वापरून तुमच्या मोबाईल फोनवर भारतीय अंडर-१९ संघ आणि न्यूझीलंड अंडर-१९ संघ यांच्यातील अंडर-१९ विश्वचषक सामना पाहू शकता.
24 Jan 2026 10:04 AM (IST)
पाकिस्तानच्या (Pakistan) कराचीतून एक मोठी घटना समोर आली आहे. कराची येथे पोलिस आणि दरोडेखोरांमध्ये मोठी चकमक झाली आहे. शुक्रवारी (२३ जानेवारी २०२६) झालेल्या या चकमकीत ६ दरोडेखोर ठार झाले आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठी देखील जप्त करण्यात आला आहे. याच वेळी पंजाबच्या सिंध प्रांतात एक भीषण अपघात घडला आहे.
24 Jan 2026 09:50 AM (IST)
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) आधीच दोषमुक्त केल्यानंतर, आता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) देखील भुजबळ यांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. मात्र, पुरेसे पुरावे उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने तपास यंत्रणांनी त्यांना क्लिन चिट दिली आहे. अनेक वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर अखेर न्याय मिळाल्याची भावना छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
24 Jan 2026 09:40 AM (IST)
भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रात पुढील दोन ते तीन दिवसांत गारठा वाढण्याची शक्यता आहे. राज्यामध्ये सध्या तापमानात चढ-उतार पाहायला मिळत असून, अहिल्यानगरमध्ये १२.५ अंश सेल्सिअस या राज्यातील निचांकी तापमानाची नोंद झाली आहे. तर देशात लुधियाना येथे ४.४ अंश सेल्सिअससह सर्वांत कमी तापमान नोंदवले गेले.
पुढील काही तास मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात ढगाळ वातावरण राहणार आहे. दुसरीकडे, देशातील आठ राज्यांमध्ये पुढील १२ तासांत मुसळधार पावसासह चक्रीवादळाचा इशारा देण्यात आला आहे. हा पाऊस पुढील ४८ तास सुरू राहण्याची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
24 Jan 2026 09:30 AM (IST)
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या समस्या आणि शंकांचे निरसन करण्यासाठी राज्य सरकारने १८१ हा विशेष हेल्पलाईन क्रमांक कार्यान्वित केला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी 'एक्स' (ट्विटर) वर पोस्ट शेअर करून यासंदर्भात माहिती दिली.
योजनेची e-KYC प्रक्रिया करताना तांत्रिक चुकांमुळे किंवा चुकीचा पर्याय निवडल्याने काही महिलांचे लाभ स्थगित झाले आहेत. अशा तक्रारींची दखल घेत सरकारने १८१ या महिला हेल्पलाईनवर मदत उपलब्ध करून दिली आहे. या केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून, लाभार्थी महिलांना आता फोन कॉलवरच आपल्या शंकांचे समाधान करून घेता येणार आहे. तांत्रिक अडचणी असल्यास बहिणींनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्री तटकरे यांनी केले आहे.
24 Jan 2026 09:20 AM (IST)
भारतीय क्रिकेटपटू युजवेंद्र चहल आणि आरजे महवश यांच्या कथित नात्यात दुरावा आल्याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर रंगली आहे. काही काळापासून एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चांनंतर, आता या दोघांनीही एकमेकांना सोशल मीडियावर अनफॉलो केले आहे.
आरजे महवशने अलीकडेच एक पोस्ट शेअर करत, "लोक मला सोडून गेले ते बरेच झाले, मी आता माझ्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेत आहे," असे सूचक विधान केले आहे. महवशच्या या आरोपवजा पोस्टनंतर युजवेंद्र चहलनेही आपल्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर एक फोटो शेअर केला आहे. या सर्व घडामोडींमुळे दोघांचे ब्रेकअप झाल्याचे जवळपास स्पष्ट मानले जात असून, त्यांच्या चाहत्यांमध्ये याची मोठी चर्चा आहे.
24 Jan 2026 09:10 AM (IST)
देशातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कडक कारवाई केली आहे. आरबीआयने २२ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाच्या सहकारी बँकांसह एकूण चार वित्तीय संस्थांना आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या माहितीनुसार, प्रामुख्याने तीन सहकारी बँका आणि एका गुंतवणूक कंपनीने आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याचे समोर आले आहे.
पिंपरी चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित (पुणे): नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या बँकेवर आर्थिक दंड लादण्यात आला आहे.
श्री कन्याका नागरी सहकारी बँक लिमिटेड (चंद्रपूर): बँकिंग नियमावलीतील त्रुटींमुळे या बँकेलाही दंड भरावा लागणार आहे.
श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बँक मर्यादित (भोपाळ, मध्य प्रदेश): या बँकेवरही आरबीआयने दंडात्मक कारवाई केली आहे.
24 Jan 2026 09:00 AM (IST)
चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या राजकारणात शुक्रवारी मोठा भूकंप झाला. गटनेता पदावरून सुरू असलेल्या अंतर्गत वादातून काँग्रेस पक्षात उघडपणे दोन गट पडले आहेत. खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी आपल्या समर्थक १३ नगरसेवकांसह स्वतंत्र गटाची नोंदणी केल्यामुळे काँग्रेसमधील गृहकलह आता चव्हाट्यावर आला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात नाट्यमय घडामोडी शुक्रवारी संध्याकाळी खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या २७ पैकी १३ नगरसेवकांना सोबत घेऊन नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयात धाव घेतली. तिथे त्यांनी अधिकृतरीत्या आपल्या गटाची नोंदणी केली.
24 Jan 2026 08:55 AM (IST)
Pune News: पुणे शहराचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौरांचा निवासस्थान असलेला ऐतिहासिक 'महापौर बंगला' पुन्हा एकदा गजबजण्यासाठी सज्ज होत आहे. तब्बल चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर शहराला नवा महापौर मिळणार असल्याने, या बंगल्यात सध्या रंगकाम आणि नवीन फर्निचर तयार करण्याच्या कामाला वेग आला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत ८९ जागांसह भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी, मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत अद्याप सत्तेचे समीकरण जुळलेले नाही. परिणामी, ३१ जानेवारी रोजी होणारी महापौरपदाची निवडणूक आता लांबणीवर पडण्याची चिन्हे असून, नवीन महापौराची निवड फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची दाट शक्यता आहे.
मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी ११४ नगरसेवकांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. भाजपकडे ८९ तर शिंदे गटाकडे २९ नगरसेवक आहेत. दोन्ही पक्षांचे मिळून बहुमत होत असले तरी, अद्याप गटनोंदणी प्रक्रिया (Group Registration) पूर्ण झालेली नाही. या तांत्रिक बाबीमुळे आणि दोन्ही पक्षांत सुरू असलेल्या वाटाघाटींमुळे निवडणुकीची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते.