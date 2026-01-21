Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Maharashtra Breaking News Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

Maharashtra Marathi news Updates-

Updated On: Jan 21, 2026 | 06:51 PM
Maharashtra breaking News Marathi

Maharashtra breaking News Marathi (Credit- AI)

Maharashtra to World Breaking News:  

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष

India Share Market Update:  भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, आज बुधवारी सकारात्मक पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,३०४ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ ४५ अंकांनी जास्त होता. गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात लाल रंगात होत आहे.

 

The liveblog has ended.

  • 21 Jan 2026 06:51 PM (IST)

    21 Jan 2026 06:51 PM (IST)

    IND vs NZ 1st T20I : किवी संघ विजयी रथ कायम ठेवण्यास सज्ज! न्यूझीलंडचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; सूर्या आर्मी करणार फलंदाजी

    IND vs NZ 1st T20I : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना आज २१ जानेवारी रोजी नागपुर येथील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामान्यापूर्वी न्यूझीलंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर भारतीय संघ संघ प्रथम फलंदाजीला मैदानात उतरणार आहे.

  • 21 Jan 2026 06:38 PM (IST)

    21 Jan 2026 06:38 PM (IST)

    Zomato च्या सीईओपदाचा दीपिंदर गोयल यांचा राजीनामा ; ही व्यक्ती १ फेब्रुवारीपासून स्वीकारणार कंपनीचा पदभार

    Deepinder Goyal resigns as Eternal CEO : दीपिंदर गोयल यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ पासून एटरनलचे संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ पदाचा राजीनामा दिला आहे. मंडळाने त्यांची उपाध्यक्ष आणि संचालक म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे, तर ब्लिंकिटचे अल्बिंदर सिंग धिंडसा हे कंपनीचे नवे सीईओ म्हणून दीपिंदर गोयल यांची जागा घेतील. कंपनीने बुधवारी याची घोषणा केली. एटरनलने आज चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीचे आर्थिक निकालही जाहीर केले, तसेच कंपनीतील मोठ्या बदलांची घोषणाही केली. एटरनलने एका एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे की, शेअरहोल्डर्सच्या मान्यतेच्या अधीन राहून, दीपिंदर गोयल पुढील पाच वर्षांसाठी उपाध्यक्ष आणि संचालक होतील.

  • 21 Jan 2026 06:27 PM (IST)

    21 Jan 2026 06:27 PM (IST)

    Maharashtra Politics: सत्तेसाठी काय पण? निवडणुकीत कट्टर विरोधक येणार एकत्र; इंदापूरचा विषय काय?

    इंदापूर: तालुका पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इंदापूरच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळत आहे. कालपर्यंत एकमेकांचे कट्टर विरोधक असलेले माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि राज्याचे कृषिमंत्री तथा इंदापूरचे आमदार दत्तात्रय भरणे हे या निवडणुकीत एकत्र आले असून, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गटांनी घड्याळ या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अनपेक्षित राजकीय मनोमिलनामुळे तालुक्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली असून, भारतीय जनता पक्षासमोर (BJP) मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

  • 21 Jan 2026 06:10 PM (IST)

    21 Jan 2026 06:10 PM (IST)

    मुंबईत Embassy Group ची मोठी एन्ट्री! वरळी आणि जुहूमध्ये उभी राहणार आलिशान घरे; करणार ‘इतक्या’ कोटींची गुंतवणूक

    मुंबई – २० जानेवारी २०२६: एम्बेसी डेव्हलपमेंट्स लिमिटेड (“EDL” किंवा “कंपनी”) (NSE: EMBDL / BSE: ५३२८३२) ने आज मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मध्ये आपला विस्तार जाहीर केला, ज्याद्वारे शहरात एम्बेसी ब्रँडअंतर्गत पहिले निवासी प्रकल्प सादर होतात. या धोरणात्मक विस्ताराचा भाग म्हणून, EDL वर्ली, जुहू आणि अलीबागमध्ये तीन प्रमुख निवासी प्रकल्पांसह मुंबईतील आपली उपस्थिती वाढवण्यासाठी सुमारे ₹४,५०० कोटींचे गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे. या तीन प्रकल्पांचा एकत्रित एकूण विकास मूल्य (GDV) ₹१२,००० कोटींहून अधिक असून, एकूण विकास क्षेत्र सुमारे 1.58 दशलक्ष चौरस फूट (RERA कार्पेट एरिया) आहे. हे प्रकल्प आर्थिक वर्ष २०२६ च्या चौथ्या तिमाहीत सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

  • 21 Jan 2026 06:02 PM (IST)

    21 Jan 2026 06:02 PM (IST)

    IND vs NZ 1st T20I : ‘मिस्टर 360’ नागपुरात मैदानावर पाय ठेवताच रचणार विक्रम! भारतासाठी ‘हा’ पराक्रम करणारा ठरेल पहिलाच खेळाडू

    Suryakumar Yadav is going to make history :  आजपासून भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू होत आहे.  आज, २१ जानेवारी रोजी नागपुरात पहिला सामाना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार  सूर्यकुमार यादव मैदानावर उतरताच एक मोठा विक्रम रचणार आहे. सूर्यकुमार यादव आज त्याचा १०० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणार आहे. अशी कामगिरी करणारा तो  चौथा भारतीय खेळाडू ठरणार आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादव नागपुरात आपल्या सामन्याचे  शतक पूर्ण करणार आहे.

  • 21 Jan 2026 05:44 PM (IST)

    21 Jan 2026 05:44 PM (IST)

    BMC बजेट लांबणीवर? महापौर निवडीमुळे ५ फेब्रुवारीची मुदत हुकण्याची शक्यता

    मुंबई महानगरपालिकेचा आगामी वार्षिक अर्थसंकल्प (२०२६-२७) यंदा त्याच्या ठराविक कायदेशीर मुदतीनंतर सादर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील बदललेली राजकीय परिस्थिती आणि महापालिकेत लोकप्रतिनिधींचे पुनरागमन या प्रक्रियेमुळे प्रशासकीय स्तरावर हे बदल अपेक्षित आहेत.

    सविस्तर बातमीसाठी येथे क्लिक करा

  • 21 Jan 2026 05:24 PM (IST)

    21 Jan 2026 05:24 PM (IST)

    Honda च्या ‘या’ 2 बाईकमध्ये आली खराबी!

    होंडा Honda CBR 650r आणि Honda हॉर्नेट 1000SP साठी रिकॉल जारी करण्यात आला आहे. होंडाने या दोन्ही बाईक्सच्या किती युनिट्सवर परिणाम झाला आहे हे उघड केलेले नाही. मात्र, उत्पादकाने असे म्हटले आहे की 16 डिसेंबर 2024 ते 4 मे 2025 दरम्यान उत्पादित केलेल्या CBR650R च्या काही युनिट्स आणि 30 सप्टेंबर 2024 ते 22 ऑगस्ट 2025 दरम्यान उत्पादित केलेल्या CB1000 हॉर्नेट एसपीच्या काही युनिट्सवर परिणाम होऊ शकतो.

  • 21 Jan 2026 05:09 PM (IST)

    21 Jan 2026 05:09 PM (IST)

    महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहरे कोणती

    भारतातील महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहरांबाबत एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या अहवालात महिला सुरक्षा, करिअर वाढ आणि राहणीमान स्वातंत्र्याच्या बाबतीत कोणती शहरे आघाडीवर आहेत हे उघड झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, दिल्ली आणि मुंबई सारखी प्रमुख शहरे यावेळी अव्वल स्थान मिळवण्यात अपयशी ठरली, तर दक्षिण भारतातील शहरांनी या यादीत स्थान मिळवले आहे. दिल्ली आणि मुंबई वगळता कोणती भारतीय शहरे महिला सुरक्षेत पहिल्या क्रमांकावर आहेत आणि संपूर्ण यादीत कोणती शहरे समाविष्ट आहेत.

    सविस्तर बातमीसाठी येथे क्लिक करा

  • 21 Jan 2026 05:00 PM (IST)

    21 Jan 2026 05:00 PM (IST)

    आंतरराष्ट्रीय कायदे माझ्यावर लागू होत नाहीत....; डोनाल्ड ट्रम्पचे खळबळजनक विधान

    गेल्या वर्षी २० जानेवारी २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी अमेरिकेची सत्ता हाती घेतली. यानंतर त्यांनी आपल्या अनेक निर्णयांनी जगाला हादरवून टाकले. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत मोठी अस्थिरता निर्माण केली. दरम्यान त्यांनी याबाबत एक मोठे विधान केले आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदे त्यांच्यावर लागू हो नाही असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले आहेत. ट्रम्प यांनी जागतिक राजकारणातील कूटनीतीक शिष्टाचार मोडीत काढूल आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर प्रश्न उपस्थित होतात असे त्यांनी म्हटले आहे.

  • 21 Jan 2026 04:55 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:55 PM (IST)

    ‘वर्ल्डकपपूर्वी भारतामध्ये खेळणे…’; न्यूझीलंडचा कर्णधार सँटनरने व्यक्त केल्या भावना

    भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवण्यात येणार आहे. आज नागपूर येथील जामठा मैदानावर हे दोन संघ आमनेसामने येणार आहेत. दरम्यान, टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारतात खेळण्याचे महत्त्व अधिक आहे. हा दौरा आमच्या संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मत न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनर यांनी व्यक्त केले. आजपासून सुरू होणाऱ्या भारताविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी न्यूझीलंड संघ नागपुरात दाखल झाला असून मंगळवारी त्यांच्या संघाने जामठ्यावरील मैदानावर कसून सराव केला. वाचा सविस्तर

     

  • 21 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:50 PM (IST)

    तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा संघर्षपूर्ण विजय

    गतविजेत्या यानिक सिन्नर आणि मॅडिसन कीजने मंगळवारी झालेल्या ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस स्पर्धेच्या दुसऱ्या फेरीत प्रवेश करत त्यांच्या जेतेपदाच्या बचावासाठी सकारात्मक सुरुवात केली. सिन्नरने रॉड लेव्हर अरेना येथे फक्त तीन गेम गमावले आणि जेतेपदाची हॅट्ट्रिक पूर्ण करण्यासाठी एका तासापेक्षा जास्त वेळ घालवला. जागतिक क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या सिन्नरने ६-२, ६-१ अशी आघाडी घेतली होती तेव्हा ह्यूगो गॅस्टनने अचानक दुखापतीमुळे सामन्यातून माघार घेतली. दुसऱ्या सेटमध्ये तो फार जलद सर्व्हिस करत नव्हता हे मला लक्षात आले, परंतु मला अशा प्रकारे सामना जिंकायचा नव्हता असे सिन्नर म्हणाला. वाचा सविस्तर

  • 21 Jan 2026 04:45 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:45 PM (IST)

    तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

    स्वित्झर्लंडमध्ये वर्ल्ड ईकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने करण्यात येणारा दावोस दौरा हा भारतात आणि पर्यायाने महाराष्ट्रात ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विदेशी गुंतवणूक मिळविण्यासाठीचा महत्वाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. दुसऱ्या दिवशी तिसऱ्या मुंबईतील पहिले शहर म्हणून रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा करण्यात आली. वाचा सविस्तर

  • 21 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:40 PM (IST)

    कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

    कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकीय वर्तुळातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. कल्याण डोंबिवली  महानगरपालिकेत (केडीएमसी) कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने, राजकीय घडामोडी अत्यंत रंजक झाल्या आहेत.  शिवसेना (शिंदे) गटाने कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेत आपले संख्याबळ वाढवण्यासाठी हालचाली तीव्र केल्या असून, आज कोकण भवन येथे महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली. शिंदे गटाच्या नगरसेवकांनी येथे अधिकृतपणे आपला गट स्थापन केला. याचवेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) च्या नगरसेवकांनीही स्वतंत्र गट स्थापन करत शिवसेना (शिंदे) गटाला पाठिंबा जाहीर केला. वाचा सविस्तर

  • 21 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:35 PM (IST)

    पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात केली हत्या

    मध्यप्रदेश येथील भोपाल येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पतीने पत्नीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. बऱ्याच काळापासून पीडित पत्नी आणि आरोपी पतीमध्ये वाद सुरु होते. याच वादातून हत्या झाल्याचे समोर आले आहे. ही घटना छोला पोलीस स्टेशन हद्दीत घडली. वाचा सविस्तर 

  • 21 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    ICH NEXT- Peclers Paris कडून मोठी घोषणा

    ICH NEXT या भारताच्या आघाडीच्या स्वदेशी ट्रेंड फोरकास्टिंग प्लॅटफॉर्मने आज Peclers Paris सोबत भागीदारी केली असून याबाबत आता अधिकृत घोषणा केली आहे. Peclers Paris एकजागतिक कन्सल्टिंग एजन्सी आहे, जी क्रिएटिव्ह स्ट्रॅटजी आणि फ्यूचर ट्रेंड्सच्या माध्यमातून ब्रँड्सना मदत करते. ICH NEXT आणि Peclers Paris यांनी केलेली ही भागीदारी वेस्टर्नफॅशन श्रेणीत ICH NEXT x Peclers Paris ट्रेंडफोरकास्ट रिपोर्ट्सच्या लाँचेच प्रतीक असल्याचे सांगितलं जात आहे. वाचा सविस्तर

  • 21 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:25 PM (IST)

    पडद्यावर ‘तुलसी’ तर जागतिक मंचावर ‘लीडर’! स्मृती इराणींचा डावोसमध्ये डंका

    २५ वर्षांनंतर क्यूँकीच्या नव्या अवतारासह भारतीय दूरचित्रवाणीवर ऐतिहासिक पुनरागमन करत असतानाच, माजी केंद्रीय मंत्री तसेच Alliance for Global Good: Gender Equity & Equality यांच्या संस्थापक आणि अध्यक्षा स्मृती इराणी यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आठवडा, डावोस 2026 मध्ये WE Lead Lounge येथे जागतिक पातळीवर आपली प्रभावी उपस्थिती नोंदवली. या निमित्ताने त्यांच्या अलायन्सला तीन वर्षे पूर्ण झाली असून, जागतिक वचनबद्धतेचे अर्थपूर्ण आणि मोजता येतील अशा पातळीवरील (grassroots) परिणामांत रूपांतर कसे होत आहे, याचा ठोस संदेश त्यांनी दिला. वाचा सविस्तर

  • 21 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:20 PM (IST)

    प्रयागराजमध्ये भीषण अपघात

    उत्तरप्रदेशमधील प्रयगराज येथे भारतीय वायू सेनेच्या विमानाचा अपघात झाला आहे. हवाई दलाच्या विमानाचा हवेत तोल गेल्याने ते थेट तलावात कोसळल्याची घटना घडली आहे. प्रयागराजमधील मध्यभागी असलेल्या एका शहरात ते कोसळले. विमान कोसळताच मोठा स्फोट झाला. अपघात घडतंच आजूबाजूचे स्थानिक नागरिक घटनास्थळी दाखल झाले. विमान कोसळण्याच्या आधीच दोन जणांनी पॅरॅशूटच्या माध्यमातून उडी मारली. स्थानिकांनी त्यांना वाचवले आहे. या घटनेचा व्हिडिओही समोर आला आहे.

    वाचा सविस्तर

  • 21 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:15 PM (IST)

    मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

    सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी आणि मालवाहतूकदारांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला कन्नड औट्रम घाट बोगदा प्रकल्प आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) या बोगद्याच्या कामासाठी हालचाली तीव्र केल्या असून, या प्रकल्पामुळे मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवासाचे समीकरण पूर्णपणे बदलणार आहे. वाचा सविस्तर

  • 21 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:10 PM (IST)

    नेपाळमध्ये Gen Z च्या हिंसक आंदोलनानंतर निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरु

    नेपाळमध्ये गेल्या वर्षी जनरेशन झेडचे ओली सरकारविरोधात तीव्र आंदोलन झाले होते. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता. २०२५ सप्टेंबर दरम्यान सराकरच्या सोशल मीडियावरील बंदी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि घराणेशाही विरोधात हे आंदोलन सुरु आहेत. दरम्यान आता आंदोलनाची आग शांत झाली असून येत्या मार्चमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहेत. ५ मार्च २०२६ रोजी या निवडणुका होणार असून याची जोरदार तयार सुरु आहे.

  • 21 Jan 2026 04:05 PM (IST)

    21 Jan 2026 04:05 PM (IST)

    जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या हत्याऱ्याला जन्मठेपेची शिक्षा

    बुधवारी (२१ जानेवारी २०२६) जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांची हत्या करणाऱ्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. जपानचया न्यायालयाने चार वर्षानंतर हा निर्णय दिला आहे. ८ जुलै २०२२ मध्ये जपानच्या नारा सिटी येथे निवडणूक प्रचारादरम्यान शिंजो आबे यांची हत्या करण्यात आली होती. आरोपीने गुन्हा स्वत: कबूल केला असून त्याने पंतप्रधानांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती.

  • 21 Jan 2026 03:45 PM (IST)

    21 Jan 2026 03:45 PM (IST)

    Switzerland : ग्रीनलँड आणि टॅरिफ मुद्यावरुन पेटला वाद

    World Economic Forum 2026 : दावोस : स्वित्झर्लंडच्या दावोसमध्ये ५६ व्या वार्षिक वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचे आयोजन करण्यात आले आहे. १९ ते २३ जानेवारी २०२६ दरम्यान ही परिषद पार पडणार असून यामध्ये अनेक जागतिक नेत्यांनी सहभाग घेतला आहे. यामध्ये भारताने देखील उपस्थिती दर्शवली आहे. दरम्यान अमेरिकाही या परिषदेत सामील झाली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) बुधवारी (२१ जानेवारी २०२६) या परिषदेत पोहचण्याची अपेक्षा आहे. पण त्यांच्या येण्यापूर्वीच जागतिक नेत्यांनी अमेरिकेवर हल्लाबोल केला आहे.

    वाचा सविस्तर 

  • 21 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    21 Jan 2026 03:30 PM (IST)

    निवडणुका संपताच बिबट्याची एन्ट्री; शेत, शिवार सोडून थेट मनुष्यवस्तीत…

    शिरुर: शिरुर शहरात ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळी मध्ये मनुष्यवस्तीत बिबट्या निदर्शनास आल्याने खबाल उडाली असून वनविभागाच्या वतीने बिबट्या पकडण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात असल्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे यांनी सांगितले. शिरुर शहरातील जोशीवाडी येथे रात्री अकराच्या सुमारास मनुष्यवस्तीत बिबट्या निदर्शनास आला, याबाबतची माहिती मिळताच वनपरिक्षेत्र अधिकारी निळकंठ गव्हाणे, वनरक्षक गणेश झिरपे, जालिंदर सानप, माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचे डॉ. अविनाश विसळकर यांसह आदींनी जोशीवाडी येथे बिबट्याचा शोध सुरु केला मात्र मानवी वस्ती जास्त घरे, अंधार व अरुंद बोळी असल्याने बिबट्याला शोधण्यासाठी अडथळा निर्माण होत होता.

    वाचा सविस्तर 

  • 21 Jan 2026 03:18 PM (IST)

    21 Jan 2026 03:18 PM (IST)

    Latur Municipal Corporation 2026: स्वीकृत सदस्यांच्या गणितात ट्विस्ट

    Latur Municipal Corporation 2026: लातूर महानगरपालिकेचे रणांगण आटोपल्यानंतर निकाल जाहीर होताच, स्वीकृत सदस्य म्हणून वर्णी लागण्यासाठी काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची गर्दी जमू लागली आहे. अर्थात लातूर मनपामध्ये स्वीकृत सदस्यांची एकूण संख्या पाच आहे. या भोवतीच राजकारणी मुंडावळ्या बांधलेले इच्छुक यांच्याबरोबरच पत्रकारही पिंगा घालत आहेत. मुळात, स्वीकृत सदस्य संख्येचे गणित अजून कोणालाच सुटलेले दिसत नाही. पाच या संख्येभोवती फेर धरणारे तर काँग्रेस-वंचित आघाडील तीन आणि भाजपाच्या वाट्‌याला दोन अशी वाटणीही करुन मोकळे झाले आहेत. परंतु, लातूर महापालिकेची स्वीकृत सदस्य संख्या आता ५ ऐवजी ७ राहणार आहे. या संबंधीचे परिपत्रक राजकारण्यांनाच काय, प्रत्यक्ष महापालिकेच्याही पाहण्यात आले नसावे.

    वाचा सविस्तर 

  • 21 Jan 2026 03:09 PM (IST)

    21 Jan 2026 03:09 PM (IST)

    राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढली

    वाई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यात वाई तालुक्यातील राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या एका घडामोडीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. जयकुमार गोरे यांचे एकेकाळचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे युवा नेते विराज शिंदे, माजी पंचायत समिती सदस्या रुतुजा शिंदे यांच्यासह बावधन व शेंदुरजणे गणातील असंख्य कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला. किसन वीर कारखाना कार्यस्थळावर हा पक्षप्रवेश सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. व्यासपीठावर प्रमोद शिंदे, मोहन जाधव, प्रताप पवार, मदन भोसले, किरण काळोखे, अरविंद कुदळे, शंकरआप्पा शिंदे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. प्रवेशावेळी बोलताना विराज शिंदे म्हणाले, ‘टोकाचे विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे आम्ही आज एकत्र आलो आहोत. हे अनेकांना आश्चर्यकारक वाटेल. पण हा निर्णय वैयक्तिक राजकारणासाठी नाही, तर बावधन व शेंदुरजणे भागाच्या स्वाभिमानासाठी घेतला आहे. येथील नेतेमंडळी व कार्यकर्त्यांनी दोन पावले मागे घेत एकोप्याचा मार्ग स्वीकारला. मतभेद विसरून या भागाच्या विकासासाठी एकत्र काम करण्याचा निर्धार आम्ही केला आहे’.

  • 21 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    21 Jan 2026 02:55 PM (IST)

    निवडणूक रोख्यांवर बंदीनंतरही भाजपच्या देणग्यांमध्ये कोट्यवधींची वाढ

    भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक आयोगाला त्यांचा वार्षिक ऑडिट अहवाल सादर केला आहे. अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये पक्षाला ₹६,१२५ कोटींच्या देणग्या मिळाल्याचे समोर आले आहे. या निधीमुळे आता भाजपच्या  त्यांचा एकूण सामान्य निधी ₹१२,१६४ कोटींवर पोहोचला आहे. भारतीय जनता पक्षाने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक ऑडिट अहवाल भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) सादर केला आहे. या अहवालात पक्षाचे उत्पन्न, मुदत ठेवी (FD) आणि निवडणूक खर्चाची तपशीलवार माहिती देण्यात आली आहे.

  • 21 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    21 Jan 2026 02:50 PM (IST)

    ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्यातील मैत्रीची जगभरात चर्चा असली तरी, इराणमधील चाबहार बंदर (Chabahar Port) हा मुद्दा सध्या दोन्ही देशांच्या संबंधांची कसोटी पाहणारा ठरत आहे. अमेरिकेच्या वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने भारताला मोठी साथ दिली आहे. “भारत आणि इराणचे संबंध ऐतिहासिक आहेत आणि जगातील कोणतीही ताकद या मैत्रीला हानी पोहोचवू शकत नाही,” अशा शब्दांत इराणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेला इशारा दिला आहे.

  • 21 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    21 Jan 2026 02:45 PM (IST)

    कोकण रेल्वेने प्रवास करताय? मग आधी ‘ही’ बातमी वाचाच…

    खेड: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरकॉपोरेशन (डीएफसीसी) प्रकल्पाच्या कामानिमित्त पनवेल-पायाभूत कळंबोलीदरम्यान विशेष वाहतूक ब्लॉक घेण्यात आला आहे. हा ब्लॉक रविवार, २५ जानेवारी रोजी रात्रकालीन असेल, या ब्लॉकमुळे कोकण रेल्वे मार्गावरून धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांच्या मार्गात आणि वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे. तसेच या ब्लॉकमुळे तुतारी, मांडवी, कोकणकन्या एक्स्प्रेस विलंबाने धावतील.

  • 21 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    21 Jan 2026 02:40 PM (IST)

    Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

    टेक कंपनी Honor ने चीनमध्ये आयोजित केलेल्या 2026 लाँच ईव्हेंटदरम्यान Honor Magic 8 Pro Air स्मार्टफोन लाँच केला आहे. यासोबतच Magic 8 RSR Porsche Design देखील लाँच केला आहे. Honor च्या नवीन Magic 8 सीरीजचे हँडसेट देशातील कंपनीच्या वेबसाईटवर विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. नवीन Magic 8 Pro Air चार कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. तर Magic 8 RSR Porsche Design दोन रंगात खरेदीसाठी उपलब्ध आहे.

  • 21 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    21 Jan 2026 02:30 PM (IST)

    अमेरिका-युरोप टॅरिफ वॉरमध्ये भारताला सुवर्णसंधी; मोठ्या ट्रेड डीलची शक्यता

    ट्रेड डील हा आता बुद्धिबळाच्या खेळासारखा बनत चालला आहे, जिथे तुमच्या एका चालीमुळे प्रतिस्पर्धकाचे नुकसान होत असले तरी, तिसऱ्या व्यक्तीचा नक्कीच फायदा होऊ शकतो. याचे कारण म्हणजे हे एका युद्धासारखे आहे आणि युद्धात शत्रूचा शत्रू हा मित्र असतो. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या ‘ग्रीनलँड टॅरिफ’ मुळे युरोपीय संघ आणि डोनाल्ड ट्रम्प समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. हीच स्थिती भारतासाठी अनुकूल ठरताना दिसत आहे.

  • 21 Jan 2026 02:25 PM (IST)

    21 Jan 2026 02:25 PM (IST)

    'खोताची वाडी – एक शापित वास्तु’ एकाच वेळी अनेक भाषांमध्ये उपलब्ध; 'अल्ट्रा प्ले', 'अल्ट्रा झकास'वर सीरिज रिलीज

    अल्ट्रा मीडियाने ‘खोताची वाडी – एक शापित वास्तू’ या बहुभाषिक भयकथेच्या माध्यमातून प्रादेशिक ओटीटी क्षेत्रात एक नवी दिशा दिली आहे. ही वेब सीरिज २३ जानेवारीपासून एकाच वेळी अल्ट्रा झकास (मराठी) आणि अल्ट्रा प्ले (हिंदी) या दोन्ही ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर प्रदर्शित होणार आहे. भारतात पहिल्यांदाच ही वेब सीरिजदोन भाषांमध्ये आणि दोन वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म्सवर प्रदर्शित होत आहे. भय आणि थराराचा अनुभव देणाऱ्या या सीरिजचा थरार वाढवणारा ट्रेलर नुकताच प्रदर्शित झाला असून, त्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिक वाढवली आहे.

  • 21 Jan 2026 02:20 PM (IST)

    21 Jan 2026 02:20 PM (IST)

    लाल समुद्राचा नवा सुलतान कोण? सौदी आता युएईच्याच मुळावर उठली

    एकेकाळी आखाती देशांमधील सर्वात जवळचे मित्र मानले जाणारे सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आता एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी बनले आहेत. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि ‘फायनान्शियल टाइम्स’ सारख्या जागतिक माध्यमांनी दिलेल्या अहवालानुसार, सौदी अरेबियाने UAE ला मध्य पूर्वेपासून पूर्णपणे वेगळे करण्याची एक गुप्त मोहीम सुरू केली आहे. यासाठी सौदीने इजिप्त आणि येमेनसोबत हातमिळवणी केली असून, लाल समुद्रातील (Red Sea) सामरिक तळांवरून UAE ला हुसकावून लावण्याची तयारी केली आहे.

  • 21 Jan 2026 02:15 PM (IST)

    21 Jan 2026 02:15 PM (IST)

    ‘Border 2’ ला कोणत्याही कटशिवाय सेन्सॉर बोर्ड काढून हिरवा कंदील

    “बॉर्डर २” चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. चित्रपटाचे ॲडव्हान्स बुकिंग आधीच सुरू झाले आहे आणि चित्रपटाने दोन दिवसांत अंदाजे ₹३.३४ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. २३ जानेवारी रोजी मोठ्या पडद्यावर येण्यापूर्वी, तो सेन्सॉर बोर्डाकडे सादर करण्यात आला होता, जिथे त्याला केवळ प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर कोणतेही कटही मिळाले नाहीत. शिवाय, रिलीज होण्यापूर्वीच चित्रपटाने धर्मेंद्रच्या “हकीकत” ला रनटाइममध्ये मागे टाकले आहे. चित्रपटाचा स्क्रिन टाईम आता काय आहे जाणून घेणार आहोत.

  • 21 Jan 2026 02:10 PM (IST)

    21 Jan 2026 02:10 PM (IST)

    ‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक?

    बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरूख खानने अलीकडेच रियाधमध्ये झालेल्या जॉय अवॉर्ड्स 2026 मध्ये हजेरी लावली होती. शाहरुखने या कार्यक्रमाला प्रेझेंटर म्हणून हजेरी लावली. अनेक आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींसोबत शाहरुख खानचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. दरम्यान, तुर्की अभिनेत्री हांडे एर्सेलने शाहरुख खानबद्दल एक वक्तव्य केलं आहे. ज्यामुळे ती चर्चेत आली आहे. शाहरुख खानला न ओळखता, अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर विचारले, “हे काका कोण आहेत?” हे वक्तव्य आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे ही अभिनेत्री चर्चेचा विषय बनली आहे.

  • 21 Jan 2026 02:04 PM (IST)

    21 Jan 2026 02:04 PM (IST)

    लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

    लातूर: लातूर येथून एक धक्कदायक आणि मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. आईनेच आपल्या पोटच्या दीड वर्षीय चिमुकलीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. पतीला कामावरून येण्यासाठी उशीर झाल्याने संतापून हत्या केल्याचे समोर आले आहे. ही घटना लातूर शहरातील एमआयडीसी परिसरातील श्याम नगर भागात घडली आहे. पोलीस या घटनेतील आरोपीला अटक केली आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.

  • 21 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    21 Jan 2026 01:55 PM (IST)

    सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफवरील निर्णयापूर्वी ट्रम्पची धाकधूक वाढली

    अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ट्रम्प यांनी आपल्या यशाचा पाढा वाचला खरा, पण एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे चिंता दिसून आली. ती चिंता म्हणजे ‘अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा टॅरिफवरील निकाल’. ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दांत कबुली दिली की, जर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या टॅरिफ धोरणाविरुद्ध निकाल दिला, तर अमेरिकेला गेल्या वर्षभरात कमावलेले अब्जावधी डॉलर्स व्याजासह परत करावे लागतील, ज्यामुळे देशाच्या तिजोरीवर मोठा ताण येऊ शकतो.

  • 21 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    21 Jan 2026 01:45 PM (IST)

    निवडणूकीपूर्वी हिंसाचारामुळे डिप्लोमॅट्सच्या सुरक्षेसाठी भारताचा मोठा निर्णय

    बांगलादेशात (Bangladesh) येत्या १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सार्वत्रिक निवडणुका पार पडणार आहे. दरम्यान या निवडणुकांपूर्वी बांगलादेशातील परिस्थिती अधिक बिकट होत चालली आहे. गेल्या काही काळात देशातील अल्पसंख्याक हिंदूंवरील हल्ल्यांचे, हत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. निदर्शनांदरम्यान भारतीय दूवासावरही हल्ला करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

  • 21 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    21 Jan 2026 01:35 PM (IST)

    ‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

    बॉलिवूड सुपरस्टार शाहरूख खानने अलीकडेच रियाधमध्ये झालेल्या जॉय अवॉर्ड्स 2026 मध्ये हजेरी लावली होती. शाहरुखने या कार्यक्रमाला प्रेझेंटर म्हणून हजेरी लावली. अनेक आंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटींसोबत शाहरुख खानचे अनेक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. दरम्यान, तुर्की अभिनेत्री हांडे एर्सेलने शाहरुख खानबद्दल एक वक्तव्य केलं आहे. ज्यामुळे ती चर्चेत आली आहे. शाहरुख खानला न ओळखता, अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर विचारले, “हे काका कोण आहेत?” हे वक्तव्य आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामुळे ही अभिनेत्री चर्चेचा विषय बनली आहे.

  • 21 Jan 2026 01:25 PM (IST)

    21 Jan 2026 01:25 PM (IST)

    स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांच्या Air Force One विमानात तांत्रिक बिघाड

    एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) बुधवारी (२१ जानेवारी २०२६) स्वित्झर्लंडच्या दौऱ्यावरवर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी रवाना झाले होते. परंतु या उड्डाणादरम्यान ट्रम्प यांच्या एअर फोर्स वन विमानात अचानक तांत्रिक बिघाड आला. यामुळे विमान वॉशिंग्टनला परते. असोसिएटेड प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, ट्रम्प यांच्या विमानातील लाइट अचानक गेल्याने विमान परत उतरवण्यात आहे.

  • 21 Jan 2026 01:17 PM (IST)

    21 Jan 2026 01:17 PM (IST)

    घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

    कलर्स मराठीवरील ‘बिग बॉस मराठी ६’ च्या घरात आता खऱ्या अर्थाने संघर्षाला सुरुवात झाली आहे. “दार उघडणार, नशिबाचा गेम पालटणार!” या थीमसह सुरू झालेल्या या पर्वात सदस्यांमधील नात्यांचे पदर आता वेगळ्या वळणावर येताना दिसत आहेत. नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये घरातील ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्री यांच्यात जोरदार शाब्दिक चकमक उडाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. ‘बिग बॉस’च्या नुकत्याच समोर आलेल्या प्रोमोमध्ये या दोघींमध्ये भांडण होताना दिसले आहे.

  • 21 Jan 2026 01:09 PM (IST)

    21 Jan 2026 01:09 PM (IST)

    झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

    जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत आज बुधवारी दुपारी तीन वाजता संपणार आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. तासगाव तालुक्यात सर्वांधिक 69 अर्ज दाखल झाले आहेत. आतापर्यत तब्बल 2 हजार 966 अर्जांची विक्री झाली आहे. त्यामुळे अर्ज भरण्यासाठी बुधवारी तहसील कार्यालयात गर्दी होणार आहे. अंतिम क्षणापर्यंत उमेदवारीबाबत सस्पेन्स कायम असल्याने जिल्ह्यात राजकीय उत्सुकता आणि धाकधूक वाढली आहे.

  • 21 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    21 Jan 2026 01:00 PM (IST)

    वसंत पंचमीच्या दिवशी करू नका या चुका, होऊ शकतो विद्या दोष

    काळ्या कपड्यापासून दूर राहणे, पेन आणि पुस्तकांचा अपमान करू नये, बोलण्यावर आणि आहाराच्या नियमांवर नियंत्रण ठेवा,झाडांची छाटणी करू नये, पूजा न करता दिवस वाया घालवणे, अभ्यासाची पुस्तके अस्ताव्यस्त ठेवणे, खोटे बोलणे किंवा वाद-विवाद करणे , अस्वच्छता ठेवणे , देवी सरस्वतीसमोर अन्न ठेवून नंतर फेकून देणे

  • 21 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    21 Jan 2026 12:55 PM (IST)

    LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

    मदुराईतील LIC इमारतीत लागलेली आग अपघात नसून खून असल्याचा उलगडा झाला आहे. वरिष्ठ मॅनेजर ए. कल्याणी नम्बी यांना सहकारी डी. रामने प्रलंबित डेथ क्लेम घोटाळा लपवण्यासाठी पेट्रोल ओतून जिवंत जाळले. आरोपी अटकेत.

  • 21 Jan 2026 12:50 PM (IST)

    21 Jan 2026 12:50 PM (IST)

    राशनच्या गोण्यांसाठी बिग बॉसच्या घरात होणार तुफान राडा, ‘हे’ दोन स्पर्धक आमनेसामने, पाहा प्रोमो

    आज घरात राशन मिळवण्यासाठी टास्क पार पडणार आहे. या टास्कमध्ये स्पर्धकांना जास्तीत जास्त राशनच्या गोण्या जमा करायच्या आहेत. या टास्कमध्ये जी टीम विजेता होईल त्यांना गोल्डन राशन कार्ड मिळणार आहे. रोशन भजनकर आणि ओमकार राऊत यांच्या जोरदार राडा होणार आहे. कलर्स मराठीने एक नवीन प्रोमो शेअर केला आहे.या प्रोमोमध्ये दाखवण्यात आले आहे, रोशन ओमकारचा वाद सुरू आहे.

  • 21 Jan 2026 12:45 PM (IST)

    21 Jan 2026 12:45 PM (IST)

    सुरक्षित कर्जवाढीच्या दिशेने सूर्यदयो बँकेचे पाऊल; महाराष्ट्रातून गोल्ड लोन सेवा सु

    सूर्यदयो स्मॉल फायनान्स बँक (SSFB) भारतातील एक अग्रगण्य न्यू-एज असलेल्या डिजिटल बँकेने सुरक्षित कर्जवाढीच्या व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून 'गोल्ड लोन' विभागात प्रवेश केल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे पारदर्शक कर्ज सुविधा मिळेल

  • 21 Jan 2026 12:40 PM (IST)

    21 Jan 2026 12:40 PM (IST)

    अर्थसंकल्प 2026 गृहनिर्माण मागणी आणि शहरी विकास टिकवण्यासाठी विकासकांकडून धोरणात्मक पाठिंब्याची मागणी

    केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 पूर्वी अपेक्षा वाढत असताना, महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तज्ञ गृहनिर्माण परवडणारे ठेवण्यासाठी, अंतिम वापरकर्त्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी आणि शहरी तसेच पायाभूत सुविधा आधारित विकासाला गती देण्यासाठी लक्ष केंद्रीत धोरणात्मक उपाययोजनांची मागणी करत आहेत.

  • 21 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    21 Jan 2026 12:35 PM (IST)

    बांगलादेश-भारत वादात नवा ट्विस्ट, पाकिस्तानची उडी; ICC वर जगाची नजर, काय घेणार निर्णय?

    बांगलादेशने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या ठिकाणी बदल करण्याची मागणी केली होती, ज्यावर आयसीसी आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेवर ठाम आहे की ठिकाणी कोणताही बदल केला जाणार नाही.

  • 21 Jan 2026 12:30 PM (IST)

    21 Jan 2026 12:30 PM (IST)

    वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन

    सिडकोतील २१ वर्षीय शुभम व्यापारी याने खांडे मळा परिसरातील विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या केली. वडिलांच्या अपघाती निधनानंतर अवघ्या १५ दिवसांत ही घटना घडली असून आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे

  • 21 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    21 Jan 2026 12:25 PM (IST)

    जिल्हा परिषदेसाठीही पक्षप्रवेशाचा ट्रेंड सुरू ! शिरुरचे माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश

    पुणे महापालिका पाठोपाठ आता जिल्हा परीषदेच्या निमित्ताने पक्षप्रवेश सुरु झाले आहे. शिरुरच्या माजी आमदारांसह त्यांच्या कुटुंबियांनी कार्यकर्त्यांसह भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे.

  • 21 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    21 Jan 2026 12:20 PM (IST)

    पूर्णत्वाकडे; भारताची अर्थकारणात मोठी झेप, जागतिक अर्थव्यवस्थेत 25% वाटा अन् निर्यातीत वाढ

    भारत आणि युरोपियन युनियन 'मदर ऑफ ऑल डील्स' च्या जवळ आहेत. या ऐतिहासिक करारामुळे 2 अब्ज लोकांची बाजारपेठ निर्माण होईल आणि जागतिक जीडीपीच्या जवळपास 25 % प्रतिनिधित्व करेल.

  • 21 Jan 2026 12:15 PM (IST)

    21 Jan 2026 12:15 PM (IST)

    ‘जयकुमार गोरे हे संधीसाधू, त्यांना आमिष दाखवलं गेलं म्हणून ते…’; प्रणिती शिंदेंचा हल्लाबोल

    ‘जयकुमार गोरे काय बोलतात, त्याकडे मी लक्ष देत नाही. मी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पत्र लिहिलं होतं. ते स्वतः काँग्रेसचे होते. कदाचित त्यामुळे त्यांनी ते पत्र वाचलं असेल. पण ते संधीसाधू आहेत. त्यांना आमिष दाखवण्यात आलं, म्हणून ते भाजपमध्ये गेले’, असे शिंदे म्हणाल्या.

